Google dévoile Lyria 3 Pro, un outil avancé de création musicale par IA permettant de composer des morceaux d'une durée maximale de 3 minutes, avec la possibilité de demander des éléments musicaux complexes

Google a lancé Lyria 3 Pro, la version la plus avancée de son modèle d'IA de génération musicale, un mois après la sortie de Lyria 3. Lyria 3 Pro permet aux utilisateurs de générer des morceaux complets d'une durée maximale de trois minutes. Outre la prise en charge de compositions plus longues et plus personnalisables, Lyria 3 Pro est désormais largement accessible. En réponse aux préoccupations concernant la propriété intellectuelle et l'authenticité artistique, Google a intégré des mesures de protection spécifiques.
Google a lancé Lyria 3 Pro, la version la plus avancée de son modèle d'IA de génération musicale, un mois après la sortie de Lyria 3. Lyria 3 Pro permet aux utilisateurs de générer des morceaux complets d'une durée maximale de trois minutes, avec la possibilité de demander des éléments musicaux avancés tels que des intros, des couplets, des refrains et des ponts, ce qui élargit les options créatives pour l'expérimentation et facilite la création de structures musicales plus complexes.
Outre la prise en charge de compositions plus longues et plus personnalisables, Lyria 3 Pro est désormais largement accessible. Les entreprises peuvent le tester en avant-première publique via Vertex AI, tandis que les développeurs et les créateurs peuvent l'utiliser dans Google AI Studio, l'API Gemini et Google Vids, l'application de création vidéo alimentée par l'IA de l'entreprise. Les abonnés payants à l'application Gemini bénéficient d'un accès anticipé à la génération musicale étendue, et l'intégration de ProducerAI offre des capacités itératives aux artistes, producteurs et auteurs-compositeurs de tous niveaux.
En réponse aux préoccupations concernant la propriété intellectuelle et l'authenticité artistique, Google a intégré des mesures de protection spécifiques. Lyria 3 Pro évite de reproduire le travail d'artistes connus, en utilisant les invites uniquement comme source d'inspiration générale, et utilise des filtres pour empêcher la production de contenus correspondant à des contenus existants. Pour renforcer la transparence, chaque sortie de Lyria 3 et Lyria 3 Pro intègre SynthID de Google, un filigrane imperceptible identifiant les fichiers audio générés par l'IA.
Cette annonce s'inscrit dans la stratégie plus structurelle que narrative de Google. Alors que la compétition autour de lintelligence artificielle générative est souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avance à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle dIA unifié, le groupe semble aujourdhui récolter les fruits de stratégie. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA. C'est en tout cas l'avis de certains spécialistes comme Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ».
Voici l'annonce de Google :
Lyria 3 Pro : créez des morceaux plus longs dans davantage de produits Google
Le mois dernier, nous avons lancé Lyria 3, une fonctionnalité de génération musicale personnalisée conçue pour stimuler l'expression créative. Aujourdhui, nous étendons notre modèle de génération musicale le plus avancé à davantage de produits Google et lançons Lyria 3 Pro. Cette version avancée permet de créer des morceaux dune durée maximale de 3 minutes, avec des options de personnalisation et un contrôle créatif. Lyria 3 Pro comprend mieux la composition musicale, vous pouvez donc désormais demander des éléments spécifiques tels que des intros, des couplets, des refrains et des ponts. Cest idéal pour expérimenter différents styles ou générer des chansons avec des transitions complexes.
Offrir de nouveaux moyens de générer de la musique
La génération de musique de haute qualité doit être accessible partout où la créativité s'exprime. Que vous soyez développeur d'applications, professionnel de la musique ou de l'entreprise, ou créateur, ces intégrations vous permettent d'utiliser la compréhension musicale avancée de Lyria pour faire évoluer votre production.
