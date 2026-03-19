Le mystérieux modèle d'IA « Hunter Alpha », que l'on croyait être DeepSeek V4, s'avère être une création de Xiaomi, doté de caractéristiques techniques impressionnantes avec 1 000 milliards de paramètres

Un mystérieux modèle d'IA est apparu sur la plateforme pour développeurs OpenRouter, ce qui a suscité de nombreuses spéculations quant à son identité, beaucoup pensant qu'il s'agissait du très attendu DeepSeek V4. Le modèle baptisé Hunter Alpha présentait des spécifications de pointe, notamment une échelle de 1 000 milliards de paramètres et une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens, caractéristiques qui correspondaient étroitement aux attentes concernant le système de nouvelle génération de DeepSeek. Cependant, Xiaomi a confirmé que Hunter Alpha était en fait une première version de test interne de MiMo-V2-Pro, développée par son équipe d'IA MiMo
DeepSeek est une entreprise chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui développe des grands modèles de langage (LLM). DeepSeek a été fondée en juillet 2023 et en a lancé un chatbot éponyme parallèlement à son modèle DeepSeek-R1 janvier 2025. Publié sous licence MIT, DeepSeek-R1 fournit des réponses comparables à celles d'autres modèle, tels que GPT-4 et o1 d'OpenAI. Son coût de formation serait nettement inférieur à celui des autres LLM. La société affirme avoir formé son modèle V3 pour 6 millions de dollars, soit bien moins que les 100 millions de dollars qu'a coûté le GPT-4 d'OpenAI en 2023, et en utilisant environ un dixième de la puissance de calcul consommée par le modèle comparable de Meta, Llama 3.1.
En moins de deux ans, cette entreprise chinoise a réussi à réduire considérablement lécart qui la séparait des géants américains de lIA, notamment grâce à une stratégie open source audacieuse. L'émergence de l'application chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek a choqué les marchés financiers, le cours de l'action Nvidia a fortement chuté, perdant 600 milliards de dollars américains en valeur boursière, ce qui représente la plus forte baisse jamais enregistrée pour une seule entreprise dans l'histoire du marché boursier américain. Le président américain Donald Trump a même qualifié de « signal d'alarme » pour l'industrie technologique américaine le succès de DeepSeek.
Début mars 2026, un rapport a révélé que DeepSeek s'apprêterait à dévoiler son prochain modèle d'IA. Selon le rapport, la société se prépare à lancer son prochain modèle majeur, le V4. Contrairement aux versions précédentes, V4 devrait être « multimodal », ce qui signifie qu'il ne se contentera pas de traiter du texte, mais qu'il sera également capable de comprendre et de générer des images et des vidéos, à l'instar de Google Gemini 3.0. DeepSeek aurait optimisé V4 pour qu'il fonctionne sur du matériel fabriqué en Chine par des entreprises telles que Huawei et Cambricon.
Puis récemment, un mystérieux modèle d'IA est apparu sur la plateforme pour développeurs OpenRouter, ce qui a suscité de nombreuses spéculations quant à son identité, beaucoup pensant qu'il s'agissait du très attendu DeepSeek V4. Selon un nouveau rapport, le modèle baptisé Hunter Alpha présentait des spécifications de pointe, notamment une échelle de 1 000 milliards de paramètres et une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens, caractéristiques qui correspondaient étroitement aux attentes concernant le système de nouvelle génération de DeepSeek. Compte tenu de limpact disruptif de DeepSeek sur les marchés technologiques mondiaux avec ses modèles précédents, beaucoup ont supposé que cette publication anonyme constituait un test discret de la version V4.
Cependant, le rapport ajoute que Xiaomi a confirmé que Hunter Alpha était en fait une première version de test interne de MiMo-V2-Pro, développée par son équipe d'IA MiMo, dirigée par l'ancien chercheur de DeepSeek, Leo Fuli. La société a également décrit MiMo-V2-Pro comme un modèle phare conçu pour servir de « cerveau » à des agents et outils d'IA capables d'exécuter des tâches complexes avec un minimum de supervision humaine.
Luo Fuli a également reconnu ce lancement surprise dans un message partagé sur la plateforme de réseaux sociaux X (anciennement Twitter), le qualifiant d« embuscade silencieuse » motivée par le passage rapide des chatbots aux systèmes basés sur des agents. Elle a ajouté : « Les gens nous demandent pourquoi nous avançons si vite. J'en ai fait l'expérience moi-même lors du développement de DeepSeek R1. » Hunter Alpha a rapidement connu un grand succès sur OpenRouter, dépassant le mille milliards de tokens utilisés et se hissant en tête du classement de la plateforme.
Son accès gratuit et ses capacités de raisonnement avancées lui ont permis de se démarquer parmi les modèles de pointe, qui sont généralement très coûteux à grande échelle. Xiaomi a annoncé que MiMo-V2-Pro s'associerait à cinq grands frameworks d'agents, dont OpenClaw, offrant aux développeurs du monde entier une semaine d'accès gratuit. La nouvelle a fait grimper de 5,8 % les actions de Xiaomi cotées à Hong Kong.
Alors, pourquoi cette confusion ? Lors des premiers tests, Hunter Alpha se décrivait comme « un modèle dIA chinois principalement formé en chinois » avec une date limite de connaissances fixée à mai 2025 la même date limite que celle indiquée pour le chatbot de DeepSeek. Son refus didentifier son créateur a encore alimenté les spéculations. Selon des experts du secteur, le timing et les spécifications rendaient plausible le lien avec DeepSeek. « La combinaison qui ressortait était le contexte de 1 million de tokens de Hunter Alpha, associé à une capacité de raisonnement et à un accès gratuit », a noté lingénieur Nabil Haouam, qui développe des systèmes dagents IA.
Les lancements anonymes de modèles deviennent courants dans le secteur chinois de lIA. Des plateformes comme OpenRouter permettent aux développeurs de tester de nouveaux systèmes sans en révéler lorigine, recueillant ainsi des retours dexpérience impartiaux avant les annonces officielles. Des lancements discrets similaires ont déjà eu lieu, notamment celui de Pony Alpha, qui sest avéré par la suite faire partie du système GLM-5 de Zhipu AI. Xiaomi étant désormais confirmé comme le développeur, Hunter Alpha marque lentrée audacieuse de lentreprise dans la course à lIA de pointe signe que la concurrence sintensifie au sein de lécosystème dagents en pleine évolution en Chine.
En outre, depuis 2025, les modèles d'intelligence artificielle (IA) open source chinois ont considérablement étendu leur présence à l'échelle mondiale, leur taux d'adoption passant de 13 % à près de 30 % de l'utilisation totale en 2025, principalement grâce à Qwen et DeepSeek. Cette tendance a été documentée dans le rapport "State of AI" d'OpenRouter, qui a analysé plus de 100 000 milliards de jetons sur plus de 300 modèles, révélant ainsi le passage d'une domination propriétaire à une concurrence pluraliste et open source à l'échelle mondiale. « Les modèles open source chinois ont progressivement gagné du terrain, atteignant près de 30 % de l'utilisation totale de tous les modèles au cours de certaines semaines », indique le rapport, qui met en avant les modèles DeepSeek, Qwen (Alibaba) et Kimi de Moonshot AI comme principaux moteurs de cette expansion.
Source : Xiaomi
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