Block, Anthropic et OpenAI ont lancé la Fondation Agentic AI sous l'égide de la Fondation Linux afin d'établir des normes ouvertes pour les agents IA, promouvoir l'interopérabilité et réduire la fragmentation

Dans le contexte de l'intelligence artificielle générative, les agents IA (également appelés systèmes IA composites ou IA agentique) sont une catégorie d'agents intelligents qui se distinguent par leur capacité à fonctionner de manière autonome dans des environnements complexes. Les outils d'IA agentique privilégient la prise de décision plutôt que la création de contenu et ne nécessitent pas d'intervention humaine ni de supervision continue.
Pour compredre l'IA agentique, David Barkol de Microsoft a imaginé Socrate, Platon et Aristote comme des agents d'IA. Chaque personnage apporte des forces uniques : Socrate avec ses questions approfondies, Platon avec sa vision contextuelle et Aristote avec ses idées exploitables. Sa démonstration met en lumière la puissance de la collaboration multi-agents, où diverses capacités telles que la mémoire, la planification et l'accès aux outils se combinent pour résoudre des problèmes complexes de manière réfléchie et pratique. Tout comme les grands philosophes ont façonné leur monde par le dialogue, les systèmes d'IA modernes montrent comment la collaboration peut redéfinir la résolution de problèmes et inspirer de nouvelles possibilités.
Pour soutenir ces systèmes d'agents IA, la Fondation Linux, organisation à but non lucratif qui favorise l'innovation de masse grâce à l'open source, a annoncé en juillet 2025 le lancement du projet Agent2Agent (A2A), un protocole ouvert créé par Google pour sécuriser la communication et la collaboration entre agents d'intelligence artificielle (IA). Développé pour relever les défis liés à la mise à l'échelle des agents d'IA dans les environnements d'entreprise, A2A permet aux développeurs de créer des agents qui interagissent de manière transparente, quels que soient la plateforme, le fournisseur ou le cadre utilisé.
La Fondation Linux (LF) est une organisation à but non lucratif créée en 2000 afin de normaliser et de promouvoir le noyau du système d'exploitation open source Linux. Elle a fusionné avec le Free Standards Group en 2007. Depuis, la fondation a évolué pour promouvoir des projets open source au-delà du système d'exploitation Linux en tant que « fondation des fondations » qui héberge une variété de projets couvrant des sujets tels que le cloud, les réseaux, la blockchain et le matériel.
Récemment, dans une démarche qui pourrait redéfinir l'avenir de l'intelligence artificielle, trois acteurs majeurs, Block, Anthropic et OpenAI, ont uni leurs forces pour créer la Fondation Agentic AI, une initiative à but non lucratif sous l'égide de la Fondation Linux visant à promouvoir des normes ouvertes pour les agents IA. Annoncée le 9 décembre 2025, cette collaboration vise à remédier à la fragmentation croissante du développement de l'IA en favorisant l'interopérabilité et l'accessibilité. Le lancement de la fondation intervient à un moment charnière où les agents IA, capables de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome, passent du statut d'outils expérimentaux à celui de composants essentiels des systèmes d'entreprise.
Block, la société de technologie financière anciennement connue sous le nom de Square et dirigée par Jack Dorsey, a clairement affiché son engagement en faveur de l'innovation open source. Dans un article publié sur son site web, Block détaille sa contribution à la fondation : un cadre open source appelé Goose, conçu pour connecter les modèles d'IA à des actions concrètes de manière modulaire. Goose, que Block décrit comme un outil non commercial, s'intègre aux modèles linguistiques populaires et aux écosystèmes de développeurs, permettant aux agents IA d'effectuer des tâches telles que le traitement de données ou la gestion de transactions sans verrouillage propriétaire.
