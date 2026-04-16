NewBird AI : acheter des GPU et les louer, sans antécédent dans le secteur

L'abandon de la mission environnementale, détail révélateur

2017 a appelé, il voulait récupérer son script

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Allbirds était, jusqu'à peu, l'emblème parfait d'une certaine époque de la Silicon Valley. Fondée en 2015 par l'ancien footballeur professionnel Tim Brown et l'expert en matériaux renouvelables Joey Zwillinger, la marque avait pour ambition de créer une nouvelle catégorie de chaussures à base de matières naturelles, sans plastique ni dérivés pétroliers. Sa première sneaker en laine mérinos, lancée en 2016, avait été un succès immédiat, en particulier auprès des « tech bros » attirés par le confort et l'image durable de la marque.La montée en puissance fut rapide. Les Allbirds étaient plus que des chaussures : elles étaient des marqueurs politiques, signalant à qui voulait le voir l'appartenance de leur porteur à une certaine tribu, celle des millennials techno-optimistes et soucieux du climat des côtes américaines. L'entrée en bourse en novembre 2021 fut triomphale, valorisant l'entreprise à 4 milliards de dollars.La descente aux enfers fut tout aussi spectaculaire. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, structurellement déficitaire, a chuté de 25 % en 2024, puis encore de 20 % en 2025. L'entreprise a fermé la totalité de ses boutiques à prix plein aux États-Unis plus tôt cette année. L'action avait perdu environ 99 % de sa valeur par rapport à son sommet historique. En mars dernier, Allbirds a annoncé la vente de sa marque et de ses actifs à American Exchange Group pour 39 millions de dollars, une somme dérisoire au regard de l'euphorie boursière de 2021.Ce qui restait de la coquille boursière d'Allbirds a donc annoncé le 15 avril une reconversion totale. La société de San Francisco entend désormais « pivoter vers l'infrastructure de calcul IA, avec la vision à long terme de devenir un fournisseur intégré de GPU-as-a-Service et de solutions cloud natives pour l'IA ». Le nouveau nom : NewBird AI.Le modèle économique envisagé est simple à résumer : la nouvelle entité a sécurisé 50 millions de dollars de financement, attendus pour le deuxième trimestre, qu'elle compte utiliser pour acquérir du « matériel de calcul IA haute performance et basse latence » destiné à être loué à des clients que « les marchés spot et les hyperscalers ne peuvent pas approvisionner de manière fiable ». En clair : acheter des GPU, les louer, et espérer se faire une place à côté de Nvidia sur les brochures commerciales.Le financement prend la forme d'une facilité convertible : l'investisseur, dont l'identité n'a pas été divulguée, apporte des fonds sous forme de dette, convertible ultérieurement en actions, souvent avec une décote, ce qui expose les actionnaires existants à une dilution significative. Le tout reste soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée prévue le 18 mai prochain. Si le vote est favorable, les actionnaires devraient recevoir un dividende au troisième trimestre, issu du produit de la cession de la marque.Ce qui rend cette affaire particulièrement éloquente au-delà de l'absurdité de surface, c'est la liquidation sans détour des engagements fondateurs de l'entreprise. Allbirds avait été créée comme une B Corp certifiée, c'est-à-dire une entreprise à but lucratif soumise à des exigences sociales et environnementales élevées, et avait fait de la durabilité le cur de son identité. Elle devra désormais demander à ses actionnaires d'approuver un amendement à ses statuts pour retirer toute référence à la mission de conservation environnementale.Ce changement n'est pas qu'un détail administratif. L'activité de calcul IA est notoirement énergivore et l'entreprise qui se targuait jadis de « la durabilité à chaque pas » se prépare à exploiter des serveurs GPU dont l'empreinte carbone est à l'opposé de ses valeurs fondatrices. La boucle est bouclée : les sneakers de la Silicon Valley écoresponsable deviennent l'infrastructure de la Silicon Valley carbonée.La réaction boursière, bien que spectaculaire, est difficile à dissocier d'un précédent tristement célèbre. En 2017, le fabricant de boissons Long Island Iced Tea Corp. avait rebaptisé son entreprise « Long Blockchain » pour surfer sur la fièvre des cryptomonnaies. L'annonce avait propulsé le cours en hausse de près de 380 %, avant que tout ne s'effondre : la SEC a inculpé trois personnes pour délit d'initié, l'entreprise n'est jamais devenue un acteur opérationnel de la blockchain, et son action a été retirée du Nasdaq en 2021.The Register note avec un certain humour que l'entreprise n'avait aucune expertise technologique et que son nom emprunté (« Long Island iced tea » désignait à l'origine un cocktail populaire dans les années 1980) n'avait pas empêché le titre de plus que tripler en quelques heures, portant sa capitalisation boursière à plus de 90 millions de dollars, avant que la bulle n'éclate.Le parallèle avec Allbirds est frappant. La société n'a aucun antécédent dans le domaine de l'infrastructure IA. Elle ne dispose ni de centres de données, ni d'équipes d'ingénieurs spécialisés, ni de contrats clients dans ce secteur. Ce qu'elle a, en revanche, c'est un ticker boursier (BIRD), une coquille...