Microsoft perd 400 milliards $ en valeur boursière à cause de la bulle monétaire circulaire de l'IA qui a créé une illusion de 750 milliards $, un fantasme de Sam Altman qui ruine l'avenir de Microsoft

Des centaines de milliards de dollars ont été investies dans l'IA ces dernières années. Les entreprises ont lancé sur le marché des dizaines de produits d'IA censés révolutionner notre façon de travailler et stimuler la productivité. Mais les gains de productivité promis tardent à se concrétiser. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de la technologie. Cette bulle est décrite comme étant pire que la bulle Internet de la fin des années 1990, et son éclatement pourrait effacer des centaines de milliards de dollars d'investissements et impacter l'économie mondiale.
Récemment, Microsoft a vu sévaporer près de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière en lespace de quelques heures, ce qui serait sa pire journée depuis mars 2020. Un décrochage spectaculaire pour lune des entreprises les plus valorisées au monde, intervenu paradoxalement à la suite de résultats financiers solides. Derrière ce choc, ce ne sont pas tant les chiffres bruts qui inquiètent les marchés que la lecture stratégique quils imposent : croissance plus coûteuse, attentes démesurées autour de lIA et changement de régime pour les géants technologiques.
Il s'agit de la deuxième plus forte chute journalière de l'histoire du marché boursier américain. La seule chute plus importante ? L'effondrement DeepSeek de Nvidia l'année dernière, qui était également dû à une illusion liée à l'IA. Cette fois-ci, le coupable est Sam Altman et sa machine à brûler de l'argent appelée OpenAI. Sam Altman est cofondateur et PDG d'OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT. Il est considéré comme l'une des personnalités majeures du boom de lintelligence artificielle. En novembre 2023, son limogeage provoque une crise au sein d'OpenAI, et il est réintégré à son poste cinq jours plus tard par un conseil d'administration remanié, un retour express poussé par la domination de Microsoft sur OpenAI
L'action Microsoft a plongé de 10 % après que les résultats financiers aient révélé une réalité que les investisseurs ne peuvent plus ignorer : le géant du logiciel s'est lié à un partenaire, OpenAI, qui a perdu plus de 8 milliards de dollars l'année dernière, brûle 15 millions de dollars par jour rien qu'en génération de vidéos et n'a aucun moyen crédible d'atteindre la rentabilité. Le chiffre le plus alarmant de la conférence sur les résultats du premier trimestre 2026 de Microsoft ? OpenAI représente désormais 45 % des 625 milliards de dollars de contrats cloud futurs de Microsoft.
Microsoft a en effet misé la moitié de son activité cloud sur une entreprise dont le PDG vient de déclarer « code rouge » parce que la croissance du nombre d'utilisateurs de ChatGPT a stagné et que Google lui vole la vedette. Wall Street a finalement posé la question évidente : que se passera-t-il lorsque la musique s'arrêtera ? L'ensemble du modèle économique d'OpenAI est une mise en scène financière. L'entreprise fonctionne grâce à des transactions circulaires qui donnent l'apparence d'une croissance tout en ne générant aucune valeur économique réelle.
Voici comment fonctionne l'arnaque : Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019. OpenAI a rapidement reversé la plupart de ces milliards à Microsoft en paiement pour le cloud computing Azure. Les deux entreprises enregistrent des revenus. Les deux sociétés affirment à leurs investisseurs qu'elles sont gagnantes. Aucune n'a créé d'activité durable.
Ce stratagème s'étend à toute la Silicon Valley. Nvidia a annoncé son intention d'investir 100 milliards de dollars dans OpenAI. OpenAI dépensera cet argent pour acheter les GPU de Nvidia. CoreWeave a signé des contrats d'une valeur de 22 milliards de dollars pour fournir à OpenAI une puissance de calcul, puis a reçu 350 millions de dollars en actions OpenAI qui pourraient théoriquement payer ces services.
SoftBank a mené un investissement de 40 milliards de dollars dans OpenAI, puis s'est engagé à investir 100 milliards de dollars pour construire des centres de données qu'OpenAI louera. Oracle a conclu l'accord le plus absurde : 300 milliards de dollars pour construire des centres de données pour OpenAI, que OpenAI paiera ensuite environ 300 milliards de dollars pour utiliser pendant plusieurs années.
C'est le même argent qui tourne en rond. Depuis, l'action Oracle a chuté de 45 % par rapport à son pic de septembre, effaçant plus de 360 milliards de dollars de valeur, les investisseurs ayant réalisé qu'on leur avait vendu un système de Ponzi avec une meilleure image de marque. Cet arrangement est connu sous le nom de « financement circulaire ». L'ancien gestionnaire d'actifs George Noble l'a qualifié de « brûleur d'argent ». Ce ne sont pas des investissements. Ce sont des entreprises qui échangent de l'argent Monopoly en prétendant que le jeu ne finira jamais.
