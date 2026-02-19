OpenAI sur le point de conclure un tour de financement de 100 milliards $, officiellement pour « renforcer les capacités d'OpenAI », mais surtout en réalité pour couvrir ses énormes pertes

Un nouveau rapport révèle qu'OpenAI serait sur le point de conclure la phase initiale d'un important tour de table qui devrait permettre de lever plus de 100 milliards de dollars. Le rapport cite des sources proches du dossier, selon lequel la société d'intelligence artificielle serait en pourparlers avancés pour obtenir cet investissement substantiel. Ce tour de table devrait permettre de renforcer les capacités d'OpenAI et d'étendre ses activités dans le secteur en pleine évolution de l'IA.
À mesure que lintelligence artificielle générative simpose comme un pilier stratégique pour les grandes entreprises technologiques, la réalité économique qui la sous-tend apparaît de plus en plus contrastée. Derrière limage dune OpenAI toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle financier sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son dirigeant, lentreprise incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais encore loin dêtre rentable.
Selon les documents internes d'OpenAI, diverses projections de performances financières révèlent une perte de 14 milliards de dollars prévue pour 2026, environ trois fois plus importante que les premières estimations pour 2025. OpenAI s'attend à perdre 44 milliards de dollars entre 2023 et fin 2028, avant de dégager un bénéfice de 14 milliards de dollars en 2029. De manière quelque peu incongrue, un rapport affirme également que la consommation de trésorerie d'OpenAI n'est pas aussi grave qu'on le pensait auparavant, la société n'ayant dépensé que 340 millions de dollars au cours du premier semestre de l'exercice financier le plus récent.
Mais récemment, un nouveau rapport révèle qu'OpenAI serait sur le point de conclure la phase initiale d'un important tour de table qui devrait permettre de lever plus de 100 milliards de dollars. Le rapport cite des sources proches du dossier, selon lequel la société d'intelligence artificielle serait en pourparlers avancés pour obtenir cet investissement substantiel. Ce tour de table devrait permettre de renforcer les capacités d'OpenAI et d'étendre ses activités dans le secteur en pleine évolution de l'IA.
Cette initiative intervient alors qu'OpenAI continue d'innover et de développer des technologies d'IA de pointe, suscitant un intérêt considérable de la part d'investisseurs désireux de tirer parti de la demande croissante de solutions d'IA. Ce tour de table devrait renforcer la position d'OpenAI dans le secteur, permettant ainsi de nouvelles avancées et recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Bien que les détails spécifiques concernant les investisseurs impliqués ou le calendrier de réalisation du tour de table restent confidentiels, le montant substantiel levé souligne la confiance dans le potentiel d'OpenAI et dans le marché plus large de l'IA. L'entreprise est à la pointe du développement de l'IA et contribue de manière significative aux progrès dans le domaine de l'apprentissage automatique et des applications d'intelligence artificielle.
Les efforts déployés par OpenAI pour obtenir ce financement soulignent l'importance croissante des technologies d'IA dans divers secteurs, notamment la santé, la finance et la technologie. À mesure que la société avance dans ce cycle de financement, elle est en passe de réaliser des progrès significatifs dans la recherche et le développement en matière d'IA, consolidant ainsi son rôle de leader dans ce domaine.
En novembre 2025, l'équipe américaine de HSBC a estimé qu'OpenAI ne sera pas rentable d'ici 2030 et doit encore trouver 207 milliards de dollars supplémentaires pour financer ses projets de croissance. Sur la base d'une valeur cumulative totale des contrats pouvant atteindre 1 800 milliards de dollars, OpenAI se dirige vers une facture de location de centres de données d'environ 620 milliards de dollars par an, même si seulement un tiers de la puissance contractuelle devrait être mise en service d'ici la fin de la décennie.
Cependant, récemment, en confirmant au Financial Times son intention de développer ses propres modèles d'IA frontier, Mustafa Suleyman, directeur de l'IA chez Microsoft, vient d'envoyer un signal sismique à l'ensemble de l'industrie. Après des années de dépendance assumée envers OpenAI, le géant de Redmond se prépare à voler de ses propres ailes et à transformer son partenaire de toujours en concurrent direct. Une rupture stratégique aux implications colossales, qui survient au pire moment possible pour Sam Altman et ses équipes.
