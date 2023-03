L’IA pour remplacer le travail des étudiants

L’IA dans le domaine de la justice

L’IA dans le domaine de la santé

L’IA dans le domaine universitaire

Ce graphique montre l'évolution des prix, corrigée de l'inflation, dans une douzaine de grands secteurs de l'économie

Depuis des centaines d'années, les sociétés industrialisées craignent que les nouvelles technologies ne remplacent le travail humain et n'entraînent un chômage généralisé, « et ce malgré l'augmentation quasi continue des emplois et des salaires dans les économies capitalistes, déclare Marc Andreessen. L'apocalypse de l'emploi est toujours au coin de la tête ; il suffit de demander aux luddites. »Qui n’est pas informé de la frayeur créée par l’outil d’IA ChatGPT ? Les dernières actualités de l’IA que nous avons traitées présentent à suffisance des raisons de comprendre la crainte des luddites.Marc Andreessen est un des membres de l'équipe d'étudiants de l'Université de l'Illinois qui a développé, en 1993, Mosaic, le premier navigateur web complet disponible pour les systèmes d'exploitation Mac OS, Windows et UNIX.À Lyon, un professeur a remarqué de curieuses similitudes dans les copies rendues par la moitié de ses étudiants ; il leur avait donné une semaine pour rédiger leurs devoirs. Si les mots différaient, leurs structures démonstratives et leurs exemples sont restés constamment les mêmes. C’est en se renseignant auprès de ses élèves que l’un d’eux a fini par avouer l’utilisation de ChatGPT dans la rédaction.À en croire des témoignages de professeurs d'université, les étudiants confient à ChatGPT la résolution de leurs devoirs de maison , notamment en dissertation. « Le monde universitaire n'a rien vu venir. Nous sommes donc pris au dépourvu », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l'université Furman.« Je l'ai signalé sur Facebook, et mes amis [professeurs] ont dit : "ouais ! J'en ai attrapé un aussi" », a-t-il ajouté. Au début du mois, Hick aurait demandé à sa classe d'écrire un essai de 500 mots sur le philosophe écossais du 18e siècle David Hume et le paradoxe de l'horreur, qui examine comment les gens peuvent tirer du plaisir de quelque chose qu'ils craignent, pour un test à la maison. Mais selon le professeur de philosophie, l'une des dissertations qui lui sont parvenues présentait quelques caractéristiques qui ont "signalé" l'utilisation de l'IA dans la réponse "rudimentaire" de l'étudiant. Hick explique que cela peut être détecté par un œil avisé.Malgré sa connaissance de l'éthique du droit d'auteur, Hick a déclaré qu'il était presque impossible de prouver que le document avait été concocté par ChatGPT. Le professeur affirme avoir fait appel à un logiciel de vérification de plagiat.Dans une affaire opposant une compagnie d’assurance maladie et l’un de ses clients, un juge, Juan Manuel Padilla Garcia, déclare s’être fait aider par le célèbre outil d’OpenAI, ChatGPT, pour prendre sa décision de justice . Padilla, qui a statué contre la compagnie d’assurance, a déclaré avoir posé à ChatGPT, entre autres, la question suivante : « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais de ses thérapies ? ». La réponse de ChatGPT correspondait à la décision préalable du juge : « Oui, c'est exact. Selon la réglementation en vigueur en Colombie, les mineurs diagnostiqués autistes sont exonérés de frais pour leurs thérapies. »L'affaire concernait un différend avec une compagnie d'assurance maladie sur la question de savoir si un enfant autiste devait bénéficier d'une couverture pour un traitement médical. Selon le document du tribunal, les questions juridiques entrées dans l'outil d'IA comprenaient « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais pour ses thérapies ? » et « La jurisprudence de la cour constitutionnelle a-t-elle rendu des décisions favorables dans des cas similaires ? »Padilla a fait valoir que le ChatGPT effectue des services qui étaient auparavant assurés par une secrétaire « de manière organisée, simple et structurée », ce qui pourrait « améliorer les temps de réponse » dans le système judiciaire. Il a ajouté que l'IA pourrait être utile pour « faciliter la rédaction de textes ».Selon les chercheurs, ChatGPT est la première IA à obtenir un score de réussite à l'examen de licence médicale, mais elle serait toujours mauvaise en mathématiques. Selon une étude publiée le 9 février 2023 dans la revue PLOS Digital Health par Tiffany Kung, Victor Tseng et leurs collègues d'AnsibleHealth, ChatGPT peut obtenir un score égal ou proche du seuil de réussite d'environ 60 % pour l'examen de licence médicale des États-Unis (USMLE), avec des réponses qui ont un sens cohérent et interne et qui contiennent des idées fréquentes.L'USMLE est un programme de test standardisé en trois étapes, très exigeant, qui couvre tous les sujets du fonds de connaissances des médecins, allant des sciences fondamentales au raisonnement clinique, en passant par la gestion médicale et la bioéthique. La difficulté et la complexité des questions sont hautement normalisées et réglementées, ce qui en fait un substrat d'entrée idéal pour les tests d'IA.« Nous avons évalué la performance d'un grand modèle de langage appelé ChatGPT sur l'examen de licence médicale des États-Unis (USMLE), qui se compose de trois examens : Étape 1, Étape 2CK, et Étape 3. ChatGPT a obtenu des performances égales ou proches du seuil de réussite pour les trois examens sans formation ni renforcement spécialisés. De plus, ChatGPT a démontré un haut niveau de concordance et de perspicacité dans ses explications. Ces résultats suggèrent que les modèles linguistiques de grande taille pourraient avoir le potentiel d'aider à la formation médicale et, potentiellement, à la prise de décision clinique », déclarent les chercheurs.Alors que certaines revues et universités interdisent l’utilisation de ChatGPT, Ethan Mollick, professeur à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, adopte une approche totalement différente et autorise l'utilisation de ChatGPT et d’autres outils d'IA dans tous ses cours . Sa politique prévoit que les étudiants doivent utiliser l'IA en classe et apprendre à l'utiliser correctement.Une équipe de chercheurs dirigée par la Northwestern University a utilisé l'outil de génération de texte, développé par OpenAI, pour produire 50 résumés basés sur le titre d'un véritable article scientifique dans le style de cinq revues médicales différentes. Quatre universitaires ont été recrutés pour participer à ce test, et ont été répartis en deux groupes de deux. Un tirage au sort électronique a permis de décider si un résumé généré par l'IA, réel ou faux, était remis à un examinateur de chaque groupe. Si un chercheur recevait un vrai résumé, le second recevait un faux, et vice-versa. Chaque personne a examiné 25 résumés scientifiques.Certains des plus grands éditeurs de revues universitaires du monde ont interdit ou restreint l'utilisation par leurs auteurs du chatbot avancé ChatGPT. Comme le robot utilise des informations provenant d'Internet pour produire des réponses très lisibles à des questions, les éditeurs craignent que des travaux inexacts ou plagiés n'entrent dans les pages de la littérature universitaire.Plusieurs chercheurs ont déjà inscrit le chatbot en tant que coauteur dans des études universitaires, et certains éditeurs ont décidé d'interdire cette pratique. Mais le rédacteur en chef de Science, l'une des principales revues scientifiques au monde, est allé plus loin en interdisant toute utilisation du texte du programme dans les articles soumis. Les pasteurs ont utilisé ChatGPT afin de rédiger des sermons , mais certains prêtres affirment que les ordinateurs ne reproduisent pas la passion d'une véritable prédication. « Une nouvelle aussi bouleversante doit être délivrée par un humain, en personne », a déclaré un prêtre.Un sermon est un discours prononcé lors d'une célébration religieuse. Dans les religions abrahamiques, le prédicateur, ou prêcheur, adresse à l'assemblée un message d'ordre éthique ou théologique, fondé sur les Écritures, Bible ou Coran, tout en apportant les applications pratiques que les fidèles peuvent mettre en œuvre.Nous avons connu deux paniques morales anti-technologie au cours des 20 dernières années : l’« externalisation » rendue possible par Internet dans les années 2000 et les « robots » dans les années 