Perplexity présente « Computer », un nouvel outil qui permet aux utilisateurs d'assigner des tâches et de les voir exécutées par un système qui coordonne plusieurs agents IA utilisant différents modèles

Comment Perplexity Computer fonctionne

Orchestration intelligente multi-modèles

Une évolution naturelle



Perplexity AI, Inc., ou simplement Perplexity, est une société américaine privée spécialisée dans les logiciels qui propose un moteur de recherche web capable de traiter les requêtes des utilisateurs et de synthétiser les réponses. Les produits Perplexity utilisent des grands modèles de langage et intègrent des capacités de recherche web en temps réel, fournissant des réponses basées sur le contenu actuel d'Internet et citant les sources utilisées. Une version publique gratuite est disponible, tandis qu'un abonnement Pro payant donne accès à des modèles de langage plus avancés et à des fonctionnalités supplémentaires.Perplexity a lancé Perplexity Computer, un nouveau système conçu pour aller au-delà des chatbots IA traditionnels et des agents basés sur des tâches. Au lieu de se contenter de répondre à des questions ou d'effectuer des actions ponctuelles, Perplexity Computer est conçu pour gérer des flux de travail complets, du début à la fin.« Aujourd'hui, nous présentons Perplexity Computer. Perplexity Computer unifie chaque capacité actuelle de l'IA dans un système unique. Computer est un travailleur numérique polyvalent qui utilise les mêmes interfaces que vous. C'est la prochaine évolution de l'IA. Les interfaces de chat apportent des réponses, tandis que les agents peuvent effectuer des tâches. Perplexity Computer est un système qui crée et exécute des flux de travail entiers, capable de fonctionner pendant des heures ou même des mois », a déclaré Perplexity sur son site.Perplexity Computer fonctionne de manière très similaire à un collègue humain, en utilisant directement des outils logiciels. Computer raisonne, délègue, recherche, construit, mémorise, code et livre.Avec Perplexity Computer, l'utilisateur décrit le résultat souhaité et le système détermine comment y parvenir. Il divise l'objectif en tâches et sous-tâches plus petites, les attribue à des sous-agents spécialisés et les exécute en arrière-plan. Un agent peut collecter des informations sur le web, un autre peut rédiger des documents, traiter des données ou se connecter à des services externes via des API. Un document est rédigé par un agent pendant qu'un autre rassemble les données dont il a besoin.Lorsque Computer rencontre un obstacle, il crée des sous-agents pour le résoudre. Il peut trouver des clés API, rechercher des informations complémentaires, coder des applications si nécessaire et solliciter l'utilisateur pour des éclaircissements. Pour assurer une exécution contrôlée, chaque tâche s'exécute dans un environnement informatique isolé avec accès à un véritable système de fichiers, un véritable navigateur et de véritables intégrations d'outils.La coordination se fait automatiquement et le travail s'effectue de manière asynchrone. L'utilisateur peut ainsi se concentrer sur d'autres choses, ou lancer plusieurs instances de Perplexity Computers en parallèle. Le résultat est « un harnais sécurisé pour une IA puissante, universellement accessible sans configuration localisée, et fournissant le meilleur travail de chaque modèle d'IA de pointe actuel », selon la société.L'une des principales caractéristiques du système est son approche multimodèle. Plutôt que de s'appuyer sur un seul modèle d'IA, Perplexity Computer orchestre différents modèles en fonction de la tâche à accomplir. Certains modèles sont utilisés pour le raisonnement de base, d'autres pour la recherche, la génération d'images, les tâches vidéo, les opérations légères plus rapides ou la mémorisation de contextes longs.« À mesure que les modèles deviennent plus puissants, l'orchestration multi-modèles fait d'un harnais d'IA polyvalent le plus puissant. La sagesse conventionnelle disait que les modèles d'IA se banalisaient, mais nous voyons en fait l'inverse : les modèles se spécialisent. Chaque modèle de pointe excelle dans différents types de travail, donc un flux de travail complet doit avoir accès à tous et les déployer intelligemment », a déclaré Perplexity.À l'heure actuelle, Perplexity Computer utilise Opus 4.6 pour son moteur de raisonnement principal et orchestre des sous-agents avec les meilleurs modèles pour des tâches spécifiques : Gemini pour la recherche approfondie (création de sous-agents), Nano Banana pour les images, Veo 3.1 pour la vidéo, Grok pour la rapidité des tâches légères, et ChatGPT 5.2 pour le rappel de contexte long et la recherche étendue.Le framework est conçu pour rester flexible, permettant de remplacer les modèles par des modèles plus récents à mesure qu'ils apparaissent. Les utilisateurs peuvent également choisir des modèles spécifiques pour des sous-tâches spécifiques, ce qui devient important lorsque les coûts de calcul et les limites de jetons entrent en ligne de compte dans l'utilisation réelle.Perplexity décrit son initiative comme une évolution naturelle de sa mission plus large qui consiste à créer des systèmes d'IA hautement précis et fiables. Alors que les interfaces de chat fournissent des réponses et que les agents standard accomplissent des tâches individuelles, Perplexity Computer vise à gérer des tâches continues en plusieurs étapes, pouvant durer des heures, voire plus, sans supervision constante.« Dès le début, nous savions que cet objectif nécessiterait une IA de haute précision car, pour les personnes ayant des questions importantes, la connaissance est un atout essentiel. Elles ont besoin de réponses sur lesquelles elles peuvent compter pour poser la question suivante », a déclaré Perplexity. « Nous savions également que les questions sont partout pour les personnes curieuses, et que certaines réponses nécessitent des actions. Nous avons donc conçu Comet, le premier navigateur au monde véritablement natif de l'IA, et l'agent d'IA personnel, Comet Assistant. Sur ces bases, nous avons construit l'IA la plus précise, faisant progresser la recherche approfondie de Perplexity pour devenir la meilleure de l'industrie, en intégrant la mémoire persistante, les tâches, et plus encore. »Pendant ce temps, Perplexity affirme que tout ce qu'elle a construit a toujours été indépendant des modèles. L'entreprise souligne que le choix et le contrôle sont essentiels pour obtenir de meilleurs résultats. Alors que les modèles continuent de progresser, Perplexity soutient que le système d'IA le plus puissant n'est pas basé sur un seul modèle ou une seule famille, mais plutôt sur un système capable de tous les orchestrer.« Les meilleurs modèles d'IA au monde sont déjà capables d'un travail extraordinaire. Ce qui leur manquait, c'était un système capable d'orchestrer les capacités à travers les tâches, les outils et le temps. Jusqu'à aujourd'hui. Perplexity Computer est là et disponible pour les abonnés Perplexity Max. Il sera également bientôt disponible pour les utilisateurs Enterprise Max », a conclu l'entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Perplexity crédible ou pertinente ?