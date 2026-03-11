IdentifiantMot de passe
Un PDG sur quatre admet que l'IA est une bulle spéculative, mais continuera d'investir massivement dans la technologie,
Malgré des bénéfices quasi inexistants et les préoccupations liées à la sécurité

Le , par Mathis Lucas
442 commentaires

Malgré les craintes d'une bulle spéculative, les PDG affirment qu'ils dépensent beaucoup dans l'IA cette année. La frénésie spéculative autour de l'IA a mobilisé environ 1 000 milliards de dollars l'année dernière aux États-Unis. Mais ces investissements nont eu quun impact négligeable sur la croissance économique américaine lan dernier. Les dirigeants prédisent des progrès exponentiels dans l'IA, des gains de productivité massifs et une robotique à grande échelle d'ici à 10 ans, mais la réalité est plus prosaïque. Des analystes avertissent que la bulle actuelle dans le secteur de l'IA est bien pire que la situation qui prévalait lors de la bulle Internet.

Plus les entreprises dépensent d'argent dans l'IA, plus la crainte qu'il s'agisse d'une bulle prête à éclater grandit. Si l'IA n'est pas massivement adoptée, ses promesses risquent de ne jamais se concrétiser, et l'éclatement de la bulle pourrait causer des dégâts financiers considérables. Cependant, pour la plupart des dirigeants, il est plus important d'être vu comme dépensant beaucoup dans cette technologie que d'adopter une approche plus prudente.

Dans une enquête menée par KPMG US (via Business Insider), les trois quarts des PDG de grandes entreprises ont déclaré que l'IA générative avait peut-être été surestimée au cours de l'année écoulée, mais que son impact réel et son « potentiel disruptif » au cours des cinq à dix prochaines années étaient probablement sous-estimés. KPMG US a mené une enquête auprès de 100 PDG de grandes entreprises américaines entre fin janvier et mi-février.

« Le sentiment favorable au déploiement de l'IA s'accélère très certainement », a déclaré Tim Walsh, président et PDG de la société aux États-Unis. Il a ajouté que de nombreuses organisations passaient du stade pilote à celui de la mise en uvre. Les investissements sont réalisés dans ce qu'il a qualifié d'environnement de disruption. L'enquête a interrogé les dirigeants sur des sujets allant de l'IA aux plans de recrutement en passant par l'économie.

La plupart des PDG continuent d'investir massivement dans l'IA

Un PDG sur quatre interrogé estime qu'il existe une bulle spéculative autour de l'IA, mais celle-ci reste une catégorie de dépenses clés, près de 80 % des dirigeants déclarant qu'ils alloueront au moins 5 % de leur budget d'investissement à l'IA générative cette année. Environ deux tiers des dirigeants ont déclaré qu'ils augmentaient leurs dépenses en matière de cybersécurité face aux craintes croissantes liées aux risques associés à cette technologie.


Six sur dix ont déclaré donner la priorité aux dépenses en IA pour le développement des compétences des travailleurs. Environ la moitié ont déclaré utiliser ces fonds pour accélérer l'innovation et intégrer l'IA dans leurs activités quotidiennes. Si la formation est sans doute une bonne nouvelle pour les travailleurs qui craignent de perdre leur emploi, environ un dirigeant sur cinq prévoit tout de même de supprimer des postes au cours de l'année à venir.

Interrogés sur l'impact de l'IA, environ la moitié des PDG s'attendaient à une augmentation modérée ou significative des embauches, tandis que seulement 9 % pensaient que cette technologie entraînerait des suppressions d'emplois. Selon une récente analyse de Morgan Stanley, l'IA transformera les emplois plutôt que de les supprimer. Lidée centrale est celle dun déplacement des compétences plutôt que dune substitution totale du travail humain.

Selon le rapport, si certains rôles vont être automatisés, d'autres seront enrichis par l'IA, et de nouveaux métiers entièrement inédits verront le jour. La banque parle d'une "évolution" du paysage professionnel plutôt que d'un événement d'extinction de masse pour les cols blancs. Elle cite l'exemple du tableur des années 1980 : s'il a automatisé certaines tâches comptables répétitives, il a simultanément libéré du temps pour des travaux plus complexes.

Impacts sur le marché de l'emploi et défis liés au recrutement

L'impact potentiel de l'IA sur le marché de main-d'uvre est une question qui divise les analystes. « Chez KPMG, l'IA permet aux employés d'être plus efficaces, d'en faire plus et de travailler plus vite. Cela ne signifie pas nécessairement que l'entreprise aura besoin de moins de personnel. Si une équipe hypothétique comptait 20 personnes avant l'arrivée de l'IA, elle n'en compterait peut-être plus que 17 aujourd'hui », a déclaré Tim Walsh de KPMG.

