La bulle IA commence à se dégonfler, OpenAI réajuste ses prévisions de dépenses, de 1 400 milliards à 600 milliards de $, tout en perdant des milliards chaque mois

OpenAI a revu à la baisse ses ambitions en matière de dépenses informatiques à long terme, alors que des signes indiquent que le boom de l'intelligence artificielle (IA) entre dans une phase plus modérée. L'entreprise prévoit désormais de dépenser environ 600 milliards de dollars en capacité de calcul d'ici 2030, soit bien moins que les 1 400 milliards de dollars annoncés précédemment par le PDG Sam Altman. Cet objectif révisé correspond davantage aux revenus attendus, qui devraient dépasser 280 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Toutefois, malgré un chiffre d'affaires de 13,1 milliards de dollars en 2025, dépassant son objectif initial de 10 milliards, la startup de Sam Altman continue de brûler des milliards chaque année, tout en étant confrontée à une concurrence croissante de la part de Google et d'Anthropic sur les marchés de l'IA grand public et d'entreprise.
Ce réajustement survient alors qu'OpenAI est sur le point de finaliser un tour de financement de 100 milliards de dollars, officiellement destiné à renforcer ses capacités technologiques et à soutenir ses activités dans un marché en pleine expansion. Cependant, selon les analystes, cette levée de fonds viserait également à compenser des pertes opérationnelles considérables, alors que les coûts d'infrastructure et d'entraînement des modèles d'IA continuent de peser lourdement sur les finances de l'entreprise.
OpenAI a récemment annoncé à ses investisseurs qu'elle visait désormais environ 600 milliards de dollars de dépenses informatiques totales d'ici 2030, quelques mois après que son PDG, Sam Altman, ait annoncé 1 400 milliards de dollars d'engagements en matière d'infrastructures. Selon des sources proches du dossier, l'entreprise spécialisée dans l'IA prévoit désormais des dépenses moins importantes et un calendrier plus précis, alors que de nombreuses inquiétudes se font jour quant à l'ampleur des ambitions d'expansion de l'entreprise par rapport aux revenus potentiels qui en découleraient.
OpenAI prévoit que son chiffre d'affaires total pour 2030 dépassera les 280 milliards de dollars, avec des contributions presque égales de ses activités grand public et entreprises, ont déclaré ces sources, qui ont demandé à rester anonymes car ces informations sont confidentielles. Le plan de dépenses proposé par l'entreprise vise à établir un lien plus direct avec la croissance prévue de son chiffre d'affaires, ont indiqué ces personnes.
Au cours du second semestre de l'année dernière, OpenAI a annoncé une série d'accords d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars, en partenariat avec les principaux fabricants de puces et entreprises de cloud computing.
OpenAI est en train de finaliser un tour de table massif qui pourrait totaliser plus de 100 milliards de dollars, dont environ 90 % proviendraient d'investisseurs stratégiques, selon une source. Nvidia est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre de ce tour de table qui pourrait valoriser l'entreprise à 730 milliards de dollars avant financement. Outre Nvidia, SoftBank et Amazon font également partie des investisseurs stratégiques participant au financement.
Selon certaines sources, OpenAI aurait généré 13,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, dépassant ainsi son objectif initial de 10 milliards. La société aurait dépensé 8 milliards de dollars, soit moins que son objectif initial de 9 milliards.
La start-up a été fondée en 2015 en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif, et elle s'est rapidement imposée sur le marché après le lancement de son chatbot ChatGPT en 2022. ChatGPT compte désormais plus de 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine, contre 800 millions en octobre, ont déclaré ces personnes.
OpenAI s'est déclaré en « alerte rouge » en décembre 2025 afin de se concentrer sur l'amélioration de son chatbot face à la concurrence de ses rivaux Google et Anthropic. ChatGPT a connu un ralentissement de sa croissance à l'automne dernier, mais il est de retour à des niveaux records en termes d'utilisateurs actifs hebdomadaires et quotidiens, ont déclaré ces personnes.
Le produit de codage de la société, Codex, a dépassé le million et demi d'utilisateurs actifs hebdomadaires, selon ces mêmes personnes. Codex est en concurrence directe avec Claude Code d'Anthropic, qui a connu une vague d'adoption au cours de l'année dernière.
Alors qu'OpenAI ajuste drastiquement ses ambitions dinvestissement, les récentes performances financières de l'entreprise alimentent les doutes sur sa soutenabilité économique. Selon des informations issues des résultats financiers de Microsoft, partenaire stratégique et actionnaire dOpenAI, léditeur de ChatGPT aurait enregistré une perte de 12 milliards de dollars sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, un niveau rarement observé dans lindustrie technologique sur une période aussi courte. Dans le même temps, l'entreprise n'aurait généré que 4,3 milliards de dollars de revenus sur un semestre. Ce décalage massif entre recettes et dépenses ravive les interrogations sur la viabilité du modèle économique de l'entreprise, alors que les spéculations sur une éventuelle introduction en bourse persistent.
Dans ce contexte déjà tendu, la relation entre OpenAI et son principal partenaire semble évoluer vers une nouvelle phase. Dans un entretien accordé au Financial Times, Mustafa Suleyman, responsable de l'IA chez Microsoft, a confirmé l'intention de la firme de Redmond de développer ses propres modèles d'IA de pointe. Après plusieurs années d'alignement stratégique avec OpenAI, Microsoft entend renforcer son autonomie technologique et réduire sa dépendance à l'égard de son partenaire historique. Une évolution qui pourrait transformer une relation stratégique en concurrence directe.
Ces évolutions interviennent alors que le cycle dinvestissement massif dans lIA est remis en question. La récente correction boursière, qui a effacé près de 400 milliards de dollars de capitalisation pour Microsoft, a ravivé les craintes d'une explosion prochaine de la bulle de l'IA. Malgré des avancées technologiques indéniables, peu d'acteurs sont aujourd'hui en mesure de démontrer un retour sur investissement proportionnel aux capitaux engagés. Entre euphorie initiale et phase de rationalisation, le secteur semble entrer dans une période d'évaluation plus stricte, où la création de valeur devra désormais primer sur les promesses.
Source : OpenAI
