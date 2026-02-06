Amazon annonce un investissement de 200 milliards de dollars essentiellement dans l'infrastructure IA, mais l'incertitude entourant le ROI réel de ces dépenses colossales fait paniquer le marché

Amazon.com Inc. a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser des milliards de dollars de plus que prévu dans des centres de données, des puces et d'autres équipements, alimentant les craintes des investisseurs qui redoutent que le pari massif de l'entreprise sur l'intelligence artificielle ne mette plus de temps que prévu à porter ses fruits. Rappelons que l'entreprise avait déjà déclarer investir jusqu'à 50 milliards de dollars pour construire une infrastructure d'IA et de supercalcul pour le gouvernement américain.
La société a déclaré 39,5 milliards de dollars de dépenses en immobilisations corporelles au quatrième trimestre, dépassant les estimations de près de 5 milliards de dollars, et a déclaré que ses dépenses d'investissement atteindraient 200 milliards de dollars cette année.
« Compte tenu de la forte demande pour nos offres existantes et des opportunités prometteuses telles que l'IA, les puces électroniques, la robotique et les satellites en orbite basse, nous prévoyons d'investir environ 200 milliards de dollars en dépenses d'investissement dans l'ensemble d'Amazon en 2026, et nous anticipons un fort retour sur investissement à long terme », a déclaré Andy Jassy, PDG, dans un communiqué.
Le message délivré par Andy Jassy est limpide : Amazon estime quil serait plus risqué de ne pas investir suffisamment dans lIA que dy consacrer des montants jugés excessifs à court terme. Cette position, largement relayée par CNBC, repose sur lidée que lIA constitue une rupture comparable à lavènement dInternet ou du cloud.
Pourtant, cette assurance contraste avec la réaction immédiate des marchés. Laction Amazon a reculé après lannonce, signe que les investisseurs peinent à suivre cette logique de long terme. Le problème nest pas la capacité financière dAmazon, mais lincertitude entourant le retour sur investissement réel de ces dépenses colossales.
Une situation qui rappelle celle de Microsoft qui a perdu 400 milliards de dollars de capitalisation en quelques heures malgré de bons résultats
Dans son communiqué de résultats pour le deuxième trimestre de lexercice fiscal 2026, Microsoft met en avant une performance financière globalement solide, marquée par une croissance continue de son chiffre daffaires et de son résultat opérationnel. Le groupe confirme la robustesse de ses activités historiques, tout en soulignant le rôle central joué par le cloud et lintelligence artificielle dans sa trajectoire de long terme. À première lecture, le document sinscrit dans une continuité rassurante : Microsoft continue de croître, dinvestir et de générer du cash dans des proportions que peu dacteurs mondiaux peuvent revendiquer.
Le communiqué insiste particulièrement sur la dynamique de ses offres cloud, avec une progression soutenue des revenus liés aux services dinfrastructure et aux solutions destinées aux entreprises. Cette croissance sappuie sur une demande toujours forte pour les environnements hybrides, la modernisation des systèmes dinformation et lintégration progressive de briques dintelligence artificielle dans les usages professionnels. Microsoft présente ainsi Azure et lensemble de son écosystème cloud comme des piliers structurels, capables dabsorber laugmentation des besoins en calcul et en stockage induits par lIA générative.
Cependant, derrière ce discours maîtrisé, le texte laisse aussi entrevoir lampleur des investissements consentis. Microsoft assume explicitement une hausse significative de ses dépenses, en particulier dans les infrastructures techniques nécessaires au déploiement de lIA à grande échelle. Data centers, capacités de calcul avancées et équipements spécialisés constituent désormais un poste stratégique, mais lourd, qui pèse mécaniquement sur les marges à court terme. Le communiqué ne cherche pas à masquer cette réalité, préférant linscrire dans une logique de construction sur le long terme plutôt que de rentabilité immédiate.
La séance boursière qui a suivi la publication des résultats trimestriels restera comme lune des plus violentes de lhistoire récente du groupe. La valeur a perdu plusieurs centaines de milliards de dollars en capitalisation, un niveau rarement observé pour une entreprise de cette taille.
Le PDG d'Amazon se déclare confiant à propos d'un « fort retour sur investissement », sans préciser quand cela pourrait se concrétiser
Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, les analystes de Wall Street ont pressé les dirigeants d'Amazon de clarifier davantage cette vague de dépenses et de préciser quand elle pourrait commencer à porter ses fruits. Le PDG Andy Jassy a déclaré dans une allocution préparée au début de la conférence qu'il était « confiant » que la division cloud de l'entreprise allait enregistrer un « fort retour sur investissement », sans toutefois préciser quand cela pourrait se concrétiser.
