Google déploie une fonctionnalité de Chrome appelée « Skills » qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des instructions génératives de Gemini sous forme de flux de travail réutilisables en un clic

Gemini dans Google Chrome s'est doté d'une bibliothèque de compétences pour enregistrer des instructions génératives IA personnalisées. Ainsi, Chrome a été mis à jour avec une bibliothèque de compétences conçue pour permettre aux utilisateurs de Chrome de transformer des tâches IA en compétences réutilisables sur n'importe quel site web. Les instructions génératives utiles que vous créez pour Gemini dans Chrome peuvent être enregistrées sous forme de compétence, accessible ultérieurement d'un simple clic.
Google Chrome est un navigateur web multiplateforme développé par Google. Il a été lancé en 2008 pour Microsoft Windows et a été conçu à partir de composants logiciels libres issus d'Apple WebKit et de Mozilla Firefox. Des versions ont ensuite été publiées pour Linux, macOS, iOS, iPadOS et Android, où il est actuellement le navigateur par défaut. Le navigateur est également le composant principal de ChromeOS, sur lequel il sert de plateforme pour les applications web. Gemini est une famille de grands modèles de langage multimodaux (LLM) développée par Google DeepMind, et le successeur de LaMDA et PaLM 2. Composée de Gemini Pro, Gemini Deep Think, Gemini Flash et Gemini Flash Lite, elle a été annoncée le 6 décembre 2023. Elle alimente le chatbot du même nom.
Récemment, Gemini dans Google Chrome s'est doté d'une bibliothèque de compétences pour enregistrer des instructions génératives IA personnalisées. Ainsi, Chrome a été mis à jour avec une bibliothèque de compétences conçue pour permettre aux utilisateurs de Chrome de transformer des tâches IA en compétences réutilisables sur n'importe quel site web. Les instructions génératives utiles que vous créez pour Gemini dans Chrome peuvent être enregistrées sous forme de compétence, accessible ultérieurement d'un simple clic. Si vous achetez des produits de soin pour la peau et que vous interrogez Gemini sur les ingrédients d'un produit, par exemple, vous pouvez enregistrer la question en tant que compétence, puis la réutiliser plus tard sans avoir à retaper l'invite.
Google a fourni les exemples suivants illustrant comment les testeurs ont utilisé cette fonctionnalité dans différentes catégories.
- Santé et bien-être : calculer rapidement les macros protéiques pour n'importe quelle recette
- Achats : générer des comparaisons de spécifications côte à côte sur plusieurs onglets
- Productivité : parcourir des documents volumineux à la recherche d'informations importantes
Les compétences peuvent être enregistrées directement depuis l'historique de discussion dans Chrome (situé dans le panneau latéral lorsque Gemini est activé), et rappelées en tapant une barre oblique suivie du nom de la compétence ou en cliquant sur le signe « + ». La compétence sélectionnée s'exécutera sur la page en cours de consultation, ainsi que sur les autres onglets sélectionnés.
Google lance cette fonctionnalité avec une bibliothèque de compétences pré-programmées pour des tâches et des flux de travail courants, comme consulter des ingrédients, trouver un cadeau pour quelqu'un ou remplacer des ingrédients dans une recette. Les compétences pré-programmées peuvent être personnalisées selon les besoins.
Février dernier, lors de la présentation de ses résultats financiers du quatrième trimestre, Google a révélé que son application d'assistant IA Gemini avait dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU). Cela représente une augmentation de 100 millions par rapport aux 650 millions de MAU du trimestre précédent. L'écart qui la sépare de son plus grand rival, ChatGPT, qui compte 810 millions d'utilisateurs actifs par mois, se réduit. Les améliorations apportées par Google permettront-elles à Gemini de prendre la tête du classement des IA en 2026 ?
Voici l'annonce de Google :
Transformez vos meilleures instructions génératives IA en outils accessibles d'un simple clic dans Chrome
Les utilisateurs ont recours à l'IA dans Chrome pour être plus productifs sur le Web, qu'il s'agisse de répondre à des questions, de comparer des informations ou de clarifier des concepts.
Jusqu'à présent, répéter une tâche IA comme demander des substituts d'ingrédients pour rendre une recette végétalienne impliquait de saisir à nouveau la même commande à chaque fois que vous visitiez une nouvelle page. Pour simplifier cela, nous lançons les Skills dans Chrome, qui vous permettent d'enregistrer et de réutiliser vos commandes IA les plus utiles, puis de les exécuter d'un simple clic.
Créez vos propres flux de travail en un clic
Lorsque vous rédigez une requête que vous souhaitez réutiliser, vous pouvez l'enregistrer en tant que « Skill » directement depuis votre historique de discussion. La prochaine fois que vous en aurez besoin, sélectionnez votre « Skill » enregistrée dans Gemini sur Chrome en tapant une barre oblique ( / ) ou en cliquant sur le bouton « + », et votre « Skill » s'exécutera sur la page que vous consultez, ainsi que sur tous les autres onglets que vous sélectionnerez. Vous pouvez modifier vos Skills enregistrés et en créer de nouveaux à tout moment.
Les premiers testeurs ont utilisé les Skills dans Chrome pour créer des flux de travail personnalisés et puissants pour un large éventail de tâches. Voici quelques exemples.
- Santé et bien-être : calculer rapidement les macros protéiques de n'importe quelle recette
- Achats : générer des comparaisons de spécifications côte à côte sur plusieurs onglets
- Productivité : analyser des documents volumineux à la recherche d'informations importantes
Commencez avec notre bibliothèque de Skills
Nous lançons également une bibliothèque de Skills prêtes à l'emploi pour les tâches et flux de travail courants.
Vous souhaitez connaître la composition d'un produit que vous consultez en ligne ? Ou choisir le cadeau idéal parmi plusieurs options en croisant votre budget avec les centres d'intérêt du destinataire ? Nous avons développé des Skills qui permettent de faire tout cela et bien plus encore. Si vous en trouvez une qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à vos Skills enregistrés et l'essayer. Et si vous souhaitez la personnaliser pour qu'elle réponde mieux à vos besoins, vous pouvez la modifier et mettre à jour la requête.
Gardez le contrôle
Les Skills s'appuient sur les fondements de sécurité et de confidentialité de Chrome, et elles utilisent les mêmes mesures de protection que celles que nous appliquons aux invites dans Gemini sur Chrome. Cela signifie qu'une invite de Skill vous demandera une confirmation avant d'effectuer certaines actions, comme ajouter un événement à votre calendrier ou envoyer un e-mail. Les Skills bénéficient également des protections multicouches de Chrome, notamment des capacités de red teaming automatisé et de mise à jour automatique.
À partir daujourdhui, nous déployons les Skills dans Gemini sur Chrome, afin de vous aider à optimiser votre navigation optimisée par lIA. Vos Skills enregistrés sont disponibles sur tout appareil de bureau Chrome sur lequel vous êtes connecté et peuvent être gérés en tapant une barre oblique ( / ) dans Gemini sur Chrome, puis en cliquant sur licône en forme de boussole.
Source : Annonce de Google
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