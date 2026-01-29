La Mozilla Foundation est un organisme à but non lucratif établi en juillet 2003. Elle gère la communauté Mozilla qui développe et publie les produits Mozilla tous libres d'accès et respectant le « Manifeste Mozilla » publié en 2007 par Mitchell Baker afin de « préserver le choix et l'innovation sur Internet ». Les logiciels phares sont, entre autres, le navigateur web Firefox pour ordinateurs, tablettes et mobiles, le logiciel de courrier Thunderbird, Firefox OS (projet abandonné) et le gestionnaire de bugs Bugzilla.
Depuis le boom de l'intelligence artificielle (IA), Mozilla cherche à se développer dans le domaine. Par exemple, en novembre 2025, Mozilla a introduit AI Window dans Firefox, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'interagir avec un assistant IA directement dans le navigateur. Cet espace offre une aide en temps réel pendant la navigation, mais il est entièrement sous le contrôle de l'utilisateur : la participation est strictement facultative et la fonctionnalité peut être désactivée à tout moment selon les préférences individuelles.
Si cette initiative de Mozilla ajoute des fonctionnalités avancées à Firefox, elle évite délibérément d'enfermer les utilisateurs dans un écosystème IA unique. Contrairement à certains navigateurs basés sur l'IA qui exigent un engagement permanent envers les fonctionnalités IA, Firefox laisse les utilisateurs décider quand, comment et s'ils souhaitent utiliser l'IA. Cette approche préserve la flexibilité et l'autonomie des utilisateurs du navigateur.
Récemment, le président de Mozilla, Mark Surman, est en train de constituer ce qu'il appelle une « alliance rebelle » de l'IA, qu'il soutient à hauteur de 1,4 milliard de dollars. L'organisation à but non lucratif derrière Firefox vient de publier un rapport stratégique détaillant ses plans pour déployer ses réserves dans des start-ups et des développeurs engagés dans une mission en faveur d'une IA ouverte et fiable. Il s'agit d'un défi direct lancé au pouvoir concentré d'OpenAI et d'Anthropic, qui ont respectivement levé 60 et 30 milliards de dollars. Mozilla parie qu'un réseau d'acteurs plus modestes pourra contrer les poids lourds du secteur avant que le principe du « winner takes all » ne devienne réalité.
Mozilla en a fini avec la défense. L'organisation à but non lucratif qui s'était autrefois attaquée au monopole de Microsoft sur les navigateurs s'en prend désormais à l'ensemble du secteur de l'IA, et cette fois-ci, elle met la main à la poche. Mark Surman, le président de Mozilla âgé de 56 ans, a présenté son plan de bataille dans un rapport. L'organisation déploie environ 1,4 milliard de dollars de réserves pour soutenir ce que Surman appelle une « alliance rebelle » de start-ups, de développeurs et d'organisations à but non lucratif engagés à rendre l'IA plus ouverte et plus fiable. « C'est cet esprit qui pousse un groupe de personnes à s'unir pour créer quelque chose de bien dans le monde et s'attaquer à cette menace qui pèse sur nous », a déclaré Surman. « C'est très cliché, mais les gens comprennent parfaitement. »
L'enjeu est existentiel pour la vision de Mozilla concernant Internet. Lorsque OpenAI a été lancé en tant qu'organisation à but non lucratif en 2015, son objectif déclaré était de « faire progresser l'intelligence numérique de la manière la plus susceptible de profiter à l'humanité dans son ensemble, sans être limité par la nécessité de générer un rendement financier ». Mais ChatGPT a tout changé. OpenAI est désormais évaluée à 500 milliards de dollars et a procédé en octobre à une recapitalisation qui a scellé son avenir en tant qu'entreprise à but lucratif. Seule une poignée de cofondateurs sont restés, et les détracteurs, dont le cofondateur Elon Musk, qui a quitté l'entreprise et poursuit désormais celle-ci en justice, affirment que la sécurité a été reléguée au second plan au profit de la croissance.
Le désavantage financier de Mozilla est énorme. En 2022, elle a lancé Mozilla Ventures avec l'engagement d'investir 35 millions de dollars dans des entreprises en phase de démarrage. C'est une erreur d'arrondi par rapport aux milliards qui affluent vers OpenAI, Anthropic et aux dizaines de milliards que Google et Meta dépensent pour l'infrastructure et les talents en matière d'IA. Mais Surman n'essaie pas de les égaler dollar pour dollar. Il mise sur un modèle totalement différent.
