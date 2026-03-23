Google AI Studio vous permet désormais de créer des jeux multijoueurs en temps réel à l'aide de l'agent de codage Antigravity, avec des intégrations backend Firebase

Google a introduit une expérience de codage entièrement repensée dans Google AI Studio, offrant un workflow basé sur des invites pour créer des applications prêtes à la production. Ces améliorations s'appuient sur le nouvel agent de codage Google Antigravity, qui accélère la transition entre la commande et le déploiement. L'intégration native de Firebase permet un stockage sécurisé et l'authentification des utilisateurs, offrant des capacités backend robustes sans configuration supplémentaire.
Google AI Studio est un environnement de développement intégré basé sur le Web, développé par Google pour le prototypage d'applications à l'aide de modèles d'IA générative. Lancée en décembre 2023 en même temps que l'API Gemini, la plateforme donne accès à la famille de modèles Gemini de Google et aux outils associés pour la génération d'images, de vidéos et d'audio. Le service s'adresse à la fois aux développeurs et aux utilisateurs non techniciens pour tester des instructions génératives et générer du code pour l'API Gemini.
Récemment, Google a introduit une expérience de codage entièrement repensée dans Google AI Studio, offrant un workflow basé sur des invites pour créer des applications prêtes à la production. La plateforme permet désormais aux développeurs de créer des applications natives IA entièrement fonctionnelles, incluant des fonctionnalités multijoueurs, l'installation de bibliothèques tierces, la sauvegarde de la progression et une connexion sécurisée, le tout au sein de l'environnement de codage.
Ces améliorations s'appuient sur le nouvel agent de codage Google Antigravity, qui accélère la transition entre la commande et le déploiement. L'intégration native de Firebase permet un stockage sécurisé et l'authentification des utilisateurs, offrant des capacités backend robustes sans configuration supplémentaire. Grâce à ces mises à jour, les développeurs peuvent désormais travailler avec des bases de données, mettre en uvre l'authentification, exploiter des outils web modernes et se connecter à un large éventail de services externes.
Le nouvel agent prend en charge des instructions génératives plus simples et plus puissantes, et le développement est compatible avec les principaux frameworks tels que Next.js, sur React, et Angular. Google prévoit également d'autres intégrations. Bientôt, les utilisateurs pourront connecter des applications aux outils Workspace, notamment Drive et Sheets, et transférer des projets de Google AI Studio vers Google Antigravity grâce à un transfert simplifié en un seul clic.
Ces améliorations s'inscrivent dans la startégie plus structurelle que narrative de Google. Alors que la compétition autour de lintelligence artificielle générative est souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avance à un rythme plus feutré. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA.
Voici l'annonce de Google :
Découvrez la nouvelle expérience de vibe coding full-stack dans Google AI Studio
Aujourd'hui, nous lançons une expérience de vibe codage entièrement repensée dans Google AI Studio, conçue pour transformer vos invites en applications prêtes à être déployées en production. Des expériences multijoueurs à l'installation de bibliothèques externes, en passant par les moyens de sauvegarder votre progression et de vous connecter en toute sécurité, vous pouvez désormais créer des applications véritablement fonctionnelles et natives pour l'IA sans jamais quitter l'environnement de vibe coding.
Nous accélérons le passage de la suggestion à la production grâce au nouvel agent de codage Google Antigravity. Pour mieux prendre en charge les applications modernes et évolutives, nous mettons également à disposition des backends robustes qui apportent un stockage sécurisé et une authentification des utilisateurs à vos applications via une intégration Firebase native.
Découvrez la différence, des prototypes aux applications de production
Voici comment les nouvelles mises à jour vous aident à créer de véritables applications :
- Créez des expériences multijoueurs : créez des jeux multijoueurs en temps réel, des espaces de travail collaboratifs et des outils partagés qui permettent de connecter les utilisateurs instantanément.
- Ajoutez des bases de données et l'authentification : l'agent détecte désormais de manière proactive quand votre application a besoin d'une base de données ou d'une connexion. Une fois l'intégration Firebase approuvée, il provisionne Cloud Firestore pour les bases de données et Firebase Authentication pour une connexion sécurisée avec Google.
- Créez pour le Web moderne : l'agent utilise désormais le vaste écosystème d'outils Web modernes. Si vous souhaitez des animations fluides ou des icônes professionnelles, l'agent trouve automatiquement la solution adaptée comme l'installation de Framer Motion ou Shadcn pour donner vie à votre vision.
- Connectez-vous à des services réels : transformez vos prototypes en logiciels prêts pour la production en vous connectant aux services que vous utilisez déjà. Vous pouvez désormais fournir vos propres identifiants API pour intégrer en toute sécurité des services tels que des bases de données, des processeurs de paiement ou des services Google comme Maps. L'agent détecte quand une clé est requise et la stocke en toute sécurité dans le nouveau Secrets Manager situé dans l'onglet Paramètres.
- Reprenez là où vous vous êtes arrêté : accédez à vos données sur tous vos appareils et sessions. Fermez l'onglet du navigateur et l'application se souviendra de l'endroit où vous vous êtes arrêté, afin que vous puissiez reprendre dès que vous êtes prêt.
- Accédez à un agent plus puissant : créez des applications complexes à l'aide de commandes plus simples. L'agent dispose désormais d'une compréhension plus approfondie de l'ensemble de la structure de votre projet et de l'historique de vos conversations, ce qui permet des itérations plus rapides et des modifications de code en plusieurs étapes plus précises.
- Développez avec Next.js : en plus de React et Angular, nous prenons désormais en charge les applications Next.js dès l'installation. Sélectionnez votre framework dans le panneau « Paramètres » mis à jour.
Commencez à développer dès aujourd'hui
Cette nouvelle expérience dans Google AI Studio a déjà été utilisée en interne pour créer des centaines de milliers d'applications au cours des derniers mois. Nous travaillons sur dautres intégrations, comme Workspace pour connecter Drive et Sheets à vos applications, ainsi que sur la possibilité de transférer votre application de Google AI Studio vers Google Antigravity dun simple clic.
Que vous développiez votre première application ou que vous laissiez des agents sen charger pendant que vous vous consacrez à dautres tâches, nous espérons que ces mises à jour vous aideront à accélérer le processus, de lidée à lapplication déployée et prête pour la production. Rendez-vous sur Google AI Studio pour essayer cette nouvelle expérience dès aujourdhui.
Source : Annonce de Google
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