« Aidez-nous à y parvenir, à atteindre votre niveau de confiance dans un fort retour sur investissement à long terme », a déclaré Mark Mahaney, responsable de la recherche Internet chez Evercore ISI, à Jassy.
Jassy a déclaré que l'entreprise avait besoin de capitaux pour répondre à la « très forte demande » en matière de calcul IA d'Amazon, qui nécessite davantage d'infrastructures telles que des centres de données, des puces et des équipements réseau : « Il ne s'agit pas d'une sorte d'entreprise chimérique visant à atteindre des objectifs ambitieux », a déclaré Jassy. « Nous sommes convaincus que ces investissements généreront un fort retour sur le capital investi. Nous l'avons déjà fait avec notre activité principale AWS. Je pense que ce sera également le cas ici. »
Une course où Amazon refuse dêtre spectateur
Les entreprises technologiques ont présenté des plans de dépenses ambitieux en matière d'infrastructures d'intelligence artificielle depuis qu'OpenAI a inauguré l'ère moderne de cette technologie avec la sortie de ChatGPT fin 2022, mais au début de l'année 2026, ces engagements somptuaires n'ont cessé de croître. Mercredi, Alphabet, la société mère de Google, a déclaré qu'elle dépenserait jusqu'à 185 milliards de dollars en 2026, tandis que Meta a annoncé la semaine dernière que ses dépenses d'investissement pourraient presque doubler par rapport à l'année dernière pour atteindre entre 115 et 135 milliards de dollars en 2026.
Amazon ne sinscrit donc pas dans un vide concurrentiel. Le groupe suit une trajectoire similaire à celle de Google et Microsoft, qui ont eux aussi annoncé des hausses spectaculaires de leurs investissements IA. Mais là où ses rivaux communiquent davantage sur les usages et les partenariats logiciels, Amazon insiste sur la construction dun socle industriel massif.
Cette différence est stratégique. Amazon ne veut pas seulement héberger lIA des autres. Il veut contrôler linfrastructure, les puces, les flux logistiques et, à terme, lautomatisation physique des entrepôts. LIA nest plus cantonnée à AWS, elle irrigue lensemble du groupe, du cloud au e-commerce en passant par la robotique.
Andy Jassy, PDG d'Amazon
Robotique, logistique et IA : la face moins visible du pari
Un aspect souvent sous-estimé de ce plan dinvestissement concerne la robotique. Comme lexplique The Guardian, Amazon accélère lintégration de systèmes dIA avancés dans ses entrepôts, avec lobjectif daugmenter la productivité tout en réduisant la dépendance à la main-duvre humaine.
Cette orientation soulève des questions sociales et politiques majeures. LIA devient un outil de transformation du travail à grande échelle, dans un groupe déjà critiqué pour ses conditions demploi. Le pari technologique se double ainsi dun pari sociétal, où loptimisation algorithmique entre en tension avec les attentes en matière demploi et de régulation.
La nouvelle de cet investissement intervient un jour après que le Washington Post, propriété du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, ait annoncé la suppression d'environ un tiers de ses effectifs.
Amazon a également annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 213 milliards de dollars. Les résultats du quatrième trimestre du géant du commerce électronique et du cloud computing ont été légèrement inférieurs aux estimations de Wall Street, malgré une forte augmentation des ventes et de la croissance.
AWS, pilier central dun pari à très long terme
Selon Reuters, une large part des 200 milliards annoncés sera consacrée aux centres de données et à linfrastructure cloud. Amazon Web Services reste le moteur financier du groupe, mais son rôle évolue. AWS nest plus seulement un fournisseur de services flexibles ; il devient un opérateur dinfrastructures critiques pour léconomie de lIA.
Ce glissement est loin dêtre anodin. Il implique des cycles dinvestissement plus longs, une dépendance accrue à lénergie et une exposition directe aux décisions politiques locales et nationales. En clair, AWS se rapproche dun acteur quasi-industriel, soumis à des contraintes qui dépassent largement le cadre traditionnel du logiciel.
Une logique du « trop gros pour échouer »
À ce niveau dinvestissement, Amazon semble miser sur une forme de garantie implicite : sa taille et son importance systémique rendraient tout recul impossible. En investissant massivement, le groupe crée un fait accompli industriel. Les clients, les partenaires et même les pouvoirs publics devront composer avec cette infrastructure, quils le veuillent ou non.
Cette stratégie rappelle certaines logiques observées dans les secteurs bancaires ou énergétiques, où la concentration des actifs finit par limiter les options alternatives. Appliquée à lIA, elle pose un problème fondamental de dépendance technologique et de concurrence à long terme....