Mozilla Ventures a investi dans plus de 55 entreprises à ce jour, dont des dizaines de start-ups spécialisées dans l'IA, et d'autres accords sont prévus pour 2026. Son portefeuille comprend Trail, une start-up allemande qui propose des solutions de gouvernance de l'IA pour les entreprises réglementées, et Transformer Lab, qui développe des outils open source pour la formation et l'évaluation de modèles d'IA. Il y a également Oumi, une plateforme open source soutenue par Mozilla qui permet aux chercheurs de former et de déployer des modèles de manière collaborative.
« Même les quelques milliers de personnes qui travaillent chez OpenAI, Anthropic ou ailleurs, parce qu'elles opèrent en vase clos, ne suffisent pas pour faire progresser cette technologie de manière suffisante, sûre, rentable et durable », a déclaré Manos Koukoumidis, PDG d'Oumi. Koukoumidis a passé dix ans dans le domaine de l'IA chez Microsoft, Facebook et Google avant de devenir désabusé par ce qu'il était en train de construire. « Ce qui se passe actuellement est complètement fou. Nous gaspillons des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards. »
Mais le concept d'« alliance rebelle » de Mozilla ne fait pas l'unanimité. Anna Spitznagel, cofondatrice de Trail, une société du portefeuille de Mozilla, a qualifié cette analogie de « amusante », mais a déclaré qu'elle n'était pas convaincue par le positionnement rebelle. « Je vois l'IA d'un il un peu différent, mais je veux aussi faire partie de la révolution qui nous permet réellement de déployer l'IA sans la freiner », a-t-elle déclaré à CNBC.
Tony Salomone et Ali Asaria, cofondateurs de Transformer Lab, sont également indécis. « Je ne vais pas mentir, je parle parfois ainsi pour susciter l'enthousiasme des gens ou les inciter à adhérer à notre façon de penser », a déclaré Salomone. Fondée en 2024 et comptant moins de 10 employés, principalement au Canada, l'entreprise n'a pas encore divulgué publiquement son financement. Mais Asaria reconnaît qu'il existe un écosystème informel de petites entreprises spécialisées dans l'IA qui « ne veulent pas voir seules quelques grandes entreprises l'emporter ».
Le timing de Surman ne pouvait pas être plus difficile. L'administration Trump se bat pour maintenir sa domination en matière d'IA sur la Chine, et David Sacks, responsable de l'IA et de la cryptographie, a accusé Anthropic de soutenir l'« IA woke » en octobre en raison de sa position réglementaire. Trump a signé en décembre un décret établissant un cadre réglementaire unique pour l'IA et créant un groupe de travail chargé de contester les lois étatiques sur l'IA menées par les législateurs démocrates.
Mozilla a déjà mené ces combats par le passé. L'organisation utilise le terme « alliance rebelle » depuis au moins 2020, date à laquelle elle a publié un rapport dédié aux « dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui croient en Mozilla ». Dans le rapport State of Mozilla de 2024, Surman a utilisé cette expression pour décrire la coalition qui a perturbé la domination de Microsoft sur le web au début des années 2000.
Mais l'IA est différente. Lorsque Transformer Lab a cherché à obtenir des financements dans la Silicon Valley et au Canada, les investisseurs lui ont répété à plusieurs reprises que la concurrence était « techniquement impossible ». « Lorsque vous vous lancez dans le domaine de l'IA en tant que nouvelle start-up, c'est effrayant, car ces quelques entreprises contrôlent bien plus que la simple propriété intellectuelle », a déclaré Asaria. Elles contrôlent le financement et l'accès aux infrastructures, ce qui rend « très difficile de se lancer dans ce domaine sans disposer d'un capital de départ de 100 millions ou d'un milliard de dollars ».
Surman sait qu'il joue la carte du long terme. D'ici 2028, Mozilla souhaite financer un écosystème d'IA open source en pleine croissance qui devient « courant » pour les développeurs. L'organisation vise une croissance annuelle de 20 % de ses revenus hors recherche au cours des prochaines années, selon un rapport publié en novembre par Mozilla. C'est un pari que l'approche de Mozilla peut être économiquement viable tout en restant fidèle à sa mission. « Pour beaucoup de gens, l'idée que l'IA open source puisse gagner, ou que cette alliance rebelle, que ces acteurs puissent réellement conquérir une part du marché, est difficile à croire », a déclaré Surman. « Mais plusieurs tendances sont en train de se dessiner. »
La question est de savoir si les 1,4 milliard de dollars de Mozilla peuvent faire bouger les choses dans un secteur où cela correspond au...
