Geoffrey Hinton, chercheur en informatique souvent surnommé le « parrain de l'IA », a mis en avant un cas d'utilisation positive de l'IA : l'éducation est l'un des domaines les plus prometteurs

Geoffrey Hinton, chercheur en informatique souvent surnommé le « parrain de l'IA », a mis en avant un cas d'utilisation positive de l'intelligence artificielle (IA) : « les utilisations dans l'éducation ». Dans une récente interview, il a a cité l'exemple concret de l'Alpha School aux États-Unis pour illustrer le potentiel de l'IA à transformer l'apprentissage. Ce réseau d'écoles privées expérimente un modèle éducatif basé sur l'IA, ce qui permet aux élèves d'effectuer leurs travaux scolaires fondamentaux en deux heures par jour. Selon Geoffrey Hinton, cette approche permet aux enseignants de consacrer davantage d'attention au mentorat, à la collaboration et aux compétences pratiques, ce qui représente une utilisation plus efficace du temps passé en classe.
Geoffrey Everest Hinton est un chercheur en informatique anglo-canadien, spécialiste des sciences cognitives et psychologue cognitif connu pour ses travaux sur les réseaux de neurones artificiels, qui lui ont valu le titre de « parrain de l'IA ». Hinton est professeur émérite à l'Université de Toronto. De 2013 à 2023, il a partagé son temps entre Google Brain et l'université de Toronto avant d'annoncer publiquement son départ de Google en mai 2023, invoquant ses inquiétudes quant aux nombreux risques liés à la technologie d'IA. Hinton a reçu le prix Turing 2018 puis le prix Nobel de physique 2024 pour ses « découvertes et inventions fondamentales qui permettent l'apprentissage automatique grâce aux réseaux de neurones artificiels ».
Lors d'une récente interview accordée à BBC Newsnight, Geoffrey Hinton a été invité à citer un exemple d'utilisation réussie de l'IA qui le rend fier de son rôle dans le développement de l'IA générative. « Les utilisations dans l'éducation », a répondu Hinton, en mettant particulièrement en avant l'Alpha School aux États-Unis.
Ces déclarations interviennent alors que limpact de lIA générative sur léducation fait lobjet de discussions intenses. Plusieurs observateurs, dont Douglas Heaven du MIT Technology Review, estiment que les outils d'IA comme ChatGPT, Bard ou Claude sont appelés à transformer l'éducation, et non à la détruire, comme le pensent certains. Ce sujet divise toutefois les acteurs du secteur : si certains redoutent que ces technologies nuisent à lapprentissage, d'autres estiment qu'interdire leur usage serait contre-productif.
Dans l'interview, Geoffrey Hinton a déclaré : « Un enseignant normal est en mode diffusion dans une salle de classe, où il donne aux enfants les réponses à des questions qu'ils ne se sont pas posées. Alors qu'avec un tuteur IA, celui-ci peut toujours vous donner les réponses aux questions que vous vous êtes posées, et vous apprenez beaucoup plus vite de cette façon. »
L'Alpha School est un réseau d'établissements privés qui proposent un apprentissage basé sur l'IA aux élèves de la maternelle à la terminale. Les écoles utilisent un modèle d'apprentissage de deux heures, dans lequel les élèves terminent leurs matières principales en seulement quelques heures à l'aide de l'IA, ce qui leur libère leurs après-midis pour travailler avec les enseignants sur des compétences de vie et des ateliers pratiques.
Geoffrey Hinton a déclaré que ce modèle, dans lequel les élèves apprennent avec l'IA au lieu d'assister à des cours magistraux, et où les enseignants consacrent leur temps aux élèves, aux projets et aux interactions sociales, constituait « une bien meilleure utilisation du temps des enseignants ».
Si le « parrain de l'IA » met en avant le potentiel transformateur de l'IA dans l'éducation, cette vision optimiste est loin de faire consensus parmi les professionnels de l'enseignement.
Selon une enquête publiée en 2024 par le Pew Research Center, un enseignant américain sur quatre estime que l'utilisation d'outils d'IA dans l'enseignement primaire et secondaire entraîne davantage d'inconvénients que d'avantages. À l'inverse, seuls 6 % d'entre eux pensent le contraire. Les préoccupations portent notamment sur le risque d'une baisse du niveau scolaire des apprenants et sur une possible déshumanisation de l'expérience pédagogique, ce qui alimente le scepticisme quant à la capacité réelle de l'IA à améliorer durablement l'apprentissage.
Cette réserve rejoint, de manière paradoxale, les avertissements plus généraux émis par Geoffrey Hinton lui-même concernant la trajectoire actuelle de l'IA. Le chercheur insiste en effet sur le fait que la question centrale ne réside pas uniquement dans les usages, mais dans la gouvernance et l'alignement des systèmes intelligents.
Dans une interview accordée à la BBC, il a qualifié de « plus grande erreur que les humains puissent commettre » le fait de ne pas investir suffisamment dans la recherche sur la coexistence entre humains et systèmes intelligents. « Si nous les créons de telle sorte qu'ils ne se soucient pas de nous, ils finiront probablement par nous anéantir », a-t-il déclaré.
Geoffrey Hinton a également exprimé une profonde inquiétude personnelle, se disant « très triste » d'avoir contribué au développement d'une technologie qu'il juge désormais extrêmement dangereuse, et déplorant que les risques qu'elle pose ne soient pas pris suffisamment au sérieux.
Source : Geoffrey Hinton dans une interview accordée à la BBC
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous que les déclarations de Geoffrey Hinton concernant le rôle de l'IA dans l'éducation sont pertinentes et cohérentes ?
