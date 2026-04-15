Anthropic annonce une mise à jour de Claude pour Excel et PowerPoint qui offre une compréhension complète du contexte dans tous les fichiers ouverts et des fonctionnalités IA accessibles en un clic

Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG.[7] En février 2026, la valeur estimée d'Anthropic s'élevait à 380 milliards de dollars. Anthropic se concentre sur la sécurité de l'IA.
Récemment, la start-up spécialisée dans l'IA a officiellement lancé une version bêta de « Claude for Word », un module complémentaire spécialisé conçu pour intégrer directement son intelligence artificielle avancée au logiciel de traitement de texte le plus populaire au monde. Avec cette initiative, Anthropic vise spécifiquement les professionnels du droit et de la finance. Ce nouveau module complémentaire est conçu pour les personnes qui traitent des documents complexes, qu'il s'agisse de révisions juridiques, de la rédaction de notes financières ou de sessions d'édition intensives où la précision est primordiale.
Après l'annonce de Claude pour Word, Anthropic a annoncé une mise à jour de Claude pour Excel et PowerPoint. Anthropic a permis à Claude pour Excel et PowerPoint de partager le contexte conversationnel complet entre tous les fichiers ouverts, ce qui permet aux actions dans une application dêtre influencées par les informations provenant de lautre. Cela rationalise les flux de travail et réduit le besoin dexplications répétées, car les utilisateurs peuvent passer dune feuille de calcul à une autre, dune diapositive à une autre et dune tâche à une autre au sein dun dialogue unique et continu.
S'appuyant sur cette capacité de partage de contexte, Claude peut désormais lire les valeurs des cellules, écrire des formules, fusionner des ensembles de données et modifier des diapositives dans plusieurs fichiers ouverts, tout en assurant une transition fluide de la conversation de l'utilisateur entre Excel et PowerPoint. Cette approche interconnectée est disponible pour tous les utilisateurs Mac et Windows disposant d'un abonnement payant pendant la phase bêta.
À la suite de ces améliorations contextuelles, des fonctionnalités ont été ajoutées aux compléments Excel et PowerPoint. Ces fonctionnalités permettent aux membres d'une équipe de convertir des flux de travail entiers en actions en un clic, comme l'enregistrement d'une analyse des écarts ou d'un processus de présentation client personnalisé pour une utilisation répétée. De plus, Anthropic a fourni un ensemble de base de compétences préchargées pour les scénarios courants d'Excel et de PowerPoint.
Afin d'étendre encore l'accessibilité, Claude pour Excel et PowerPoint est désormais disponible via Amazon Bedrock, Vertex AI de Google Cloud et Microsoft Foundry. Tous les utilisateurs disposant d'un abonnement payant peuvent accéder à la fois aux compétences et au partage de contexte amélioré.
Cette annonce intervient alors qu'Anthropic a récemment publié une annonce qui a immédiatement secoué les marchés financiers et les cercles technologiques : la startup spécialisée en IA derrière les modèles Claude a révélé que son taux de revenus annualisés (ce que l'on appelle le run rate, soit une projection des revenus actuels sur douze mois) a désormais dépassé les 30 milliards de dollars. Ce chiffre représente plus du triple des 9 milliards enregistrés à fin 2025. Pour mettre les choses en perspective : il y a à peine deux ans, Anthropic était encore considéré comme un acteur de niche, pesant...
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