Anthropic, connu pour ses modèles d'IA axés sur la sécurité tels que Claude, fait don de son Model Context Protocol (MCP), une norme pour la gestion des interactions entre agents IA. OpenAI, créateur de ChatGPT et développeur récent de modèles de raisonnement avancés, contribue à AGENTS.md, un ensemble de lignes directrices pour la création de systèmes agentifs. Ces dons constituent le fondement des efforts de la fondation pour créer des protocoles unifiés, garantissant que les agents IA de différents fournisseurs puissent communiquer de manière transparente.
Combler la fragmentation dans le développement de l'IA
L'impulsion donnée à cette fondation découle de l'évolution rapide de l'IA agentielle, où les systèmes ne se contentent pas de répondre à des requêtes, mais planifient, raisonnent et agissent de manière indépendante. L'implication de ces entreprises est une initiative stratégique visant à réduire la fragmentation propriétaire, qui a entravé une adoption plus large. Sans normes, les entreprises risquent de créer des outils d'IA cloisonnés qui ne peuvent pas s'intégrer à l'infrastructure existante, ce qui entraîne des inefficacités et des coûts plus élevés.
Les spécialistes du secteur soulignent que l'IA agentielle représente un passage des chatbots passifs à des systèmes proactifs. Par exemple, ces agents peuvent décomposer des tâches complexes, telles que l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ou les prévisions financières, en étapes réalisables, s'adaptant aux changements environnementaux avec un minimum d'intervention humaine. Les membres platine de la fondation, parmi lesquels figurent des géants technologiques tels qu'Amazon Web Services, Google, Microsoft, Bloomberg et Cloudflare, soulignent le large soutien dont bénéficie cette initiative. Leur soutien suggère une reconnaissance collective du fait que des normes ouvertes sont essentielles pour développer l'IA de manière responsable.
D'après les récentes discussions sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme est palpable quant au potentiel de ces normes pour démocratiser l'IA. Des utilisateurs de la communauté technologique soulignent comment des contributions telles que Goose pourraient accélérer le développement d'agents dans des domaines tels que la blockchain et la fintech, où Block est profondément enraciné. Une publication a souligné le rôle de la fondation dans la prévention d'un scénario où les agents IA deviendraient des jardins clos contrôlés par quelques entreprises.
Contributions clés et leurs implications
En approfondissant les contributions, le MCP d'Anthropic se distingue comme un protocole permettant de gérer le contexte dans les interactions IA, permettant aux agents de maintenir leur état d'une session à l'autre et de collaborer avec des humains ou d'autres systèmes. Cela est particulièrement pertinent pour les applications d'entreprise, où la continuité est cruciale. La fondation vise à s'appuyer sur ces outils pour établir des références en matière de fiabilité et de sécurité des agents, répondant ainsi aux préoccupations concernant les comportements involontaires de l'IA autonome.
AGENTS.md d'OpenAI, quant à lui, fournit un plan directeur pour l'architecture des agents, en mettant l'accent sur la modularité et l'interopérabilité. Cela s'inscrit dans la lignée des récentes avancées d'OpenAI dans des modèles tels que o1, qui intègrent le raisonnement délibératif. Un article connexe publié sur X par un chercheur en IA a salué cette avancée comme un « changement de paradigme », faisant écho à l'idée que les systèmes agentifs pourraient imiter la cognition humaine, y compris les fonctions d'attention et de mémoire.
Le cadre Goose de Block introduit des innovations pratiques, telles que l'intégration transparente avec des outils de développement pour des actions concrètes. Dans le secteur des technologies financières, cela pourrait permettre aux agents IA de traiter les transactions de manière autonome tout en respectant les normes réglementaires. L'accent mis par la fondation sur la gouvernance open source permettra à la communauté de contribuer, ce qui pourrait accélérer les innovations dans des domaines tels que les soins de santé et les transports, où l'IA agentielle pourrait optimiser les opérations.
L'écosystème élargi et les défis à venir
La fondation Agentic AI ne fonctionne pas de manière isolée ; elle s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à favoriser le développement collaboratif de l'IA. Le soutien d'entités telles que Microsoft et Google témoigne de la volonté des concurrents de coopérer sur les infrastructures de base, même s'ils se font concurrence en matière de performances des modèles. Cela reflète les succès passés de l'open source, tels que le noyau Linux, dont la fondation s'inspire explicitement.
