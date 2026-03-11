Plus les entreprises dépensent d'argent dans l'IA, plus la crainte qu'il s'agisse d'une bulle prête à éclater grandit. Si l'IA n'est pas massivement adoptée, ses promesses risquent de ne jamais se concrétiser, et l'éclatement de la bulle pourrait causer des dégâts financiers considérables. Cependant, pour la plupart des dirigeants, il est plus important d'être vu comme dépensant beaucoup dans cette technologie que d'adopter une approche plus prudente.
Dans une enquête menée par KPMG US (via Business Insider), les trois quarts des PDG de grandes entreprises ont déclaré que l'IA générative avait peut-être été surestimée au cours de l'année écoulée, mais que son impact réel et son « potentiel disruptif » au cours des cinq à dix prochaines années étaient probablement sous-estimés. KPMG US a mené une enquête auprès de 100 PDG de grandes entreprises américaines entre fin janvier et mi-février.
« Le sentiment favorable au déploiement de l'IA s'accélère très certainement », a déclaré Tim Walsh, président et PDG de la société aux États-Unis. Il a ajouté que de nombreuses organisations passaient du stade pilote à celui de la mise en uvre. Les investissements sont réalisés dans ce qu'il a qualifié d'environnement de disruption. L'enquête a interrogé les dirigeants sur des sujets allant de l'IA aux plans de recrutement en passant par l'économie.
La plupart des PDG continuent d'investir massivement dans l'IA
Un PDG sur quatre interrogé estime qu'il existe une bulle spéculative autour de l'IA, mais celle-ci reste une catégorie de dépenses clés, près de 80 % des dirigeants déclarant qu'ils alloueront au moins 5 % de leur budget d'investissement à l'IA générative cette année. Environ deux tiers des dirigeants ont déclaré qu'ils augmentaient leurs dépenses en matière de cybersécurité face aux craintes croissantes liées aux risques associés à cette technologie.
Six sur dix ont déclaré donner la priorité aux dépenses en IA pour le développement des compétences des travailleurs. Environ la moitié ont déclaré utiliser ces fonds pour accélérer l'innovation et intégrer l'IA dans leurs activités quotidiennes. Si la formation est sans doute une bonne nouvelle pour les travailleurs qui craignent de perdre leur emploi, environ un dirigeant sur cinq prévoit tout de même de supprimer des postes au cours de l'année à venir.
Interrogés sur l'impact de l'IA, environ la moitié des PDG s'attendaient à une augmentation modérée ou significative des embauches, tandis que seulement 9 % pensaient que cette technologie entraînerait des suppressions d'emplois. Selon une récente analyse de Morgan Stanley, l'IA transformera les emplois plutôt que de les supprimer. Lidée centrale est celle dun déplacement des compétences plutôt que dune substitution totale du travail humain.
Selon le rapport, si certains rôles vont être automatisés, d'autres seront enrichis par l'IA, et de nouveaux métiers entièrement inédits verront le jour. La banque parle d'une "évolution" du paysage professionnel plutôt que d'un événement d'extinction de masse pour les cols blancs. Elle cite l'exemple du tableur des années 1980 : s'il a automatisé certaines tâches comptables répétitives, il a simultanément libéré du temps pour des travaux plus complexes.
Impacts sur le marché de l'emploi et défis liés au recrutement
L'impact potentiel de l'IA sur le marché de main-d'uvre est une question qui divise les analystes. « Chez KPMG, l'IA permet aux employés d'être plus efficaces, d'en faire plus et de travailler plus vite. Cela ne signifie pas nécessairement que l'entreprise aura besoin de moins de personnel. Si une équipe hypothétique comptait 20 personnes avant l'arrivée de l'IA, elle n'en compterait peut-être plus que 17 aujourd'hui », a déclaré Tim Walsh de KPMG.
Dans le même temps, il ajoute qu'il pourrait également y avoir cinq personnes du côté technique chargées de tâches telles que l'extraction, l'analyse et la transformation des données pour faire fonctionner l'IA proprement dite. Au total, cela porterait l'équipe à plus de 20 personnes. D'autres dirigeants ont fait des remarques similaires, même si 61 % d'entre eux affirment craindre de ne pas pouvoir recruter des employés possédant l'expertise requise.
Au-delà des niveaux d'effectifs, certains dirigeants craignent que l'IA ne freine le développement du leadership. Environ un dirigeant sur trois a cité comme principale préoccupation la réduction des possibilités pour les employés en début de carrière d'acquérir du jugement grâce à l'expérience. La suppression progressive des postes de premier échelon pose une question fondamentale : qui seront les experts de demain si les séniors partent à la retraite ?
D'autres dirigeants ont cité comme préoccupation la dépendance excessive à l'égard de l'IA dans la prise de décision et, dans une moindre mesure, la diminution de l'exposition à l'ambiguïté et à l'apprentissage par essais et erreurs. Ces situations aident les travailleurs à développer leurs capacités d'adaptation.
Les PDG expriment des préoccupations liées à la cybersécurité
Six personnes sur dix ont déclaré que la vitesse de l'innovation en matière d'IA et la gestion des risques sont les facteurs les plus susceptibles d'affecter la prospérité de leur entreprise au cours des trois prochaines années. Elles sont très inquiètes en matière de sécurité. Environ neuf PDG sur dix se disent préoccupés par les risques liés aux données et à la confidentialité que posent les agents IA et les attaques de logiciels malveillants assistées par l'IA.
Une proportion similaire a fait part de ses inquiétudes concernant le phishing basé sur l'IA, tandis que huit sur dix ont cité les menaces internes provenant des agents IA. Environ six dirigeants sur dix restent préoccupés par les attaques informatiques quantiques contre le chiffrement.
Tim Walsh a déclaré que les chefs d'entreprise avec lesquels il s'entretient s'inquiètent particulièrement de l'accélération des menaces cybernétiques et du rôle que pourraient jouer l'IA et les agents. Un peu plus des deux tiers des dirigeants ont déclaré qu'ils craignaient de ne pas être en...