2010. Le résultat a été la meilleure économie nationale et mondiale de l'histoire de l'humanité en 2019 (avant COVID), avec le plus grand nombre d'emplois aux salaires les plus élevés jamais vus.Selon Marc Andreessen, nous nous dirigeons vers la troisième panique de ce type du nouveau siècle avec l'IA. « Normalement, j'avancerai les arguments habituels contre le chômage d'origine technologique. Mais je ne pense même pas que ces arguments soient nécessaires, puisqu'un autre problème bloquera d'abord les progrès de l'IA dans la majeure partie de l'économie. Il s'agit du problème suivant : l'IA est déjà illégale pour la majeure partie de l'économie, et le sera pour la quasi-totalité de l'économie. »« Comme vous pouvez le constater, nous vivons en fait dans deux économies différentes », commente Marc Andreessen. Les lignes en bleu représentent les secteurs où l'innovation technologique est autorisée à faire baisser les prix tout en augmentant la qualité. En fait, les prix de l'éducation, des soins de santé et du logement, ainsi que tout ce qui est fourni ou contrôlé par le gouvernement, atteignent des sommets, alors même que ces secteurs sont technologiquement stagnants.« Nous nous dirigeons vers un monde où une télévision à écran plat qui couvre tout le mur coûte 100 dollars, et où un diplôme universitaire de quatre ans coûte un million de dollars, et personne n'a ne serait-ce que l'ombre d'une proposition sur la manière de remédier à cette situation de manière systémique », écrit Marc Andreessen.Les secteurs en rouge sont fortement réglementés, contrôlés par le gouvernement et par les industries elles-mêmes. « Ces secteurs sont des monopoles, des oligopoles et des cartels, avec une réglementation gouvernementale formelle étendue ainsi qu'une capture réglementaire, une fixation des prix à la soviétique, des licences professionnelles et tous les autres obstacles à l'amélioration et au changement que l'on peut imaginer. L'innovation technologique dans ces secteurs est pratiquement interdite aujourd'hui », soutient le développeur informatique.Alors que les secteurs en bleu sont moins réglementés, la technologie s'y engouffre, faisant baisser les prix et augmenter la qualité chaque année. Marc Andreessen note ce qu’il appelle, la charge émotionnelle de l'interaction entre la production et la consommation. Qu'est-ce qui nous met en colère ? « Si nous portons notre chapeau de consommateur, nous nous énervons contre les augmentations de prix - les secteurs rouges. Avec notre chapeau de producteur, nous nous énervons contre les perturbations technologiques - les secteurs bleus. Eh bien, choisissez-en un ; comme le montre ce graphique, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. »« Les prix des produits réglementés et non technologiques augmentent ; les prix des produits moins réglementés et utilisant la technologie baissent. Qu'est-ce qui mange l'économie ? Les secteurs réglementés augmentent continuellement en pourcentage du PIB ; les secteurs moins réglementés diminuent. À la limite, 99 % de l'économie sera constituée de secteurs réglementés et non technologiques, et c'est précisément ce vers quoi nous nous dirigeons.Par conséquent, l'IA ne peut pas entraîner une hausse du chômage global, même si les arguments des luddites sont justes cette fois-ci. L'IA est tout simplement déjà illégale dans la majeure partie de l'économie, et bientôt dans la quasi-totalité de l'économie.Les « machines intelligentes » sont le spectre actuel des craintes des luddites. Ces machines peuvent être divisées en deux catégories. La première est celle des machines qui sont « plus intelligentes » que les humains dans certaines dimensions, mais pas dans toutes. Le deuxième type de machines est plus intelligent que les humains dans toutes les dimensions. Pour certains analystes, l'intelligence artificielle générale relève encore de la science-fiction. Bien qu'il s'agisse également d'un sujet intéressant, il est beaucoup plus spéculatif et a des implications radicalement différentes.Source : Marc Andreessen's blog post L'analyse de Marc Andreessen est-elle pertinente ?Êtes-vous d'avis avec Marc Andreessen que l'IA ne provoquera pas de chômage ?Quel est votre avis sur le sujet ?