Sam Altman a suscité des critiques après avoir rejeté les préoccupations concernant le coût environnemental de l'IA, estimant qu'il n'était rien comparé au coût du développement biologique des êtres humains

Sam Altman a suggéré que si les détracteurs veulent calculer l'énergie utilisée pour « former » une IA, ils devraient appliquer le même calcul aux êtres humains. Il a souligné qu'une fois qu'un modèle est formé, le coût énergétique d'une seule requête IA est probablement plus efficace que celui d'un être humain répondant à la même question.



« L'une des choses qui est toujours injuste dans cette comparaison, c'est que les gens parlent de la quantité d'énergie nécessaire pour entraîner un modèle d'IA par rapport au coût pour un humain d'effectuer une seule requête d'inférence. Mais il faut aussi beaucoup d'énergie pour former un humain. Il faut environ 20 ans de vie et toute la nourriture que vous consommez pendant cette période avant de devenir intelligent », a fait valoir le PDG d'OpenAI.



« Et ce n'est pas tout : il a fallu l'évolution très répandue des centaines de milliards d'individus qui ont vécu et appris à ne pas se faire dévorer par les prédateurs, qui ont appris à comprendre la science et tout ce qui permet de vous produire, puis vous avez pris tout ce que vous savez que vous avez pris. La comparaison équitable consiste donc à demander à ChatGPT une question, et à comparer l'énergie nécessaire à son modèle pour répondre à cette question par rapport à celle nécessaire à un être humain. Et il est probable que l'IA ait déjà rattrapé son retard en termes d'efficacité énergétique mesurée de cette manière », a-t-il ajouté.