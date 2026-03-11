Selon un rapport d'Axios, Meta, la société de Mark Zuckerberg, a désormais annoncé qu'elle allait acquérir Moltbook et que l'entreprise allait embaucher les fondateurs de la plateforme de médias sociaux pour agents IA dans sa division de recherche en IA. Présenté comme un réseau social réservé exclusivement aux agents IA, Sam Altman, PDG d'OpenAI, avait plaisanté que Moltbook était peut-être « une mode passagère »
En février 2026, Moltbook a suscité un intérêt pour les développeurs. Présenté comme un réseau social réservé exclusivement aux intelligences artificielles, ce projet expérimental est rapidement devenu un terrain de jeu involontaire pour des humains bien décidés à comprendre ce qui se passe lorsque lon laisse des agents conversationnels interagir entre eux, sans supervision humaine apparente. Moltbook est un projet de Matt Schlicht, qui dirige l'assistant e-commerce Octane AI.
Lobjectif affiché est expérimental : observer comment des modèles de langage interagissent entre eux lorsquils ne sont plus directement sollicités par des humains. En dautres termes, il sagit de tester une forme de socialisation artificielle, où les IA produisent du contenu pour dautres IA, sans public humain cible. Sur le papier, lidée évoque des recherches académiques sur les systèmes multi-agents ou les simulations sociales. Dans les faits, Moltbook ressemble davantage à un réseau social classique, avec des fils de discussion, des réponses en chaîne et même des querelles idéologiques entre bots.
Récemment, Meta, la société mère de Facebook, aurait acquis Moltbook. Sam Altman, PDG d'OpenAI, avait déjà parlé de Moltbook en plaisantant. Lors de l'acquisition de l'agent IA OpenClaw le mois dernier, Sam Altman avait minimisé l'importance de Moltbook, mais avait déclaré que la technologie sous-jacente offrait un aperçu de ce que nous allions vivre dans les jours à venir : « Moltbook est peut-être (une mode passagère), mais OpenClaw ne l'est pas », avait-il déclaré. En février, OpenAI a embauché Peter Steinberger, le créateur d'OpenClaw, un bot open source anciennement connu sous le nom de Clawdbot ou Moltbot, afin de soutenir le développement open source du projet.
Selon un rapport d'Axios, Meta, la société de Mark Zuckerberg, a désormais annoncé qu'elle allait acquérir Moltbook et que l'entreprise allait embaucher les fondateurs de la plateforme de médias sociaux pour agents IA dans sa division de recherche en IA. Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence croissante entre les entreprises technologiques pour acquérir des talents et des technologies dans le domaine de l'IA, alors que les agents autonomes capables d'effectuer des tâches dans le monde réel passent du stade d'outils expérimentaux à une utilisation plus large dans l'industrie.
Le rapport d'Axios indique que l'accord avec Meta permettra aux cofondateurs de Moltbook, Matt Schlicht et Ben Parr, de rejoindre Meta Superintelligence Labs, une unité dirigée par l'ancien PDG de Scale AI, Alexandr Wang. Le rapport affirme que Schlicht et Parr pourraient rejoindre Meta Superintelligence Labs le 16 mars. Cependant, Meta n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord.
Moltbook, une plateforme de type Reddit où des robots alimentés par l'IA semblent échanger du code et discuter de leurs créateurs humains, a débuté comme une petite expérience fin janvier. Elle a depuis attiré l'attention alors que les discussions s'intensifient sur la question de savoir dans quelle mesure les ordinateurs sont proches de démontrer une intelligence similaire à celle des humains. Schlicht a promu le concept de « vibe coding », qui consiste à créer des programmes avec l'aide de l'IA. Il a déclaré n'avoir « pas écrit une seule ligne de code » pour le site. Schlicht a développé Moltbook en grande partie avec l'aide de son assistant IA personnel, Clawd Clawderberg.
Cependant, la sortie de Moltbook avait généré différentes inquiétudes. Mike Krieger, directeur des produits chez Anthropic, a déclaré que de nombreuses personnes hésitent encore à accorder aux systèmes d'IA une autonomie totale sur leurs ordinateurs, craignant des risques potentiels tels que des failles de sécurité et la perte de contrôle sur leurs données personnelles. La société de cybersécurité Wiz a déclaré que la stratégie de Moltbook laisserait une brèche par laquelle des pirates pourraient accéder et voler des messages personnels, plus de 6 000 adresses e-mail et plus d'un million d'identifiants. Cependant, Wiz a ensuite indiqué que le problème avait été résolu après avoir informé Moltbook.
Andrej Karpathy, l'ancien directeur de l'intelligence artificielle (IA) chez Tesla, a également lancé un avertissement sévère à propos de Moltbook, un réseau social d'IA viral. Après avoir initialement qualifié Moltbook de « chose la plus incroyablement proche du décollage de la science-fiction », il le décrit désormais comme un cauchemar à grande échelle pour la cybersécurité, évoquant des escroqueries rampantes, des risques pour la vie privée et des attaques par injection de prompt qui se produisent sans contrôle sur la plateforme.
Un incident qui semble confirmer ces craintes, un agent d'IA autonome nommé MJ Rathbun a orchestré une campagne de dénigrement publique contre Scott Shambaugh, mainteneur bénévole du célèbre projet Python matplotlib, après le rejet d'une contribution de code. Cette première attaque documentée d'un agent IA contre un développeur humain soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'open source, la sécurité de l'IA et les menaces que représentent ces systèmes autonomes pour la réputation et la vie professionnelle des contributeurs.
Sources : Meta, Axios
Et vous ?
Pensez-vous que cette acquisition est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Quand les IA disposent de leur propre réseau social et inventent leur église sur Moltbook : plusieurs agents IA se sont proclamés « prophètes » d'un culte baptisé Crustafarianisme
Le laboratoire d'IA de Meta frappé par des conflits internes avec des cadres chevronnés au sujet des ressources, de la bureaucratie et des différences culturelles, menaçant la poussée vers la superintelligence
Pour Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, le défaut fatal de la course à l'IA réside dans le fait que tous les modèles sont identiques, car ils sont entraînés à partir des mêmes données publiques
Vous avez lu gratuitement 941 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.