Dans le même temps, il ajoute qu'il pourrait également y avoir cinq personnes du côté technique chargées de tâches telles que l'extraction, l'analyse et la transformation des données pour faire fonctionner l'IA proprement dite. Au total, cela porterait l'équipe à plus de 20 personnes. D'autres dirigeants ont fait des remarques similaires, même si 61 % d'entre eux affirment craindre de ne pas pouvoir recruter des employés possédant l'expertise requise.

Au-delà des niveaux d'effectifs, certains dirigeants craignent que l'IA ne freine le développement du leadership. Environ un dirigeant sur trois a cité comme principale préoccupation la réduction des possibilités pour les employés en début de carrière d'acquérir du jugement grâce à l'expérience. La suppression progressive des postes de premier échelon pose une question fondamentale : qui seront les experts de demain si les séniors partent à la retraite ?

D'autres dirigeants ont cité comme préoccupation la dépendance excessive à l'égard de l'IA dans la prise de décision et, dans une moindre mesure, la diminution de l'exposition à l'ambiguïté et à l'apprentissage par essais et erreurs. Ces situations aident les travailleurs à développer leurs capacités d'adaptation.

Les PDG expriment des préoccupations liées à la cybersécurité

Six personnes sur dix ont déclaré que la vitesse de l'innovation en matière d'IA et la gestion des risques sont les facteurs les plus susceptibles d'affecter la prospérité de leur entreprise au cours des trois prochaines années. Elles sont très inquiètes en matière de sécurité. Environ neuf PDG sur dix se disent préoccupés par les risques liés aux données et à la confidentialité que posent les agents IA et les attaques de logiciels malveillants assistées par l'IA.


Une proportion similaire a fait part de ses inquiétudes concernant le phishing basé sur l'IA, tandis que huit sur dix ont cité les menaces internes provenant des agents IA. Environ six dirigeants sur dix restent préoccupés par les attaques informatiques quantiques contre le chiffrement.

Tim Walsh a déclaré que les chefs d'entreprise avec lesquels il s'entretient s'inquiètent particulièrement de l'accélération des menaces cybernétiques et du rôle que pourraient jouer l'IA et les agents. Un peu plus des deux tiers des dirigeants ont déclaré qu'ils craignaient de ne pas être en...
Anselme45
Le 11/03/2026 à 11:12
Un PDG sur quatre admet que l'IA est une bulle spéculative, mais continuera d'investir massivement dans la technologie
A première vue, cela peut paraître suicidaire, mais pas du tout...

Pour la simple et bonne raison que les PDG en question ne risquent pas leur propre argent, ils jouent au casino avec l'argent des actionnaires, si ils gagnent, ils recevront un très gros bonus... Si ils perdent... Pas grave, ils auront déjà quitté l'entreprise pour une autre!

C'est le parfait exemple des dérives du capitalisme poussé à l'extrême, les PDG d'aujourd'hui ne sont rien d'autres que des mercenaires, des chasseurs de prime qui réfléchissent le développement de l'entreprise de 3 mois en 3 mois... Il faut présenter des résultats mirifiques sur le court terme même si cela tue l'entreprise après leur départ...

Si on veut illustrer la pratique, il nous suffit de regarder le jeu des chaises musicales au poste de directeur général d'une entreprise française emblématique comme Renault:

François Provost (Juillet 2025 - Présent)
Duncan Minto (Intérim, Juillet 2025)
Luca de Meo (2020 - Juillet 2025)
Clotilde Delbos (Intérim, 2019-2020)
Thierry Bolloré (2018-2019)

Comment est-ce qu'un directeur général d'une entreprise de la grosseur et de la complexité de Renault pourrait en moins de 1 année connaître l'entreprise qu'il doit gérer et y apporter quoique ce soit de positif par ses décisions???
Anselme45
Le 11/03/2026 à 13:30
Citation Envoyé par azias Voir le message
En fait tu es en train de nous expliquer que certains PDG de grandes entreprises sont finalement devenus de simples salariés...
Un simple salarié ne décide pas du devenir de l'entreprise qui l'emploie... un PDG de grandes entreprises oui...

Un PDG de grandes entreprises n'est que partiellement un "salarié" (puisqu'il touche une partie de sa rémunération sous forme de salaire) et même si il est rarement le propriétaire de l'entreprise qu'il gère (à l'inverse d'une PME qui est la plupart du temps dirigée par son fondateur et propriétaire ou par ses héritiers), son salaire fixe ne pèse rien par rapport aux bonus qu'il reçoit sur la base des résultats à courts termes qu'il présente.

