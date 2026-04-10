Meta conclut un nouvel accord de 21 milliards $ pour une infrastructure cloud IA avec CoreWeave, la société de centres de données soutenue par Nvidia, étendant l'un des plus grands accords de cloud computing

Meta a étendu son accord d'infrastructure cloud dédiée à l'intelligence artificielle (IA) avec CoreWeave, la société de centres de données soutenue par Nvidia, en s'engageant à verser 21 milliards de dollars supplémentaires. Le nouveau contrat, qui s'étend sur la période de 2027 à 2032, vient s'ajouter à un accord précédent de 14,2 milliards de dollars, portant ainsi l'engagement total de Meta envers CoreWeave à 35,2 milliards de dollars. Cette décision souligne le besoin croissant de Meta en matière d'infrastructures d'IA, alors que l'entreprise cherche à développer ses capacités dans ce domaine et à rivaliser avec les géants du secteur.
CoreWeave, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA et le cloud computing, dont le siège se trouve à Livingston, dans le New Jersey. Elle est spécialisée dans la fourniture d'infrastructures de processeurs graphiques (GPU) dans le cloud aux développeurs et aux entreprises du secteur de l'IA, et développe également son propre logiciel de gestion de puces. CoreWeave dispose de ses propres centres de données aux États-Unis et en Europe, certains étant dédiés à plusieurs entreprises et d'autres à un seul client.
Meta a conclu un nouvel accord de 21 milliards de dollars avec CoreWeave, une société de centres de données soutenue par Nvidia, pour une infrastructure cloud dédiée à l'IA. Cet accord élargit ce qui constituait déjà l'un des plus importants accords dans le domaine du cloud computing du secteur technologique.
Cette initiative s'inscrit dans une dynamique déjà amorcée par CoreWeave en 2025. L'entreprise avait en effet annoncé en mai dernier des dépenses pouvant aller jusqu'à 23 milliards de dollars pour renforcer la capacité de ses centres de données et de son infrastructure IA, afin de répondre à la demande de ses clients, dont Microsoft.
Le nouvel accord, annoncé le jeudi 9 avril 2026, s'étend de 2027 à 2032 et vient s'ajouter à un accord précédent de 14,2 milliards de dollars annoncé en septembre 2025 et valable jusqu'en 2031. Au total, l'engagement de Meta envers CoreWeave s'élève désormais à 35,2 milliards de dollars.
Les centres de données de CoreWeave abritent des centaines de milliers de processeurs graphiques (GPU) Nvidia, ces puces spécialisées qui permettent l'entraînement et l'exécution de grands modèles d'IA et qui sont utilisées par la quasi-totalité des grandes entreprises du secteur. CoreWeave offre à Meta un élément essentiel d'infrastructure clé en main.
Meta développe activement ses propres infrastructures d'IA, notamment un centre de données de 10 milliards de dollars au Texas, annoncé en mars dernier et qui sera construit dans les années à venir. Mais le problème réside dans le rythme de développement de l'IA, ce qui signifie que l'entreprise a besoin de ressources dès maintenant pour rivaliser avec ses concurrents et répondre à sa propre demande.
« Bien sûr, ils peuvent acheter de la puissance de calcul », a déclaré Mike Intrator, PDG de CoreWeave, faisant référence à Meta et à ses concurrents. « Pourtant, pour une raison quelconque, tous ces acteurs qui peuvent acheter de la puissance de calcul ressentent également le besoin de l'acheter chez nous, en raison de la qualité du produit que nous fournissons ».
Meta est client de CoreWeave depuis 2023 et Mike Intrator a déclaré que l'infrastructure de son entreprise avait permis à Meta de tirer pleinement parti des talents en IA qu'elle avait recrutés.
« Ils ont recruté des personnes issues de tout le secteur, qui avaient utilisé les infrastructures de différents fournisseurs, et elles sont revenues vers nous », a-t-il ajouté. Par ailleurs, un porte-parole de Meta a présenté cet accord comme s'inscrivant dans le cadre de « l'approche axée sur le portefeuille en matière d'infrastructure adoptée par l'entreprise, alors que nous investissons dans les capacités nécessaires à la réalisation de nos ambitions en matière d'IA ».
Le partenariat avec CoreWeave n'est pas le seul accord conclu par Meta. L'entreprise a également signé un accord avec AMD pour ses puces d'IA. Selon certaines informations, elle aurait également conclu un contrat de 10 milliards de dollars avec Google pour louer ses TPU à des fins d'inférence.
Le communiqué relatif à l'accord entre Meta et CoreWeave est présenté ci-dessous : «
CoreWeave, « The Essential Cloud for AI », a annoncé aujourdhui la conclusion dun accord élargi à long terme avec Meta Platforms, Inc. visant à fournir une capacité de cloud dédiée à lIA jusquen décembre 2032, pour un montant denviron 21 milliards de dollars. Grâce à cet accord, les deux entreprises poursuivent leur collaboration existante, renforçant le soutien apporté au développement et au déploiement de lIA par Meta.
Cette capacité dédiée sera déployée sur plusieurs sites et comprendra certains des premiers déploiements de la plateforme NVIDIA Vera Rubin. Cette approche distribuée vise à optimiser les performances, la résilience et l'évolutivité des opérations d'IA de Meta.
Ce nouvel accord témoigne clairement de la demande croissante du secteur en infrastructures hautement performantes, capables de prendre en charge des charges de travail d'IA de plus en plus complexes et à grande échelle.
« C'est un nouvel exemple qui montre que les grandes entreprises choisissent le cloud IA de CoreWeave pour exécuter leurs charges de travail les plus exigeantes », a déclaré Michael Intrator, cofondateur, PDG et président de CoreWeave.
De plus amples informations concernant cet accord sont disponibles dans le dossier déposé par CoreWeave auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. »
Alors que les investissements dans lIA atteignent des niveaux sans précédent, leur impact réel sur l'économie fait lobjet dun débat croissant. Selon Goldman Sachs, les dépenses massives dans les infrastructures d'IA, estimées à environ 700 milliards de dollars en 2025, n'ont quasiment rien apporté à la croissance économique américaine. Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs, a notamment évoqué une contribution « quasiment nulle » au produit intérieur brut (PIB) des États-Unis, une évaluation partagée par les experts de Morgan Stanley et de JPMorgan Chase. Paradoxalement, ces dépenses semblent davantage bénéficier à des économies comme Taïwan ou la Corée du Sud, qui se trouvent au cur des chaînes dapprovisionnement en semi-conducteurs.
Source : Communiqué de CoreWeave
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