Vertex AI : Lyria 3 Pro est désormais disponible en préversion publique sur Vertex AI pour les entreprises qui ont besoin d'audio à la demande à grande échelle. Elle offre aux organisations la possibilité de faire évoluer leur production haute fidélité, qu'il s'agisse de générer rapidement des bandes-son sur mesure pour les jeux vidéo ou de s'intégrer à des outils créatifs, des plateformes musicales et vidéo.
Google AI Studio et l'API Gemini : pour les développeurs qui créent la prochaine génération d'outils créatifs, Lyria 3 offre une compréhension musicale améliorée et une cohérence structurelle pour une flexibilité créative accrue. Lyria 3 Pro est désormais disponible aux côtés de Lyria RealTime dans AI Studio.
Google Vids : Vids est une application de création vidéo alimentée par l'IA que tout le monde peut utiliser. Avec Lyria 3 et Lyria 3 Pro dans Vids, vous pouvez ajouter de la musique personnalisée qui correspond à votre style, que ce soit pour des projets créatifs ou des vidéos marketing. Ce déploiement commence cette semaine pour les clients Google Workspace et les abonnés Google AI Pro & Ultra.
Application Gemini : des générations plus longues avec Lyria 3 Pro sont désormais disponibles dans l'application Gemini, en commençant par les abonnés payants. La personnalisation améliorée de Lyria 3 Pro offre plus de liberté pour expérimenter et jouer avec des morceaux plus longs. Vous pouvez donc désormais ajouter plus de détails pour donner vie à votre vision, ou créer des morceaux personnalisés pour des vlogs, des podcasts ou des vidéos tutorielles.
ProducerAI : Nous avons récemment lancé ProducerAI, un outil de création musicale collaborative, conçu par des musiciens à la recherche de nouvelles façons daméliorer leur processus créatif. Avec Lyria 3 Pro, ProducerAI offre une expérience interactive conçue pour aider les artistes, les producteurs et les auteurs-compositeurs de tous niveaux à itérer sur des morceaux complets. Il est disponible dans le monde entier pour les abonnés gratuits et payants.
Partenariat avec les créatifs
Nous avons développé nos outils de génération musicale de manière responsable et en étroite collaboration avec le secteur afin de garantir que l'IA serve d'outil d'expression créative.
Grâce à notre Music AI Sandbox, nous fournissons aux musiciens, producteurs et auteurs-compositeurs une suite d'outils expérimentaux conçus pour élargir leurs horizons créatifs. Les enseignements tirés de cette collaboration ont contribué à façonner le développement de Lyria 3.
Nous invitons les artistes à intégrer l'IA dans leurs processus de travail afin de nous assurer que notre technologie aide ceux qui l'utilisent. Le producteur Yung Spielburg, lauréat d'un Grammy Award, a utilisé Lyria dans son processus de composition et de production pour la bande originale du court-métrage de Google DeepMind « Dear Upstairs Neighbors ». Nous collaborons également avec le DJ et producteur François K, qui a utilisé Lyria dans un processus itératif pour créer une chanson qui sortira prochainement.
La responsabilité a été un principe fondamental et reste au cur de la conception et de l'entraînement de Lyria 3, qui utilise des contenus que YouTube et Google sont autorisés à exploiter conformément à nos conditions d'utilisation, à nos accords de partenariat et à la législation en vigueur. Afin de protéger la créativité originale, Lyria 3 et Gemini n'imitent pas les artistes ; si une consigne mentionne un créateur, le modèle s'en inspire de manière générale. De plus, nous utilisons des filtres pour vérifier les résultats par rapport au contenu existant, et les utilisateurs doivent respecter les Conditions d'utilisation et les politiques d'utilisation interdite de Gen AI, qui interdisent toute violation des droits de propriété intellectuelle et de confidentialité d'autrui. Tous les résultats de Lyria 3 et Lyria 3 Pro intègrent SynthID, notre filigrane imperceptible permettant d'identifier le contenu généré par l'IA de Google.
Lyria 3 Pro est en cours de déploiement auprès des professionnels, des développeurs, des organisations et des créateurs amateurs afin de les aider à produire de la musique de haute qualité.
Source : Annonce de Google
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