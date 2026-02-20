« Dans quelques années seulement, l'IA surpassera bientôt les humains », a déclaré Dario Amodei, PDG d'Anthropic, lors du Sommet indien sur l'IA, décrivant un « pays de génies dans un centre de données »

« L'IA va dépasser les capacités cognitives de la plupart des humains » affirme le PDG d'Anthropic. Il a déclaré que la société était désormais bien avancée dans cette voie et qu'il ne restait que quelques années avant que les modèles d'IA ne dépassent les capacités cognitives de la plupart des humains dans la plupart des domaines. « Il ne faudra que quelques années pour que les modèles d'IA surpassent les capacités cognitives de la plupart des humains dans la plupart des domaines. », a-t-il déclaré.
Dario Amodei, né en 1983, est un chercheur et entrepreneur américain spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA). Il est cofondateur et PDG d'Anthropic, la société à l'origine de la série de grands modèles de langage Claude. Il était auparavant vice-président de la recherche chez OpenAI. En tant que PDG d'Anthropic, il écrit souvent sur les avantages et les risques des systèmes d'IA avancés. Il est partisan d'une stratégie d'« entente » dans laquelle une coalition de nations démocratiques utilise des systèmes d'IA avancés dans des applications militaires afin d'obtenir un avantage décisif sur leurs adversaires, tout en partageant les bénéfices avec les nations coopérantes.
En janvier 2025, Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic, a déclaré que l'IA pourrait surpasser les capacités humaines dans presque tous les domaines dans un avenir très proche. Il a ajouté que « les progrès sont vraiment aussi rapides que les gens le pensent ». Le chercheur a également déclaré que cette évolution permettrait à l'industrie de fabriquer de meilleurs robots, tout en forçant l'humanité à redéfinir la manière dont l'économie mondiale est organisée. Toutefois, son point de vue est controversé et qualifié d'argument marketing. Lors de son intervention, Dario Amodei ne semblait pas certain de son calendrier, se défaussant parfois.
Récemment, Dario Amodei a déclaré aux délégués du sommet indien sur l'impact de l'IA que le monde s'approchait d'un moment de transformation où les systèmes d'IA dépasseraient la plupart des humains dans la plupart des tâches cognitives, créant des opportunités sans précédent pour lutter contre la maladie et la pauvreté, mais entraînant également de sérieux risques d'abus et de perturbations économiques.
S'exprimant au centre de congrès Bharat Mandapam à New Delhi, Amodei a décrit les progrès rapides des capacités de l'IA comme suivant une courbe exponentielle au cours de la dernière décennie, comparable à une « loi de Moore pour l'intelligence ». « L'énergie et l'ambition qui règnent dans cette salle et dans toute l'Inde sont incroyables. J'ai passé ces derniers jours à rencontrer des constructeurs et des entreprises indiens, et l'énergie pour construire ensemble ici est palpable, comme nulle part ailleurs », a déclaré Amodei.
Il a ajouté que la société était désormais bien avancée dans cette voie et qu'il ne restait que quelques années avant que les modèles d'IA ne dépassent les capacités cognitives de la plupart des humains dans la plupart des domaines.
« Il ne faudra que quelques années pour que les modèles d'IA surpassent les capacités cognitives de la plupart des humains dans la plupart des domaines. Nous nous rapprochons de plus en plus de ce que j'ai appelé un pays de génies dans un centre de données, un ensemble d'agents IA qui sont plus compétents que la plupart des humains dans la plupart des domaines et qui peuvent se coordonner à une vitesse surhumaine », a-t-il déclaré.
Selon lui, une telle évolution est sans précédent dans l'histoire et a des implications profondes tant en termes d'opportunités que de risques. Du côté positif, Amodei a souligné le potentiel de l'IA pour guérir des maladies qui sont restées incurables pendant des milliers d'années, améliorant ainsi considérablement la santé humaine. « Nous avons le potentiel de guérir des maladies incurables depuis des milliers d'années, d'améliorer radicalement la santé humaine, de sortir des milliards de personnes de la pauvreté, y compris dans les pays du Sud, et de créer un monde meilleur pour tous », a déclaré Amodei.
Pour témoigner de l'engagement d'Anthropic envers l'Inde, il a annoné que la société avait ouvert un bureau à Bengaluru cette semaine et nommé Irena Ghose, qui a passé trois décennies à développer des entreprises en Inde, au poste de directrice générale d'Anthropic India. Il a également confirmé de nouveaux partenariats avec de grandes entreprises indiennes, dont Infosys.
Parmi ces déclarations passées, Dario Amodei a déclaré en mars 2025 que l'IA pourrait écrire jusqu'à 90 % du code logiciel dans un délai de trois à six mois. Il est allé plus loin en ajoutant que dans douze mois, lIA pourrait générer la quasi-totalité du code. Dario Amodei estime que les développeurs auraient encore un rôle à jouer à court terme. Mais à long terme, il pense que l'amélioration des capacités de codage de l'IA pourrait sonner le glas du codage manuel. Toutefois, en juillet 2025, un rapport a montré que cette rupture semble encore lointaine. Au lieu de cela, le secteur est confronté à des incidents où l'IA a parfois supprimé des données ou effacé la base de code des clients.
En septembre 2025, le PDG d'Anthropic a réitéré son avertissement selon lequel l'intelligence artificielle (IA) pourrait supprimer la moitié des emplois de bureau débutants au cours des cinq prochaines années. Amodei a déclaré que cette technologie était déjà très performante pour les tâches débutantes et qu'elle « s'améliorait rapidement ». Selon lui, les tâches répétitives mais variables dans les cabinets d'avocats, le conseil, l'administration et la finance pourraient bientôt être éliminées, les PDG cherchant à utiliser l'IA pour réduire les coûts.
