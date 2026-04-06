SpaceX dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse record visant 1 750 milliards $, mais Elon Musk insiste pour que les banques achètent des abonnements au chatbot IA Grok

SpaceX a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction, avec pour objectif une valorisation de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds de 80 milliards de dollars, grâce à la croissance de Starlink et à sa fusion avec xAI. Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley sont désignés comme chefs de file. Cependant, Elon Musk ferait payer aux conseillers de Wall Street le privilège de travailler sur l'introduction en bourse de SpaceX. Le New York Times rapporte que Musk a exigé que les banques, les cabinets d'avocats, les auditeurs et autres conseillers souhaitant travailler sur l'opération achètent des abonnements à Grok, son chatbot d'IA.
Elon Musk a franchi le Rubicon financier qu'il avait longtemps refusé de traverser : SpaceX a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en bourse auprès de la SEC américaine. L'opération, dont les détails ont été rapportés par Bloomberg puis confirmés par Reuters, CNBC et le Wall Street Journal, vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds pouvant atteindre 75 milliards. Si elle se concrétise, ce serait l'introduction en bourse la plus importante de toute l'histoire des marchés de capitaux, plus de deux fois supérieure au record précédent détenu par Saudi Aramco.
Space Exploration Technologies Corporation, opérant sous le nom de SpaceX, est une entreprise américaine privée spécialisée dans l'aérospatiale et l'intelligence artificielle (IA). Depuis sa création en 2002, la société a réalisé de nombreuses avancées dans les domaines de la propulsion des fusées, des lanceurs réutilisables, des vols spatiaux habités et de la technologie des constellations de satellites. En 2026, SpaceX effectue plus de lancements orbitaux par an que tout autre fournisseur de services de lancement, y compris ses concurrents privés et les programmes nationaux tels que le programme spatial chinois. SpaceX, la NASA et les forces armées des États-Unis travaillent en étroite collaboration dans le cadre de contrats gouvernementaux.
Un nouveau rapport vient confirmer que SpaceX a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction, avec pour objectif une valorisation de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds de 80 milliards de dollars, grâce à la croissance de Starlink et à sa fusion avec xAI. Cette valorisation placerait SpaceX au-dessus de toutes les sociétés du S&P 500, à l'exception de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon.
Le dépôt s'effectue dans le cadre d'une procédure confidentielle qui permet aux entreprises de traiter les informations à communiquer à la SEC en privé avant de lancer une tournée de présentation publique. L'objectif étant fixé au mois de juin, les détails officiels contenus dans un prospectus formel devraient être rendus publics en avril ou début mai, après quoi SpaceX devra attendre au moins 15 jours avant de commencer à démarcher les investisseurs.
Si SpaceX est surtout connue pour ses fusées Falcon 9 et Starship, sa valorisation de 1 750 milliards de dollars repose principalement sur Starlink, son service Internet par satellite. Starlink a terminé l'année 2025 avec 9,2 millions d'abonnés et plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un chiffre qui, selon les projections des analystes, pourrait atteindre la somme colossale de 24 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2026. Dans son dernier rapport financier avant la fusion avec SpaceX, xAI a déclaré environ 1 milliard de dollars de revenus provenant de ses activités dIA. Le service Internet par satellite de SpaceX, Starlink, a quant à lui généré environ 8 milliards de dollars de revenus en 2024 et produit des milliards de dollars de flux de trésorerie disponible.
En effet, la constellation Starlink d'Elon Musk se développe à une vitesse fulgurante. En mars, SpaceX a reçu l'autorisation pour lancer 7 500 satellites Starlink supplémentaires, portant le nombre total de satellites Gen2 autorisés à 15 000, y compris ceux déjà approuvés. À terme, Elon Musk envisage de créer une mégaconstellation d'un million de satellites pour offrir une connexion Internet à haut débit et à faible latence à l'échelle mondiale. Le réseau Starlink devrait également servir comme un centre de données orbital géant pour l'IA. Cependant, les experts de l'espace lointain mettent en garde : les conséquences seraient lourdes pour l'environnement et l'astronomie.
Une fusion par échange d'actions réalisée en février avec xAI, la société d'IA d'Elon Musk, a encore renforcé cette valorisation. xAI est notamment connu pour son célèbre chatbot IA Grok. Grok a été lancé en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre d'une initiative s'appuyant sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom. Grok dispose d'applications pour iOS et Android et est intégré au réseau social X ainsi qu'au robot Optimus de Tesla.
Elon Musk insiste pour que les banques achètent des abonnements au chatbot IA Grok
Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley sont désignés comme chefs de file. SpaceX envisage également une structure d'actions à deux catégories afin de préserver le contrôle des votes par les initiés, et prévoit d'allouer jusqu'à 30 % des actions aux investisseurs particuliers, soit environ trois fois la norme habituelle. Cependant, Elon Musk ferait payer aux conseillers de Wall Street le privilège de travailler sur l'introduction en bourse de SpaceX.
Citant quatre personnes au fait du dossier, le New York Times rapporte que Musk a exigé que les banques, les cabinets d'avocats, les auditeurs et autres conseillers souhaitant travailler sur l'opération achètent des abonnements à Grok, son chatbot d'IA. L'introduction en bourse de SpaceX devrait lever plus de 50 milliards de dollars pour une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars, selon l'article, qui ajoute que cela signifie que les banques conseillant sur l'opération pourraient percevoir collectivement des honoraires dépassant les 500 millions de dollars.
Trois personnes proches du dossier ont déclaré que ces achats dabonnements ne constituaient pas de simples gestes de bonne volonté facultatifs, et que Musk avait insisté pour que les conseillers achètent les services de Grok. Le rapport souligne également que certaines banques ont déjà accepté de dépenser des dizaines de millions de dollars en abonnements et ont commencé à intégrer Grok dans leurs propres systèmes informatiques.
Musk aurait également demandé aux banques de faire de la publicité sur X, la plateforme de réseaux sociaux détenue par SpaceX, bien quil se soit montré « moins insistant » sur cette demande particulière. SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up dIA de Musk, en février, et Grok occupe actuellement une quatrième place dans la course à lIA, derrière ChatGPT dOpenAI, Claude dAnthropic et Gemini de Google. Le chatbot génère des revenus principalement auprès des particuliers, et cette condition pourrait donner un coup de pouce à la division entreprise de Grok avant lintroduction en bourse, ce qui pourrait à son tour contribuer à présenter une image plus solide des revenus aux investisseurs potentiels, note le rapport.
Conçue pour être à la fois humoristique et provocante, cette IA a rapidement attiré lattention pour ses réponses sarcastiques et ses prises de position surprenantes. En outre, le chatbot a généré diverses réponses controversées, notamment des théories du complot, des éloges d'Adolf Hitler, de l'antisémitisme, ainsi que la création d'images sexualisées et non consensuelles de femmes et d'enfants dénudés. En 2024, une étude avait révélé que Grok est un désastre pour la démocratie : des utilisateurs ont créé de fausses images liées aux élections à l'aide du chatbot IA Grok et les ont partagées sur X, mais la plateforme d'Elon Musk n'a pas respecté ses propres règles pour l'empêcher.
Source : New York Times
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