CoreWeave, soutenue par Nvidia, va dépenser jusqu'à 23 milliards $ en 2025 pour l'infrastructure d'IA et la capacité des centres de données, afin de répondre à la demande d'IA de ses clients, dont Microsoft



Ce projet d'expansion s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de Nvidia visant à consolider son rôle au centre de l'écosystème de l'IA. Au cours de l'année 2023, Nvidia a investi dans plus de deux douzaines d'entreprises d'IA couvrant des secteurs tels que la santé, l'énergie et les plateformes à grande échelle, renforçant ainsi sa position en tant que fournisseur majeur de processeurs d'IA.Le plan de dépenses importantes de CoreWeave a cependant pesé sur ses actions, qui ont chuté de 5 % après avoir bondi de 11 % grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions lors de ses premiers résultats en tant que société publique après avoir fait ses débuts sur le Nasdaq en mars 2025.Les dépenses d'investissement prévues par la société pour le deuxième trimestre, qui se situent entre 3 et 3,5 milliards de dollars, sont nettement supérieures aux recettes prévues, qui se situent entre 1,06 et 1,1 milliard de dollars.La demande pour les centres de données et les serveurs de grande puissance a explosé alors que les entreprises sont engagées dans une course au développement d'une technologie d'IA générative plus sophistiquée.Malgré sa forte position sur le marché, l'activité principale de CoreWeave est très capitalistique et nécessite de lourds investissements initiaux dans des processeurs et des systèmes avancés.« Si les recettes provenant de Microsoft sont probablement assurées pour les trois prochaines années, CoreWeave représente une capacité excédentaire pour Microsoft, qui n'aura peut-être pas besoin de cette capacité à l'avenir », a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.Le carnet de commandes de la société s'élevait à 25,9 milliards de dollars au 31 mars, l'accord de cinq ans conclu avec OpenAI ajoutant 11,2 milliards de dollars à la pile.Dans le cadre de l'accord signé en mars, CoreWeave fournira une infrastructure d'IA à OpenAI, tandis que le fabricant de ChatGPT obtiendra une participation.CoreWeave prévoit un chiffre d'affaires annuel de 4,9 à 5,1 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes (4,61 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 981,6 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant l'estimation qui était de 852,9 millions de dollars.Le pari de plusieurs milliards de dollars de CoreWeave reflète le sentiment général des investisseurs sur un marché où l'IA continue de dépasser les autres secteurs technologiques. Selon les données de PitchBook, les startups américaines spécialisées dans l'IA ont attiré 27,1 milliards de dollars de financements sur la période d'avril à juin 2024, soit la moitié de tous les financements de startups aux États-Unis au cours de cette année et une augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente.CoreWeaveQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative de CoreWeave crédible ou pertinente ?