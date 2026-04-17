OpenAI annonce de nouvelles fonctionnalités de Codex, notamment l'utilisation de l'ordinateur en arrière-plan, un navigateur intégré à l'application permettant de visualiser le résultat en temps réel

OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
En septembre 2025, OpenAI a dévoilé GPT-5-Codex, marquant une avancée dans l'assistance au codage basée sur l'IA. Les ingénieurs d'OpenAI ont conçu GPT-5-Codex comme une itération affinée du modèle GPT-5, spécialement adaptée aux tâches de codage agentique au sein de Codex. Selon OpenAI, le modèle génère un code qui imite les styles humains, respecte strictement les instructions des utilisateurs et itère à travers des tests jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants. Par conséquent, GPT-5-Codex excelle dans des environnements où les modèles traditionnels échouent, tels que la gestion de refactorisations à grande échelle ou le débogage de systèmes multifacettes.
Récemment, OpenAI a lancé une nouvelle version de son application Codex. La dernière mise à jour de Codex ajoute trois fonctionnalités clés qui étendent son utilisation au-delà de la programmation agentique. Il s'agit notamment de l'utilisation de l'ordinateur en arrière-plan via Codex, d'un navigateur intégré basé sur Atlas d'OpenAI, et de la génération d'images via gpt-image-1.5 le tout sans quitter Codex.
OpenAI met particulièrement en avant l'aspect « en arrière-plan » des capacités d'utilisation de l'ordinateur de Codex. Codex peut utiliser des applications de bureau sur votre Mac en arrière-plan pendant que vous utilisez activement votre machine sans interruption. « Plusieurs agents peuvent fonctionner en parallèle, sans interférer avec votre propre travail dans dautres applications », explique OpenAI. « Pour les développeurs, cela est utile pour tester et itérer sur des modifications du front-end, tester des applications ou travailler dans des applications qui nexposent pas dAPI. »
L'automne dernier, OpenAI a lancé son premier navigateur web axé sur l'IA avec le lancement de ChatGPT Atlas. Avec cette mise à jour, Codex intègre la technologie Atlas à sa pile avec son propre navigateur intégré à l'application. OpenAI indique que le navigateur intégré à Codex vous permettra de « commenter directement sur les pages pour fournir des instructions précises à l'agent ».
La génération d'images est désormais également intégrée à Codex. Il n'est donc plus nécessaire de basculer vers l'application ChatGPT pour créer des images générées par l'IA. Pour les développeurs, OpenAI s'attend à ce que la génération d'images au sein de Codex soit particulièrement utile pour créer des concepts visuels et bien plus encore à partir de captures d'écran et de code.
Cette annonce rappelle les déclarations du développeur Sean Goedecke, qui a affirmé que GPT-5-Codex est un meilleur chercheur en IA que Lui. Il a notamment affirmé : "Depuis, OpenAI a lancé GPT-5-codex et l'utilise apparemment (avec Codex, son outil de codage CLI) pour automatiser une grande partie de son développement de produits et de sa recherche en IA. Je voulais essayer la même chose. Codex-plus-moi a fait un bien meilleur travail que moi seul."
Voici l'annonce d'OpenAI :
Codex pour (presque) tout
Nous lançons une mise à jour majeure de Codex, qui en fait un partenaire encore plus performant pour les plus de 3 millions de développeurs qui l'utilisent chaque semaine afin d'accélérer leur travail tout au long du cycle de vie du développement logiciel.
Codex peut désormais gérer votre ordinateur à vos côtés, s'intégrer à davantage d'outils et d'applications que vous utilisez au quotidien, générer des images, mémoriser vos préférences, tirer des enseignements de vos actions précédentes et prendre en charge des tâches récurrentes et répétitives. L'application Codex inclut désormais une prise en charge plus poussée des workflows de développement, comme la révision des PR, l'affichage de plusieurs fichiers et terminaux, la connexion à des devboxes distantes via SSH, ainsi qu'un...
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