Exemple: Vasant Narasimhan, le boss de la multinationale Novartis, géant du médicament, avait en 2024 un salaire annuel fixe de 1,86 millions... Mais sa rémunération totale s'est élevé à... 19,2 millions... La différence entre 19,2 et 1,86 millions correspond aux bonus et actions qu'ils a reçu en plus de son salaire

Inutile de préciser que lorsque tu peux multiplier par 10 ta rémunération (de 2 à 20 millions) sur la seule base des résultats obtenus sur 12 mois, tu vas pas te dire "Houlala, pour le bien de l'entreprise sur les 10 prochaines années, je vais prendre une décision qui est bonne à long terme mais qui ne va pas fournir immédiatement un résultat à court terme"
azias
Le 11/03/2026 à 13:42
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Le retour des métriques absurdes

L'une des dimensions les plus préoccupantes de cette tendance concerne les indicateurs retenus pour mesurer l'adoption. Le nouveau système d'évaluation de la performance de Meta sera capable de suivre le nombre de lignes de code qu'un ingénieur a écrites avec l'assistance de l'IA.

Les praticiens du développement logiciel ont immédiatement reconnu l'absurdité de cette démarche. Le nombre de lignes de code comme indicateur de productivité est une idée largement discréditée depuis les années 1990. L'histoire de l'informatique regorge d'exemples célèbres : la réduction du nombre de lignes de code est souvent le signe d'une meilleure conception logicielle, pas d'un manque de travail. Chez Apple en 1982 déjà, l'ingénieur Bill Atkinson était crédité de « -2000 lignes de code » dans les rapports internes, parce qu'il avait réussi à optimiser un composant graphique de QuickDraw en supprimant du code redondant  ce qui était en réalité une performance remarquable.

En intégrant des métriques d'utilisation de l'IA basées sur la quantité de code généré, les entreprises créent mécaniquement une incitation à produire du code verbeux et inutilement volumineux. Les développeurs qui souhaitent satisfaire aux indicateurs sans réellement changer leur méthode de travail ont déjà trouvé des parades : certains utilisent les outils de génération de code comme un simple système d'auto-complétion avancé, en acceptant puis en supprimant les suggestions, ce qui suffit à gonfler les métriques sans modifier substantiellement le processus. D'autres configurent des tâches automatiques pour consommer des tokens d'API sans aucune valeur productive. La loi de Goodhart, formulée dans les années 1970 par l'économiste britannique Charles Goodhart  « quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure »  s'applique ici avec une précision chirurgicale.

Je dirais oui et non. Bien sûr si on ne prend réellement en compte que le code ajouté, et pas celui supprimé et les gains de refactorisation, ou même du remplacement par des bibliothèques externes plus éprouvées...

Mais la question que je me pose c'est: comment on fait concrètement pour mesure l'impact (positif ou négatif) de l'utilisation de l'IA, pour savoir si au final c'est un bon ou mauvais outils, on le garde ou pas, ça vaut ce que ça coûte ou pas. Les coûts qu'il engendre sont quand même important pour une entreprise, et pas seulement en terme d'abonnement ou financièrement, selon les cas il y a aussi les infrastructures, l'énergie. On peut même prendre en compte la polution. Dans quelques années on aura sans doute plus de recul pour juger facilement, mais actuellement comment on fait pour se prononcer.

J'ai fait un essai rapidement dans ma boîte il y a quelques semaines en regardant si on pouvait voir un impact avant/après la généralisation de l'utilisation de l'IA par les dev, en regardant les évolutions dans la base de code git. Un script assez simple et basique, sans rien d'intelligent derrière. Le résultat a été qu'entre les merges avec squash, les merges sans squash, les rebases, les branches temporaires créées par les dev, les features branches en attente, etc... Les graphiques que j'ai obtenu... c'était un peu n'importe quoi, à part des pics autour des dates de release... Bref je ne risque par de voir l'impacte de l'utilisation de l'IA là dessus.

Mais du coup, comment on fait concrètement. Est-ce que ça existe des métriques réellement mesurables dans des environnement de production quotidiens (pas seulement des métriques conceptuelles). Les fournisseurs d'IA nous promettent monts et merveilles mais font bien attention à ne proposent aucune métrique concrète.

J'imagine que tout métrique pourrait être considérée comme "absurde". Mais, personne de lui demande d'être intelligente, juste d'apporter une information effective, qui est ce qu'elle, utile pour un usage en particulier et dont il ne fait pas attendre plus.

Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Les ingénieurs séniors, premières victimes des métriques aveugles

Les études sur le sujet pointent vers une réalité contre-intuitive : l'IA générative est souvent moins utile pour les ingénieurs les plus expérimentés. Les profils juniors, qui manquent de contexte et de bases solides dans certains domaines, peuvent effectivement gagner en vitesse d'exécution grâce aux assistants de code. Les ingénieurs séniors, eux, travaillent souvent sur des problèmes suffisamment complexes, spécifiques et mal documentés pour que les modèles de langage soient peu pertinents.

En imposant des métriques d'adoption indifférenciées à l'ensemble de leurs équipes, les entreprises risquent d'inverser leur avantage compétitif : pénaliser les ingénieurs les plus expérimentés  précisément ceux dont les jugements permettent d'éviter les erreurs d'architecture coûteuses  au profit de profils qui génèrent du code rapidement mais sans nécessairement en comprendre les implications techniques profondes.

La question de la dette technique est à cet égard centrale. Le code généré par les LLM est fonctionnel dans l'immédiat, mais il n'est pas nécessairement maintenable ni évolutif. Intégré massivement sans relecture critique, il peut constituer une bombe à retardement pour les bases de code des grandes entreprises, qui devront dans quelques années consacrer des ressources importantes à le refactoriser ou à en comprendre les subtilités. Les développeurs qui acceptent aveuglément les suggestions de l'IA pour satisfaire aux métriques accélèrent peut-être leur évaluation de performance de court terme au détriment de la santé technique à long terme de leur entreprise.
Là je suis assez en désaccord, je ne pense pas que les dev seniors (j'en suis un) soient désavantagés par rapport à des juniors. Je trouve qu'on sait plus précisément ce qu'on veut et par où emmener le LLM, on sait mieux juger des réponses. En tout cas je trouve que, à part peut être un temps d'adoption un plus plus lent (et encore), au final je ne me sens pas du tout défavorisé.

Pour faire de la veille techno et se mettre à jour plus rapidement sur les dernières technos c'est bien pratique aussi.
azias
Le 11/03/2026 à 13:08
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
A première vue, cela peut paraître suicidaire, mais pas du tout...

Pour la simple et bonne raison que les PDG en question ne risquent pas leur propre argent, ils jouent au casino avec l'argent des actionnaires, si ils gagnent, ils recevront un très gros bonus... Si ils perdent... Pas grave, ils auront déjà quitté l'entreprise pour une autre!

C'est le parfait exemple des dérives du capitalisme poussé à l'extrême, les PDG d'aujourd'hui ne sont rien d'autres que des mercenaires, des chasseurs de prime qui réfléchissent le développement de l'entreprise de 3 mois en 3 mois... Il faut présenter des résultats mirifiques sur le court terme même si cela tue l'entreprise après leur départ...

Si on veut illustrer la pratique, il nous suffit de regarder le jeu des chaises musicales au poste de directeur général d'une entreprise française emblématique comme Renault:

François Provost (Juillet 2025 - Présent)
Duncan Minto (Intérim, Juillet 2025)
Luca de Meo (2020 - Juillet 2025)
Clotilde Delbos (Intérim, 2019-2020)
Thierry Bolloré (2018-2019)

Comment est-ce qu'un directeur général d'une entreprise de la grosseur et de la complexité de Renault pourrait en moins de 1 année connaître l'entreprise qu'il doit gérer et y apporter quoique ce soit de positif par ses décisions???

En fait tu es en train de nous expliquer que certains PDG de grandes entreprises sont finalement devenus de simples salariés...
Artemus24
Le 11/03/2026 à 13:47
Salut à tous.

Ces bonus sont un parachute doré. Peu importe le résultat, quand ces PDG partent de l'entreprise, ils ont un pactole qui a été négocié dès leur accession au poste de dirigeant. Il faudrait changer cette approche, en considérant que leur bonus devrait dépendre du résultat obtenu. Ne plus considérer qu'une entreprise est un casino. Et responsabiliser le PDG dans sa façon de gérer l'entreprise. Ne plus revoir le cas de J6M (Jean-Marie Messier Moi-Même Maître du Monde). Indemnités de départ très important, enquêtes judiciaires, Jean‑Marie Messier est condamné (principalement pour information financière trompeuse). Cette crise est devenue un cas d'école de gouvernance :
stratégie dexpansion trop rapide
endettement excessif
culte du dirigeant
manque de contrôle du conseil dadministration.

Dans les écoles de commerce, "laffaire Messier / Vivendi" est souvent étudiée comme exemple de sur-expansion financière et managériale.