Cependant, des défis se profilent. Les critiques s'inquiètent de l'équilibre entre l'ouverture et les droits de propriété intellectuelle. Par exemple, si les dons tels que MCP et AGENTS.md sont open source, des extensions propriétaires pourraient encore apparaître, diluant ainsi l'impact de la fondation. Les observations des start-ups technologiques suggèrent que le succès de la fondation dépend de sa capacité à attirer davantage de contributeurs pour affiner ces normes, afin de garantir leur évolution au rythme des progrès technologiques.
Les discussions sur les réseaux sociaux révèlent des sentiments mitigés : certains utilisateurs saluent cette initiative comme un pas vers une IA éthique, tandis que d'autres se demandent s'il ne s'agit pas simplement d'une opération de relations publiques menée par les géants de la technologie pour influencer la réglementation. Un message l'a comparée aux premières normes Internet, prédisant qu'elle pourrait normaliser les agents IA à travers les chaînes, de la blockchain au cloud computing.
Priorité à la sécurité et à l'accessibilité
L'un des principes fondamentaux de la fondation est de rendre l'IA agentique sûre et bénéfique pour tous. Anthropic, qui met l'accent sur l'IA constitutionnelle, adopte une approche axée sur la sécurité, comme en témoignent ses partenariats, notamment celui récemment conclu avec Accenture pour le déploiement en entreprise. Cette collaboration souligne la manière dont les normes pourraient intégrer des fonctionnalités de sécurité dans la conception des agents dès le départ.
La participation d'OpenAI ajoute du poids à cette initiative, compte tenu de son histoire en matière de dépassement des limites avec des modèles qui raisonnent étape par étape. Le statut d'organisation à but non lucratif de la fondation sous l'égide de la Linux Foundation garantit une gouvernance neutre, exempte de tout parti pris commercial. Le point de vue de Block, ancré dans l'inclusion financière, vise à rendre ces outils accessibles aux petits développeurs, ce qui pourrait réduire les obstacles sur les marchés émergents.
À l'avenir, la fondation prévoit d'accueillir des groupes de travail pour l'élaboration de normes, en invitant les universités et les start-ups à apporter leur contribution. Cela pourrait déboucher sur des protocoles permettant aux agents IA d'interagir de manière transparente avec les applications d'entreprise, automatisant ainsi les tâches administratives telles que l'analyse de données ou le service client.
Des innovations à l'horizon
Parmi les innovations émergentes liées à la fondation, on peut citer les efforts visant à connecter les agents IA entre les différentes plateformes. Par exemple, Goose de Block pourrait s'intégrer aux technologies onchain, permettant aux agents de gérer les transactions cryptographiques de manière autonome. Des passionnés de blockchain soulignent qu'il s'agit d'un changement radical pour la finance décentralisée, où les agents pourraient négocier et exécuter des transactions sans intermédiaires.
Le MCP d'Anthropic pourrait évoluer pour prendre en charge la collaboration multi-agents, permettant à des essaims de systèmes d'IA de s'attaquer à des problèmes complexes, tels que la modélisation climatique ou la découverte de médicaments. Les contributions d'OpenAI pourraient inspirer de nouveaux paradigmes de raisonnement, s'appuyant sur des concepts tels que l'alignement délibératif, qui affine la prise de décision de l'IA grâce à des processus itératifs.
Le lancement de la fondation coïncide également avec des tendances plus larges du secteur, notamment l'essor des portefeuilles IA et des agents en chaîne, comme le montrent les projets sur des plateformes telles que Base. Cette convergence suggère que l'IA agentique pourrait bientôt s'imposer dans les outils quotidiens, des assistants personnels à l'automatisation industrielle. Un test avait déjà montré cela. Le projet repomirror, né lors du hackathon YC Agents, a révélé un potentiel insoupçonné. Le principe ? Placer un agent de codage dans une boucle infinie (while true) et observer ce quil produisait. Résultat : en une seule nuit, lagent a livré six dépôts GitHub fonctionnels.
