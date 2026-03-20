Google procède à une réorganisation de son équipe d'intelligence artificielle (IA) en réaffectant les ressources de son projet d'agent IA basé sur navigateur, Project Mariner, alors que le secteur s'oriente vers une nouvelle direction. L'accent est désormais mis sur les agents IA textuels, comme OpenClaw, qui offrent de meilleures performances. Cette décision fait suite aux déclarations de Jensen Huang, PDG de Nvidia, qui a qualifié OpenClaw de « prochain ChatGPT », le plaçant au même rang que Linux et Kubernetes. Alors que le secteur de l'IA se tourne vers des agents axés sur les terminaux, Google adapte ainsi sa stratégie en se concentrant sur des alternatives plus évolutives, en phase avec cette tendance émergente.
Cette initiative de Google sinscrit dans un contexte marqué par un engouement rapide, mais controversé, pour les agents IA. Lémergence dOpenClaw, un agent IA open source qui a dépassé les 150 000 étoiles sur GitHub en quelques semaines, illustre cette dynamique. Présenté par certains développeurs comme un outil qui a transformé leur vie en leur permettant de travailler directement depuis un smartphone, OpenClaw est également perçu comme un champ de mines en matière de cybersécurité. Plusieurs gouvernements ont déjà émis des avertissements concernant les risques liés à l'utilisation de cet outil, et certaines entreprises l'ont même interdit.
Le moment choisi par Google pour retirer du personnel du projet Mariner afin de le réaffecter à d'autres tâches n'est pas une coïncidence : l'ensemble du secteur vient d'entendre Jensen Huang déclarer, lors d'un discours d'ouverture devant 30 000 développeurs, que l'avenir appartient à quelque chose de très différent.
Wired a été le premier à faire état de ces changements, soulignant que plusieurs membres de l'équipe Google Labs qui travaillaient sur Mariner ont été affectés à des projets plus prioritaires au cours des derniers mois. Un porte-parole de Google a confirmé ce remaniement, ajoutant que les capacités informatiques de Mariner perdureront dans le cadre de la stratégie plus large de l'entreprise en matière d'agents certaines étant déjà intégrées à l'agent Gemini récemment lancé.
Pourquoi les agents de navigateur n'ont jamais vraiment décollé
Le projet Mariner a fait une entrée très remarquée lors de la Google I/O de l'année 2025, aux côtés de produits similaires proposés par OpenAI et Perplexity. Le concept était assez intuitif : une IA qui navigue sur le Web à votre place, clique sur les boutons, remplit les formulaires et effectue des réservations.
Utile, en théorie. Mais dans les faits, les chiffres se sont révélés décevants. L'agent de navigateur Comet de Perplexity a atteint un pic de 2,8 millions d'utilisateurs actifs par semaine en décembre dernier. Depuis, l'agent ChatGPT d'OpenAI est tombé sous la barre du million, un chiffre négligeable face aux centaines de millions de personnes qui utilisent ChatGPT simplement pour discuter. Cette catégorie n'a jamais réussi à s'imposer auprès du grand public.
La raison sous-jacente est en partie d'ordre structurel. Les agents de navigateur fonctionnent en capturant rapidement des captures d'écran d'une page web, en les transmettant à un modèle et en agissant en fonction de ce qu'ils voient une boucle qui est lente, gourmande en ressources informatiques et sujette aux erreurs.
Kian Katanforoosh, qui dirige la plateforme de formation à l'IA Workera et enseigne l'IA à Stanford, met clairement en évidence cet écart : naviguer dans un terminal, qui est textuel tout comme les modèles eux-mêmes, peut être 10 à 100 fois plus efficace que d'effectuer le même travail via l'interface graphique d'un navigateur.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, a un nouveau mot fétiche : OpenClaw
Cet argument d'efficacité explique en grande partie pourquoi OpenClaw a tant retenu l'attention du secteur. Cette plateforme d'agents open source créée par le développeur autrichien Peter Steinberger, qui a rejoint OpenAI le mois de février dernier permet à quiconque de lancer des agents autonomes depuis un terminal à l'aide d'une seule commande. Ces agents peuvent lire des fichiers, appeler des outils, créer des sous-agents et mener à bien des tâches complexes en plusieurs étapes avec un minimum d'intervention humaine.
Lors de la conférence GTC de Nvidia à San José, Jensen Huang a qualifié OpenClaw de « prochain ChatGPT », le plaçant au même rang que Linux et Kubernetes. Nvidia a depuis lancé NemoClaw, une solution de wrapper destinée aux entreprises qui intègre un routeur de confidentialité, des garde-fous réseau et des contrôles de politiques rendant ainsi OpenClaw suffisamment sûr pour fonctionner au sein d'un réseau d'entreprise sans que le service informatique ne panique.
Les chiffres d'adoption sont difficiles à ignorer. OpenClaw est devenu le projet open source à la croissance la plus rapide de l'histoire de l'informatique en l'espace de quelques semaines après son lancement. En Chine, Baidu et Tencent organisent des événements d'installation publics ; les gouvernements locaux de villes comme Wuxi et Shenzhen offrent des subventions pouvant atteindre 720 000 dollars aux start-ups qui développent sur la plateforme.
Tous les grands laboratoires d'IA se lancent désormais dans la même course
Google n'est pas le seul à changer de cap. Anthropic commercialise déjà Claude Cowork, une version dérivée de Claude Code conçue pour ceux qui n'ont jamais ouvert de terminal. OpenAI souhaite que son Codex alimente à terme des agents polyvalents au sein de ChatGPT. Même Perplexity, qui avait misé sur le navigateur pour ses agents, a récemment lancé un produit axé sur le terminal.
Ce secteur s'articule autour d'un constat simple : les agents qui opèrent dans des environnements textuels sont plus rapides, moins coûteux et plus fiables que ceux qui doivent composer avec un navigateur. Pour Google, la dissolution de l'équipe dédiée à Mariner relève moins d'un recul que d'un recentrage. L'ère des agents de navigateur est révolue ; aujourd'hui, toutes les entreprises qui comptent s'efforcent plutôt de définir leur stratégie OpenClaw.
La réorganisation de léquipe IA de Google intervient dans un contexte où les inquiétudes concernant la sécurité des nouveaux agents IA, comme OpenClaw, ont poussé plusieurs entreprises à revoir leurs stratégies. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité d'OpenClaw ont en effet incité Meta et plusieurs autres entreprises d'IA à restreindre son utilisation. Bien que cet outil se distingue par ses capacités avancées, son comportement imprévisible en fait rapidement une menace potentielle pour la sécurité des données.
Le nouvel agent IA « Personal Computer » de Perplexity soulève également des questions en matière de sécurité. En mars 2026, Perplexity a lancé Personal Computer, un système capable de transformer un Mac Mini en agent IA local pouvant interagir avec des services tiers tels que Gmail, Slack et GitHub. Cependant, malgré les promesses de sécurité et de contrôle utilisateur, cet outil soulève des inquiétudes similaires à celles engendrées par OpenClaw. Bien que Perplexity affirme que des mesures de protection sont en place, les précédents incidents au cours desquels des agents IA sont devenus incontrôlables restent un sujet de préoccupation majeur.
Sources : Nvidia, Google, Wired
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