Le milliardaire Mark Cuban affirme que l'IA va pousser les entreprises à ne plus déposer de brevets, car chaque LLM pourra s'entraîner dessus et les entreprises demanderont une solution de contournement

L'investisseur milliardaire Mark Cuban estime que l'IA est en train de changer fondamentalement la manière dont les entreprises protègent leur propriété intellectuelle. L'investisseur milliardaire Mark Cuban estime que l'IA est en train de changer fondamentalement la manière dont les entreprises protègent leur propriété intellectuelle.. « Le fait de ne pas déposer de brevets et d'utiliser des secrets commerciaux va devenir plus courant. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous déposez votre brevet, tous les juristes vont pouvoir s'entraîner dessus. Ensuite, tout le monde sur la planète peut demander une solution de contournement pour déposer un brevet concurrentiel. », a-t-il écrit. Les commentaires de Cuban ont été suscités par une vidéo du PDG de Tesla, Elon Musk.
Il y a deux ans, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a émis des directives stipulant que l'intelligence artificielle (IA) ne peut pas être désignée comme inventeur, mais une personne physique utilisant l'IA peut encore être qualifiée d'inventeur, sous réserve d'une contribution significative. Les critiques soulignent que les nouvelles règles pourraient encourager la dissimulation de l'utilisation de l'IA dans le processus d'invention. Les implications potentielles sur la rédaction de brevets et les droits d'auteur suscitent des discussions, avec des avis partagés sur la nécessité de rétablir les rédactions en personne et des inquiétudes quant à la facilité de générer des milliers de brevets par le biais de l'IA.
Ces directives montrent le dilème qu'impose l'IA dans le domaine des brevets. Récemment, l'investisseur milliardaire Mark Cuban estime que l'IA est en train de changer fondamentalement la manière dont les entreprises protègent leur propriété intellectuelle. Mark Cuban, né le 31 juillet 1958, est un homme d'affaires et une personnalité de la télévision américaine. Il est l'ancien propriétaire principal et l'actuel propriétaire minoritaire des Dallas Mavericks de la National Basketball Association (NBA) et copropriétaire de 2929 Entertainment. De 2012 à 2025, il a également été l'un des principaux « requins » de l'émission de téléréalité Shark Tank diffusée sur ABC. En janvier 2026, Forbes estimait sa fortune à 6 milliards de dollars américains.
Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), Cuban a fait valoir que les entreprises vont de plus en plus renoncer aux brevets et s'appuyer plutôt sur les secrets commerciaux. « Le fait de ne pas déposer de brevets et d'utiliser des secrets commerciaux va devenir plus courant. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous déposez votre brevet, tous les juristes vont pouvoir s'entraîner dessus. Ensuite, tout le monde sur la planète peut demander une solution de contournement pour déposer un brevet concurrentiel. », a-t-il écrit. Il a ajouté : « Votre propriété intellectuelle ne vous appartient plus dès que vous la publiez »
Not filing patents and using trade secrets will become more common. Why ? Because the second you file your patent, every LLM is going to be able to train on it.— Mark Cuban (@mcuban) February 9, 2026
Then everyone on the planet can ask for a work around to file a competitive patent.
Your IP is no longer yours https://t.co/JEiiRsS35Y
Cuban avertit les fondateurs que la publication de travaux exclusifs, que ce soit par le biais de brevets ou d'articles universitaires, sert désormais de données d'entraînement gratuites pour les modèles d'IA des concurrents. Lors d'un récent entretien téléphonique avec Adam Joseph, fondateur de Clipbook, une start-up dans laquelle Cuban a investi, il a déclaré que la mentalité traditionnelle « publier ou périr » est « la plus grande erreur que l'on puisse commettre », car elle « forme les modèles de quelqu'un d'autre ».
Il a en outre souligné que dans une économie axée sur l'IA, les données ont plus de valeur que l'or ou le pétrole. Il a exhorté les entreprises à protéger leurs ensembles de données clés et à créer leurs propres modèles plutôt que de confier leurs informations à des outils tiers.
Les commentaires de Cuban ont été suscités par une vidéo du PDG de Tesla, Elon Musk. Cuban a partagé une vidéo de Musk tirée d'une interview donnée lors du DealBook Summit 2023, dans laquelle Musk mentionnait que Tesla avait rendu ses brevets open source et que SpaceX les évitait largement. Cuban a suggéré que l'approche d'Elon Musk pourrait bientôt devenir la norme à l'ère de l'IA, les entreprises cherchant à protéger leurs innovations par le secret plutôt que par des dépôts publics.
Le scepticisme de Cuban à l'égard du système des brevets est antérieur à l'essor de l'IA. En 2012, il a financé la « Chaire Mark Cuban pour l'élimination des brevets stupides » de l'Electronic Frontier Foundation et demande depuis longtemps à Washington de supprimer purement et simplement les brevets logiciels, arguant qu'ils étouffent les petites entreprises. Plus récemment, il a critiqué une proposition du ministère du Commerce visant à facturer de nouveaux frais basés sur la valeur d'un brevet, avertissant que cela découragerait les inventeurs de déposer des brevets alors qu'ils tentent justement de protéger leur travail contre les grands modèles de langage.
Récemment, Mark Cuban a souvent donné son avis sur l'IA. En septembre 2025, Mark Cuban a affirmé que « les opportunités ne font que croître pour les membres de la génération Z qui adoptent cette technologie ». Le milliardaire encourage les jeunes à consacrer leur temps libre à apprendre tout ce qu'ils peuvent sur l'IA et à enseigner aux générations plus âgées comment utiliser les outils d'IA. « Il existe des millions d'entreprises qui comptent 1, 5, 10, 50, 100 ou 500 employés et qui ne disposent ni d'un budget dédié à l'IA ni d'experts en IA. C'est là que les jeunes sont embauchés », a-t-il déclaré.
En janvier 2026, il a lancé un avertissement sévère aux chefs d'entreprise : adoptez l'IA de la bonne manière, ou préparez-vous à échouer. Il y aura deux types d'entreprises : celles qui excellent dans le domaine de l'IA et toutes les autres », a déclaré Cuban, selon Business Insider. « Et toutes les autres vont échouer, car l'IA est un outil tellement transformateur. » Il a averti que les entreprises qui utilisent mal l'IA pourraient transformer des outils utiles en distractions coûteuses, en particulier lorsque les employés utilisent des versions standard telles que ChatGPT qui pourraient compromettre des informations sensibles de l'entreprise.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le dilemme de l'innovation : le PDG de Perplexity accuse les grandes enseignes de la Tech de « copier tout ce qui est bon ». Comment une startup peut-elle survivre dans un tel écosystème ?
Anthropic remporte une victoire importante au sujet de « l'usage loyal » pour les plateformes d'IA, mais fait face à un procès pour des dommages-intérêts portant sur des millions d'uvres piratées
Le milliardaire Mark Cuban met en garde OpenAI contre son nouveau projet visant à autoriser les contenus érotiques réservés aux adultes dans ChatGPT : « cela va se retourner contre vous. Et durement »
Vous avez lu gratuitement 878 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.