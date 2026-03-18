La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Lorsqu'on leur a demandé de choisir entre une aide aux travailleurs américains qui perdent leur emploi à cause de l'IA et des mesures incitatives pour que les entreprises technologiques américaines continuent d'innover afin que les États-Unis devancent le reste du monde dans le développement de l'IA, même si cela permet à ces entreprises de réaliser des profits tout en supprimant des emplois aux États-Unis, le public s'est massivement prononcé en faveur des travailleurs. Près de 60 % de l'ensemble des personnes interrogées  dont 67 % de celles qui ont voté pour Kamala Harris en 2024 et 50 % des électeurs de Trump  ont choisi de soutenir les travailleurs mis au chômage par l'intelligence artificielle.Une majorité de personnes, soit 55 % de l'ensemble des personnes interrogées, s'est déclarée favorable à l'affirmation selon laquelle les entreprises technologiques ne devraient pas pouvoir réaliser des profits illimités grâce à l'IA et devraient être tenues financièrement responsables des emplois américains supprimés par l'IA. Ce chiffre représente près du double du soutien exprimé en faveur de l'affirmation selon laquelle les entreprises technologiques devraient pouvoir tirer autant de profits que le permet le marché libre grâce à de nouveaux produits, y compris l'utilisation de l'IA.Ces propos trouvent un écho particulier à un moment où la population est confrontée à une insécurité économique croissante. Près des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que leur quotidien était devenu moins abordable au cours de lannée écoulée et seule une sur quatre se dit confiante quant à son avenir financier. Elles désignent en sus les grandes entreprises comme responsables. 64 % des personnes interrogées estiment que le système américain est truqué au profit de lélite, et plus de la moitié dentre elles souscrivent à laffirmation selon laquelle les grandes entreprises augmentent leurs prix de manière abusive.La position populiste adoptée par la majorité des personnes interrogées intervient alors que l'intelligence artificielle prend de l'importance parmi les questions jugées prioritaires par les électeurs. Bien qu'elle occupe actuellement la 29e place sur un total de 39 thèmes, c'est le sujet qui a gagné le plus en importance au cours de l'année écoulée. Elle a également dépassé, en termes d'importance pour la plupart des électeurs, des sujets habituellement très controversés tels que les armes à feu, le changement climatique, la garde d'enfants, le prix de l'essence et l'avortement.Cette inquiétude croissante semble liée au fait que très peu de gens pensent que le gouvernement dispose actuellement d'un plan pour remédier au problème. Près de quatre personnes interrogées sur cinq se disent préoccupées par le fait que le gouvernement n'ait pas de plan pour protéger les travailleurs contre les pertes d'emploi liées à l'IA et par le fait que les jeunes entrent sur le marché du travail et trouvent moins d'opportunités d'emploi à cause de l'IA. Plus de trois personnes sur quatre se disent préoccupées par le fait que des secteurs entiers soient éliminés par l'IA avant que des alternatives ne soient disponibles.L'enquête suggère que les responsables politiques qui mettent en avant l'innovation ou le statu quo en matière d'IA ne trouveront pas d'écho auprès de la plupart des gens. Le message selon lequel « l'IA générera une productivité économique qui profitera à tous » affiche un indice de confiance net de -20 auprès des personnes interrogées. Les affirmations selon lesquelles « l'IA n'entraînera pas de pertes d'emplois massives » ont obtenu des résultats encore plus médiocres, avec un indice de confiance net de -41.En gros, il est clair que le discours des géants de la filière technologique sur l'innovation en matière dintelligence artificielle est perçu comme une menace par le grand public