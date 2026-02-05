L'IA Gemini de Google a dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs par mois, réduisant ainsi l'écart qui la sépare de son plus grand rival, ChatGPT, qui compte 810 millions d'utilisateurs actifs par mois

Lors de la présentation de ses résultats financiers du quatrième trimestre, Google a révélé que son application d'assistant IA Gemini avait dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU). Cela représente une augmentation de 100 millions par rapport aux 650 millions de MAU du trimestre précédent. L'écart qui la sépare de son plus grand rival, ChatGPT, qui compte 810 millions d'utilisateurs actifs par mois, se réduit. Gemini prendra-t-elle la tête du classement des IA en 2026 ?
Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par l'entreprise Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles : nano, pro et ultra. Gemini peut comprendre et interagir avec l'audio et la vidéo, et générer du texte, du code, des traductions. Il peut produire plusieurs types de contenu créatif (images, dessins, sons, musique, vidéos ).
Fin janvier 2026, Google a intégré à Chrome la fonctionnalité Auto Browse, optimisée par Gemini 3, qui prend le contrôle de votre navigateur pour effectuer des tâches telles que la réservation de vols, le remplissage de formulaires ou la recherche de la veste que vous avez achetée l'année dernière afin de la commander à nouveau avec un code de réduction. Cette fonctionnalité peut être considérer comme la grande sur ambitieuse de la fonction de remplissage automatique : au lieu de simplement saisir votre adresse, Auto Browse navigue sur les sites web, clique sur les menus et effectue des tâches en plusieurs étapes pendant que vous faites autre chose.
Récemment, lors de la présentation de ses résultats financiers du quatrième trimestre, Google a révélé que son application d'assistant IA Gemini avait dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU). Cela représente une augmentation de 100 millions par rapport aux 650 millions de MAU du trimestre précédent. En annonçant ces nouveaux résultats, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que le lancement de Gemini 3 constituait une étape importante et que l'entreprise bénéficiait d'une « formidable dynamique ». « Nos modèles propriétaires, tels que Gemini, traitent désormais plus de 10 milliards de tokens par minute via l'utilisation directe de l'API par nos clients, et l'application Gemini compte désormais plus de 750 millions d'utilisateurs actifs par mois », a-t-il révélé.
Engagement accru après le lancement de Gemini 3
Lors de la conférence sur les résultats, Pichai a déclaré que Google constatait un engagement accru par utilisateur sur l'application Gemini, en particulier après le lancement de Gemini 3 en décembre. Il a noté que les utilisateurs passaient plus de temps sur l'application et l'utilisaient plus fréquemment par rapport aux versions précédentes. La société n'a pas communiqué de chiffres précis sur l'engagement, mais a déclaré que les tendances d'utilisation s'étaient améliorées d'un trimestre à l'autre.
Pichai a également déclaré que Google avait réussi à réduire considérablement les coûts d'exploitation de Gemini. Comme il l'a révélé, les coûts unitaires de Gemini ont été réduits de 78 % par rapport à 2025. Il a attribué cette réduction à l'optimisation des modèles, à une meilleure efficacité et à une utilisation améliorée des infrastructures. Les économies réalisées devraient permettre un déploiement plus large de Gemini dans les produits et services de Google.
Google a déclaré que les partenariats récemment annoncés avec Apple et Reliance Jio contribueront à étendre davantage la portée de Gemini. Bien que la société n'ait pas divulgué de calendrier détaillé, Pichai a déclaré que ces partenariats étendront la présence technologique et commerciale de Gemini à davantage de plateformes et de régions, y compris l'Inde. En outre, Pichai a déclaré que Gemini 3 Pro a connu l'adoption la plus rapide de tous les modèles d'IA lancés par Google jusqu'à présent.
Depuis sa sortie, Gemini 3 Pro a traité en moyenne près de trois fois plus de tokens quotidiens que Gemini 2.5 Pro. Il a ajouté que ce modèle est désormais à la pointe des travaux de Google en matière de raisonnement et de compréhension multimodale. Gemini 3 Pro alimente également Google Anti Gravity, une nouvelle plateforme de développement qui permet aux agents IA de planifier et d'exécuter des tâches logicielles complexes. Google a déclaré que la plateforme avait déjà dépassé le million et demi d'utilisateurs hebdomadaires en un peu plus de deux mois après son lancement.
Google a déclaré que ses modèles d'IA propriétaires, y compris Gemini, traitent désormais plus de 10 milliards de tokens par minute grâce à l'utilisation directe des API par les clients. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 7 milliards de tokens par minute du trimestre précédent. Pichai a ajouté que Google continue de déployer des fonctionnalités d'IA dans tous ses produits. Rien qu'en janvier, la société a lancé de nouvelles fonctionnalités d'intelligence personnelle dans le mode IA de Google Search et de l'application Gemini. Google a déclaré qu'il prévoyait de continuer à développer des outils basés sur l'IA sur ses plateformes au cours des prochains mois.
Alors que la compétition autour de lintelligence artificielle générative est souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avance à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle dIA unifié, le groupe semble aujourdhui récolter les fruits dune stratégie plus structurelle que narrative. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA.
Source : Annonce des résultats financiers de Google