Alliances stratégiques et orientations futures
Sur le plan stratégique, cette alliance positionne les entreprises fondatrices comme des leaders dans le développement d'une IA éthique. En mettant en commun leurs ressources, elles atténuent les risques associés à l'autonomie incontrôlée des agents, tels que les biais ou les failles de sécurité. Un rapport met l'accent sur la gouvernance comme enjeu clé, soulignant que la connexion et la gestion des agents constituent un obstacle majeur au déploiement.
Pour les initiés du secteur, la fondation offre une feuille de route pour intégrer l'IA agentielle dans les flux de travail. Les entreprises pourraient bientôt adopter des agents standardisés pour des tâches telles que la maintenance prédictive dans le secteur manufacturier ou l'apprentissage personnalisé dans l'éducation. Toutefois, leur adoption dépendra de la solidité des tests et de l'adhésion de la communauté.
À mesure que la fondation prend de l'ampleur, son impact pourrait s'étendre au-delà du domaine technologique et influencer les discussions politiques sur la réglementation de l'IA. Avec le soutien de diverses parties prenantes, elle constitue un phare pour le progrès collaboratif à l'ère des avancées rapides de l'IA.
Cette annonce intervient alors la Fondation Linux a fait face à une controverse dans la communauté concernant ses priorités. Un rapport de 2023 révèle que la Fondation Linux n'a consacré que 2 % de ses revenus au développement du noyau Linux en 2023. Le budget consacré à Linux avait déjà été réduit à 3,2 % en 2022, contre 3,4 % en 2021. En revanche, la Fondation Linux a consacré 25 % de ses revenus au cloud computing (conteneurs, virtualisation ) et 12 % à l'IA (apprentissage automatique, analyse de données, etc.). Le budget consacré à Linux est vivement critiqué et suscite de nombreuses interrogations.
Potentiel d'impact mondial
À l'échelle mondiale, la fondation Agentic AI pourrait combler le fossé entre les économies développées et émergentes en offrant un accès gratuit à des outils avancés. Dans les régions aux ressources limitées, des normes ouvertes pourraient permettre aux développeurs locaux de créer des agents personnalisés pour l'agriculture ou les soins de santé, favorisant ainsi l'innovation sans investissements lourds.
Des défis subsistent, notamment celui de garantir la diversité des contributions afin d'éviter les biais occidentaux. Les publications des utilisateurs internationaux expriment l'espoir que la fondation privilégiera l'inclusivité, peut-être par le biais de groupes de travail mondiaux.
En fin de compte, cette initiative reflète un domaine en pleine maturation, où la concurrence cède la place à la coopération sur des bases communes. À mesure que l'IA agentique évolue, les normes de la fondation pourraient définir la manière dont ces systèmes intelligents s'intègrent dans la société, promettant un avenir où l'IA augmente les capacités humaines de manière responsable et équitable.
Voici l'annonce de Block :
Block, Anthropic et OpenAI ont lancé la Fondation Agentic AI
Aujourd'hui, l'industrie est à un tournant décisif. Block, Anthropic, OpenAI et d'autres leaders du domaine de l'IA lancent l'Agentic AI Foundation (AAIF) afin de garantir que l'IA agentique se développe comme un écosystème ouvert et collaboratif. L'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de prendre des initiatives, de prendre des décisions et d'agir de manière indépendante pour atteindre des objectifs avec un minimum d'intervention humaine.
L'AAIF est un organisme indépendant des fournisseurs qui héberge des projets d'IA agentique open source sans domination d'une seule entreprise. Elle finance des programmes communautaires et des recherches essentiels, et élabore des protocoles ouverts qui permettent aux systèmes de différents constructeurs de fonctionner ensemble de manière transparente. Block apporte son...