Le fantasme d'Altman, qui se chiffre en milliers de milliards de dollars, ruine l'avenir de Microsoft
Sam Altman s'est engagé à ce qu'OpenAI dépense 1 400 milliards de dollars dans des infrastructures d'IA d'ici 2033. Ce chiffre n'est pas une erreur. Il est supérieur à la valeur marchande d'Amazon. Il représente le double du budget annuel de l'armée américaine. Et il repose sur le fantasme que ChatGPT évoluera d'une manière ou d'une autre vers une technologie qui changera le monde et qui imprimera de l'argent plus vite qu'OpenAI ne peut le dépenser.
Microsoft est désormais pris au piège dans le financement de l'illusion d'Altman. Les dépenses d'investissement de l'entreprise ont explosé pour atteindre 37,5 milliards de dollars au dernier trimestre, soit une hausse de 66 % par rapport à l'année précédente. C'est 1 milliard de dollars de plus que ce que prévoyaient les analystes et 3 milliards de dollars de plus que le trimestre précédent.
Microsoft dépense désormais à un rythme qui ferait rougir un entrepreneur du secteur de la défense. Les deux tiers de ces dépenses ont été consacrés à des GPU et à des infrastructures d'IA à courte durée de vie qui se déprécient plus rapidement qu'une voiture neuve. La directrice financière Amy Hood a tenté de présenter cela comme une allocation stratégique. La réalité est plus sombre : Microsoft sacrifie son activité cloud rentable pour soutenir les habitudes de jeu de Sam Altman. La croissance du cloud Azure a chuté à 39 %, contre 40 % au trimestre précédent, et est inférieure aux prévisions de Wall Street qui tablaient sur 39,4 %.
Hood a admis que Microsoft limitait délibérément la capacité d'Azure pour les clients payants afin de pouvoir détourner la puissance de calcul vers des produits d'IA internes tels que Copilot et GitHub Copilot. Réfléchissez-y bien. Microsoft refuse les revenus des entreprises du Fortune 500 qui souhaitent payer pour des services cloud afin de pouvoir offrir gratuitement de la puissance de calcul à des produits d'IA que les utilisateurs ignorent largement.
Microsoft 365 Copilot compte 15 millions de licences payantes. Cela semble impressionnant, jusqu'à ce que l'on se souvienne que Microsoft compte au total 450 millions de licences commerciales M365. Le taux d'adoption est à peine de 3 %. Les analystes ont publiquement remis en question la pertinence de l'investissement dans Copilot, soulignant que « la croissance des revenus de M365 ne s'accélère pas grâce à Copilot » et que « de nombreux contrôles effectués sur Copilot ne suggèrent pas une forte augmentation de son utilisation ».
Parallèlement, la position concurrentielle d'OpenAI s'effondre. Les modèles Gemini de Google égalent ou dépassent désormais les capacités de ChatGPT tout en fonctionnant sur une infrastructure plus efficace. La croissance du nombre d'utilisateurs de ChatGPT a stagné en Europe. La société chinoise DeepSeek a mis au point un modèle compétitif pour un coût nettement inférieur, prouvant ainsi que les dépenses de l'industrie de l'IA sont grotesquement inutiles.
Jim Reid, analyste à la Deutsche Bank, estime qu'OpenAI perdra 140 milliards de dollars entre 2024 et 2029. Il écrit : « Aucune start-up dans l'histoire n'a jamais fonctionné avec des pertes prévues d'une telle ampleur. Nous sommes clairement en terrain inconnu. » L'expert financier Sebastian Mallaby prédit qu'OpenAI pourrait se retrouver à court d'argent d'ici 18 mois. Un investisseur en capital-risque a déclaré : « C'est l'histoire de WeWork, mais en pire. »
Le contrat d'Altman a piégé Microsoft sans stratégie de sortie
Le pire dans tout ça ? Microsoft ne peut pas s'en sortir sans subir des dommages catastrophiques. Le contrat de l'entreprise avec OpenAI comprend une clause qui empêche Microsoft de développer sa propre AGI avant 2030. Cela signifie que si OpenAI s'effondre demain, Microsoft s'est légalement empêché de construire un remplacement pendant trois ans et demi. C'est l'équivalent, pour une entreprise, de signer un contrat prénuptial qui vous oblige à rester célibataire si votre conjoint vous quitte.
Ces 625 milliards de dollars d'engagements dans le cloud ne disparaîtront pas si OpenAI implose. Microsoft se retrouverait avec d'énormes centres de données construits pour un client qui n'existe plus, financés par une dette qui doit toujours être remboursée. Oracle vit déjà ce cauchemar, après avoir levé des dizaines de milliards de dollars en obligations pour construire l'infrastructure d'OpenAI, tout en voyant son indicateur de risque de crédit atteindre des niveaux jamais vus depuis 2009.
Microsoft a également passé trois ans à se positionner publiquement comme le partenaire indispensable au succès d'OpenAI. Le PDG Satya Nadella apparaît sur scène avec Sam Altman. Les communiqués de presse vantent leur collaboration. L'association des marques est totale. Abandonner OpenAI aujourd'hui reviendrait à admettre devant les actionnaires que Microsoft a gaspillé 13 milliards de dollars et d...
