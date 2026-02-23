Sam Altman a suscité des critiques après avoir rejeté les préoccupations concernant le coût environnemental de l'IA, estimant qu'il n'était rien comparé au coût du développement biologique des êtres humains

Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a déclenché un débat sur les réseaux sociaux après avoir balayé les inquiétudes concernant l'impact environnemental de l'intelligence artificielle (IA) en comparant l'énergie utilisée pour entraîner les logiciels à celle consommée par le développement biologique des êtres humains. Lors d'un récent sommet sur l'IA, le dirigeant a rejeté les affirmations virales concernant la consommation d'eau et d'énergie par requête de l'IA, les qualifiant d'inexactes. Il a fait valoir qu'une fois entraînés, les modèles d'IA peuvent répondre aux questions de manière plus économe en énergie que les êtres humains, dont le développement nécessite des décennies de nourriture et de ressources. Ces propos ont suscité de vives critiques sur les médias sociaux, ses détracteurs l'accusant de promouvoir une vision déshumanisante des êtres humains, considérés comme des « processeurs biologiques » inefficaces.
Samuel Harris Altman est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG de l'organisation de recherche en intelligence artificielle OpenAI. Ayant supervisé le lancement réussi de ChatGPT en 2022, il est largement considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA.
Les déclarations du PDG d'OpenAI interviennent alors que limpact environnemental de lIA demeure une préoccupation majeure. Selon Jon Ippolito, professeur à luniversité du Maine, l'IA a un coût climatique énorme : un prompt complexe consommerait jusquà 210 fois plus dénergie quune recherche Google classique, tandis que la génération dune vidéo IA de trois secondes mobiliserait près de 15 000 fois plus délectricité. Cette intensification des usages met sous pression les réseaux d'énergie et alimente les inquiétudes sur la soutenabilité climatique à long terme de lIA.
S'exprimant lors de l'événement Express Adda dans le cadre du sommet India AI Impact Summit 2026, Sam Altman a réfuté l'idée selon laquelle l'IA serait une catastrophe écologique, suggérant qu'il était « injuste » de se concentrer sur l'énergie utilisée pour former des modèles tels que GPT-4 par rapport aux ressources nécessaires pour élever un être humain.
« Nous avions l'habitude d'utiliser le refroidissement par évaporation dans les centres de données, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit souvent sur Internet des messages du type "n'utilisez pas ChatGPT, cela consomme 17 gallons d'eau pour chaque requête" ou autre... C'est complètement faux. C'est totalement absurde. Cela n'a aucun rapport avec la réalité », a déclaré Sam Altman. « Ce qui est juste, en revanche, c'est la consommation d'énergie, non pas par requête, mais au total, car le monde utilise désormais tellement l'IA que nous devons très rapidement nous tourner vers le nucléaire, l'éolien et le solaire », a-t-il ajouté.
Sam Altman affirme qu'il faut « 20 ans de nourriture » pour rendre un être humain intelligent
Sam Altman a suggéré que si les détracteurs veulent calculer l'énergie utilisée pour « former » une IA, ils devraient appliquer le même calcul aux êtres humains. Il a souligné qu'une fois qu'un modèle est formé, le coût énergétique d'une seule requête IA est probablement plus efficace que celui d'un être humain répondant à la même question.
« L'une des choses qui est toujours injuste dans cette comparaison, c'est que les gens parlent de la quantité d'énergie nécessaire pour entraîner un modèle d'IA par rapport au coût pour un humain d'effectuer une seule requête d'inférence. Mais il faut aussi beaucoup d'énergie pour former un humain. Il faut environ 20 ans de vie et toute la nourriture que vous consommez pendant cette période avant de devenir intelligent », a fait valoir le PDG d'OpenAI.
« Et ce n'est pas tout : il a fallu l'évolution très répandue des centaines de milliards d'individus qui ont vécu et appris à ne pas se faire dévorer par les prédateurs, qui ont appris à comprendre la science et tout ce qui permet de vous produire, puis vous avez pris tout ce que vous savez que vous avez pris. La comparaison équitable consiste donc à demander à ChatGPT une question, et à comparer l'énergie nécessaire à son modèle pour répondre à cette question par rapport à celle nécessaire à un être humain. Et il est probable que l'IA ait déjà rattrapé son retard en termes d'efficacité énergétique mesurée de cette manière », a-t-il ajouté.
Internet critique Sam Altman
David Fairchild, un utilisateur de X, a critiqué l'analogie de Sam Altman, la qualifiant de vision du monde déshumanisante qui réduit les êtres humains à de coûteux processeurs biologiques.
« Il ne se contente pas de défendre la consommation énergétique de l'IA. Il introduit subrepticement toute une anthropologie selon laquelle les humains sont essentiellement des ordinateurs inefficaces faits de chair et d'os, dans lesquels il faut investir de la nourriture et des années avant qu'ils ne deviennent utiles. Et une fois que l'on accepte cela, la suite est évidente. Si les êtres humains ne sont que des essais biologiques coûteux, alors brûler des montagnes d'électricité pour construire une intelligence synthétique commence à sembler non seulement équivalent, mais supérieur, même si cela a un impact négatif sur les humains réels », a déclaré David Fairchild.
« C'est là le côté dystopique. Cela donne l'impression que le développement humain est un bug dans le système, et que sacrifier l'épanouissement humain et créatif au profit d'une plus grande puissance de calcul est logique. Pour lui, le réseau est mis à rude épreuve, les prix augmentent, les écosystèmes sont touchés, mais bon, les humains mangent aussi, alors quelle différence cela fait-il ? », a-t-il ajouté avant de conclure :
« La différence, c'est que les êtres humains ne sont pas un poste budgétaire inefficace. Ils sont l'essentiel. Si votre vision du monde consiste à considérer un enfant qui grandit pour devenir adulte comme de l'énergie dépensée pour former son intelligence, vous n'avez rien dit de profond. Vous avez révélé une vision du monde horriblement pourrie. »
Un autre utilisateur a déclaré : « Je ne comprends tout simplement pas comment un tel homme peut avoir autant de pouvoir et façonner notre avenir. Cet homme ne devrait diriger aucune entreprise. »
Alors que Sam Altman semble rejeter les préoccupations concernant le coût environnemental de l'IA, les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de cette technologie. Selon la chercheuse en IA Sasha Luccioni, l'IA générative accélère la crise climatique en raison de sa forte consommation d'énergie. Elle avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement. « Si vous vous souciez de l'environnement, réfléchissez à deux fois avant d'utiliser l'IA », a-t-elle déclaré.
