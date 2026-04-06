L'application Google AI Edge vous permet d'utiliser l'IA Gemma 4 en local sur des appareils iPhone et Android sans connexion Internet, et propose des outils d'IA tels que le chat et l'analyse d'images

Google a lancé Gemma 4, la version la plus récente et la plus performante de sa famille de modèles d'IA open source. L'un des principaux atouts de Gemma 4 réside peut-être dans la façon dont Google a réussi à le rendre si compact tout en conservant sa puissance. Parallèlement, Google a également mis à jour son application AI Edge Gallery, qui intègre le modèle de langage Gemma 4 et permet aux utilisateurs de l'exécuter localement sur leurs smartphones Android et iOS. L'application permet un traitement sur l'appareil, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités d'IA sans avoir besoin d'une connexion Internet active.
Début avril, Google a lancé Gemma 4, la version la plus récente et la plus performante de sa famille de modèles d'IA open source. L'entreprise affirme que ces derniers modèles marquent une avancée significative pour rendre l'intelligence artificielle (IA) de pointe accessible aux développeurs partout dans le monde : des puissantes stations de travail des centres de données au smartphone que vous avez dans votre poche.
Google lance Gemma 4 en quatre tailles, conçues pour couvrir tous les besoins, des appareils mobiles aux machines de développement haut de gamme : E2B (2 milliards de paramètres effectifs) conçu pour les téléphones et les appareils IoT, E4B (4 milliards de paramètres effectifs) Également optimisé pour une utilisation en périphérie et sur mobile, 26B Mixture of Experts (MoE) Une puissance de milieu de gamme, et 31B Dense - le modèle phare. L'un des principaux atouts de Gemma 4 réside peut-être dans la façon dont Google a réussi à le rendre si compact tout en conservant sa puissance.
Parallèlement, Google a également mis à jour son application AI Edge Gallery, qui intègre le modèle de langage Gemma 4 et permet aux utilisateurs de l'exécuter localement sur leurs smartphones Android et iOS. L'application permet un traitement sur l'appareil, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités d'IA sans avoir besoin d'une connexion Internet active. L'application Google AI Edge offre ainsi des outils de chat IA, d'analyse d'images, de transcription et d'automatisation grâce au traitement sur l'appareil.
Google AI Edge Gallery se distingue des applications de chatbot IA classiques en exécutant les modèles d'IA directement sur l'appareil plutôt que de s'appuyer sur des serveurs cloud. Ce traitement sur l'appareil permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités telles que le chat, l'analyse d'images et la transcription sans connexion Internet ni dépendance au cloud. Cela renforce également la confidentialité, car les données restent sur l'appareil plutôt que d'être envoyées vers des serveurs externes.
Contrairement aux chatbots traditionnels qui dépendent d'une connectivité constante et des temps de réponse des serveurs, AI Edge offre des performances plus rapides et des fonctionnalités hors ligne. De plus, il prend en charge plusieurs modèles d'IA tels que Gemma 4, offrant ainsi aux utilisateurs plus de flexibilité dans leur interaction avec les outils d'IA. Les modèles Gemma 4 traitent les entrées de texte, d'image et audio. Le modèle E2B utilise 2 milliards de paramètres, tandis que le modèle E4B en utilise 4 milliards. Les deux modèles sont conçus pour fonctionner hors ligne, en mettant l'accent sur la confidentialité et le traitement local.
L'application comprend plusieurs outils intégrés qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec l'IA de différentes manières :
- Chat IA : Les utilisateurs peuvent saisir des requêtes et recevoir des réponses. Un mode « Réflexion » affiche le raisonnement étape par étape.
- Ask Image : Téléchargez ou capturez des images pour extraire du texte, identifier des objets ou générer des descriptions.
- Audio Scribe : Convertissez la parole en texte et traduisez-la dans d'autres langues.
- Agent Skills : Connectez le modèle d'IA à des sources externes telles que Wikipédia ou des cartes à l'aide d'URL.
- Prompt Lab : Testez des invites et ajustez des paramètres tels que la température pour obtenir des résultats contrôlés.
- Tiny Garden : Interagissez avec un environnement de simulation à l'aide de commandes textuelles.
- Mobile Actions : Contrôlez les fonctions de l'appareil et automatisez certaines tâches grâce à l'IA.
Le lancement de Gemma 4 et de l'application AI Edge Gallery rappelle le lancement très apprécié de Gemini 3 de Google, une mise à jour qui, selon de nombreux acteurs du monde technologique, a permis à l'entreprise de dépasser le GPT-5 d'OpenAI. À la suite de cette annonce, Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », avait estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Hinton a déclaré : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ».
Source : Application Google AI Edge Gallery
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