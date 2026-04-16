Reliez les points : développez avec des MCP intégrés et personnalisés dans Studio

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Mistral AI est une entreprise française fondée en avril 2023, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative. Elle développe de grands modèles de langages open source et propriétaires. Elle a été cofondée par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Durant sa première année d'existence, elle réalise trois levées de fonds successives, d'un montant total de plus d'un milliard d'euros. Sa dernière levée en septembre 2025 la valorise à plus de onze milliards d'euros. Mistral est considérée comme l'un des leaders européens de l'intelligence artificielle (IA).Récemment, Mistral AI a lancé « Connectors » dans Studio, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux développeurs pour créer des applications d'IA personnalisées qui exploitent les données d'entreprise. Tous les connecteurs intégrés et les protocoles de contexte de modèle (MCP) personnalisés sont désormais accessibles via l'API et le kit de développement logiciel (SDK), ce qui simplifie l'intégration dans les modèles et les appels d'agents.Suite à cette mise à disposition, les développeurs peuvent invoquer directement des outils avec un contrôle précis, éliminant ainsi les étapes d'authentification pendant les phases de test et d'itération. Des flux d'approbation avec intervention humaine ont également été introduits, permettant aux équipes d'insérer des étapes de révision et de confirmation sécurisées avant l'exécution des outils, ce qui répond aux besoins en matière de gouvernance et de conformité.La gestion programmatique est désormais prise en charge, permettant aux utilisateurs de créer, modifier, répertorier et supprimer des connecteurs, ainsi que de répertorier ou d'exécuter leurs outils associés. Tous les connecteurs sont enregistrés de manière centralisée et peuvent être utilisés au sein des applications Mistral, notamment Le Chat et AI Studio. De plus, les connecteurs sont disponibles via l'API Conversation, l'API Completions et le SDK Agent. Cela facilite les workflows complexes et l'intégration de systèmes tels que les plateformes de gestion de la relation client (CRM), les bases de connaissances et les outils de productivité.S'appuyant sur cette architecture, chaque connecteur est packagé en tant qu'entité réutilisable à l'aide du protocole MCP. Une fois enregistré, il devient détectable et disponible pour tous les agents, workflows et conversations sans nécessiter de logique d'intégration supplémentaire.Voici l'annonce de Mistral AI :Nous lançons aujourdhui les connecteurs dans Studio afin de permettre aux développeurs de créer des applications dIA hautement personnalisées, fondées sur les données dentreprise. Tous les connecteurs intégrés, ainsi que les MCP personnalisés, sont désormais disponibles via lAPI/SDK pour être utilisés avec tous les appels de modèles et dagents.Nous introduisons également l'appel direct d'outils, offrant aux développeurs un contrôle précis sur la manière et le moment où les outils sont invoqués, sans que des barrières d'authentification ne viennent entraver les tests et les itérations. De plus, vous pouvez désormais mettre en place des flux d'approbation avec intervention humaine, permettant une révision et une confirmation sécurisées avant l'exécution de l'outil, garantissant ainsi à la fois flexibilité et gouvernance.- Accès programmatique pour créer, modifier, répertorier et supprimer vos connecteurs, mais aussi pour répertorier leurs outils et les exécuter directement.- Tous les connecteurs sont enregistrés de manière centralisée, ce qui les rend disponibles dans toutes les applications Mistral : LeChat et AI Studio (Vibe sera bientôt disponible).- L'utilisation via l'API Conversation, l'API Completions et le SDK Agent permet désormais de faciliter les workflows complexes et l'intégration avec des systèmes d'entreprise tels que les CRM, les bases de connaissances et les outils de productivité.La création d'agents IA d'entreprise devient plus facile. Le plus difficile, c'est tout ce qui les entoure : trouver la bonne documentation API, écrire et maintenir les fonctions des outils, créer des intégrations, configurer OAuth, gérer l'actualisation des jetons et déboguer les cas limites comme une pagination défectueuse.De ce fait, les équipes ne cessent de reconstruire la même couche d'intégration. Même au sein d'une même entreprise, des intégrations similaires sont souvent mises en uvre à plusieurs reprises dans du code arbitraire,...