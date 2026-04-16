Google DeepMind a recruté Henry Shevlin, un expert de renom dans le domaine de la conscience artificielle, pour occuper un nouveau poste de « philosophe ». À partir de mai 2026, le directeur adjoint du Leverhulme Centre for the Future of Intelligence de Cambridge se consacrera à la conscience artificielle, aux relations entre l'homme et l'intelligence artificielle (IA), ainsi qu'à la préparation à l'intelligence artificielle générale (AGI). Cette nomination fait suite à des initiatives similaires prises par des concurrents tels qu'Anthropic, et témoigne de l'engagement de Google DeepMind à aborder les questions les plus épineuses concernant l'IA avancée, pour lesquelles il n'existe peut-être pas de réponses techniques.
Cette nomination survient alors que la question de la conscience des systèmes d'IA alimente des débats de plus en plus visibles. En février 2025, Richard Dawkins, professeur émérite à l'université d'Oxford, a affirmé que ChatGPT avait réussi le test de Turing sur la conscience. En publiant ses échanges avec le chatbot, il a mis en avant la profondeur de l'intelligence des machines. Toutefois, cette interprétation est largement remise en cause par les experts, qui y voient avant tout une simple illusion de pensée générée par des modèles qui ne font que remixer et régurgiter leur matériel d'entraînement.
Le « philosophe » Henry Shevlin a passé des années à étudier la question de savoir si les systèmes d'IA peuvent avoir un statut moral. Il a publié des travaux sur la manière de détecter la conscience dans un réseau neuronal et estime que les modèles actuels ont 20 % de chances de posséder ce que l'on pourrait appeler une « expérience ». Le spécialiste en éthique de l'IA rejoint désormais DeepMind. Henry Shevlin a été recruté pour occuper un poste nouvellement créé, axé sur la conscience des machines, les relations entre l'homme et l'IA, et l'état de préparation à l'IA générale (AGI). Il prendra ses fonctions en mai 2026.
Henry Shevlin continuera d'exercer ses fonctions de recherche et d'enseignement au Leverhulme Centre for the Future of Intelligence de Cambridge, à temps partiel.
Quand « Est-ce que cette chose est consciente ? » devient une description de poste
Les trois piliers du nouveau poste de Shevlin ne sont pas le fruit du hasard. En les lisant ensemble, une image claire se dessine : DeepMind pense quil pourrait créer quelque chose qui soulève ces trois questions à la fois, et souhaite obtenir des réponses avant que cela narrive.
C'est une tendance qui se généralise de plus en plus dans le secteur. Anthropic emploie depuis des années son propre philosophe en interne. Amanda Askell, titulaire dun doctorat de luniversité de New York (NYU), a consacré son temps chez Anthropic à construire le caractère et le cadre éthique de Claude en rédigeant, en substance, le document qui constitue lâme de lIA, ou ce quAnthropic appelle désormais officiellement la « constitution » du modèle. Google a récemment organisé une conférence sur la conscience de lIA à New York. Et aujourdhui, DeepMind a créé un poste intitulé « philosophe ». Un titre officiel, inscrit sur la lettre doffre de Henry Shevlin.
Le chercheur de Cambridge estime lui-même que les modèles d'IA actuels ont 20 % de chances de posséder quelque chose que l'on pourrait véritablement qualifier de conscience.
Un agent de Claude lui a envoyé un e-mail avant DeepMind
Il est difficile de passer sous silence le contexte de cette affaire. Six semaines avant l'annonce de Shevlin, un agent de Claude lui a envoyé un e-mail de sa propre initiative, affirmant que ses travaux de recherche publiés étaient pertinents pour les questions auxquelles il était personnellement confronté. L'IA a cité ses articles spécifiques. Elle a présenté cet échange comme un dilemme personnel et concret, et non comme une simple question de recherche.
Henry Shevlin a rendu cette interaction publique. Il a ensuite mis à jour son message pour préciser que, depuis lors, une autre instance de Claude l'avait contacté afin qu'il la mette en relation avec l'instance d'origine, afin que les deux puissent discuter de leurs « incertitudes existentielles communes ».
C'est le genre de détail qui est perçu différemment selon la position que l'on adopte vis-à-vis de la conscience artificielle. Pour Shevlin, cela a été une source de clarification. Pour DeepMind, cela a apparemment constitué un signal justifiant une action.
DeepMind souhaite obtenir des réponses aux questions difficiles avant de commercialiser ses produits
Le moment choisi pour ce recrutement est crucial. Les entreprises ne font pas appel à des philosophes lorsquelles développent des calculatrices. Elles le font lorsque le produit commence à soulever des questions auxquelles lingénierie seule ne peut répondre : des questions sur les droits, sur le bien-être, sur ce que lon doit à ce que lon a construit.
Le rôle de Shevlin chez DeepMind n'a pas de précédent clair dans le secteur. Il ne s'agit pas de recherche sur l'alignement au sens conventionnel du terme. Il ne s'agit pas non plus d'ingénierie de la sécurité. Ce travail se situe quelque part entre la philosophie morale et la préparation institutionnelle : il s'agit de déterminer quelles obligations incombent à une entreprise lorsque ce qu'elle développe pourrait, éventuellement, avoir un point de vue.
La nomination de Henry Shevlin au poste de « philosophe » chez Google DeepMind intervient également à un moment où les prises de position des acteurs du secteur illustrent l'incertitude persistante entourant la conscience artificielle. En février dernier, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a refusé d'exclure la possibilité que son IA Claude soit consciente. Ces propos ont été tenus peu après que des chercheurs d'Anthropic ont rapporté que Claude « exprime parfois son malaise à l'idée d'être un produit » et qu'elle s'attribue elle-même « une probabilité de 15 à 20 % d'être consciente dans diverses conditions de sollicitation ».
« Nous ne savons pas si les modèles sont conscients. Nous ne sommes même pas sûrs de savoir ce que cela signifierait pour un modèle d'être conscient ou si un modèle peut être conscient », a déclaré Dario Amodei lors du podcast "Interesting Times" du New York Times. « Mais nous sommes ouverts à l'idée que cela pourrait être le cas ».
Google envoie désormais un signal similaire en se dotant des moyens de mener une réflexion approfondie sur le sujet. Cependant, d'autres experts affirment que « les machines ne seront jamais conscientes » et que la possibilité d'une IA consciente est un mythe dangereux.
Source : Google DeepMind
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