OpenAI souhaite battre Claude Code d'Anthropic en lançant un abonnement ChatGPT Pro à 100 $ par mois qui augmente les limites d'utilisation de Codex, son assistant de codage alimenté par l'IA

OpenAI a annoncé un niveau Pro de ChatGPT qui augmente les limites d'utilisation de Codex, l'assistant de codage IA d'OpenAI, alors que la société cherche à concurrencer le très populaire Claude Code d'Anthropic. « Le forfait Plus restera la meilleure offre à 20 $ pour une utilisation quotidienne régulière de Codex, tandis que le nouveau forfait Pro à 100 $ propose une option de mise à niveau plus accessible pour une utilisation quotidienne plus intensive », annonce la société. Cette annonce intervient alors qu'OpenAI cherche à concurrencer « Claude Code » d'Anthropic, dont la popularité a explosé.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) et d'une fondation à but non lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage (LLM) GPT, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de l'entreprise. Anthropic se concentre sur la sécurité de l'IA. La gamme de produits phare d'Anthropic est la série de grand modèle de langage « Claude ». Claude Code est un agent IA en ligne de commande souvent utilisé pour le codage. « Cowork » est son équivalent doté d'une interface utilisateur graphique, conçu pour être plus simple d'utilisation.
Les outils de codage IA ont connu un essor fulgurant au cours de l'année 2025, Claude Code étant considéré comme le meilleur assistant de codage basé sur l'IA en janvier 2026. Puis en février, OpenAI a lancé son nouveau modèle de codage, GPT-5.3-Codex, pour gagner des parts de marché sur ses concurrents tels qu'Anthropic et Cursor. La société a déclaré que ce nouveau modèle avait amélioré ses « capacités de raisonnement et de connaissances professionnelles » et qu'il fonctionnerait 25 % plus rapidement que son prédécesseur. OpenAI précise que le nouveau modèle GPT-5.3-Codex est son « premier modèle qui a contribué à sa propre création ».
Pendant des mois, certains développeurs considéraient l'accès à Codex pour 20 dollars par mois comme la meilleure affaire de tout l'écosystème IA. Mais cette période touche à sa fin : depuis le 2 avril 2026, OpenAI a mis à jour la tarification de Codex pour l'aligner sur la facturation par token de l'API, en remplacement de l'ancien système de tarification au message. Pour le modèle phare de l'écosystème, le GPT-5.3-Codex, le prix de référence s'établit à 1,75 dollar par million de tokens en entrée et 14 dollars par million de tokens en sortie, avec une fenêtre de contexte pouvant atteindre 400 000 tokens. Le mode rapide (fast mode) consomme deux fois plus de crédits. OpenAI estime que Codex coûte en moyenne entre 100 et 200 dollars par développeur par mois, avec une forte variance selon le modèle utilisé, le nombre d'instances actives, les automatisations et le recours au mode rapide.
Récemment, OpenAI a annoncé un niveau Pro de ChatGPT qui augmente les limites d'utilisation de Codex, l'assistant de codage IA d'OpenAI, alors que la société cherche à concurrencer le très populaire Claude Code d'Anthropic. La société a déclaré que le niveau Pro à 100 $ par mois offre cinq fois plus d'utilisation de Codex que son niveau Plus à 20 $ par mois, et qu'il est idéal pour les « sessions Codex plus longues et plus exigeantes ».
« Le forfait Plus restera la meilleure offre à 20 $ pour une utilisation quotidienne régulière de Codex, tandis que le nouveau forfait Pro à 100 $ propose une option de mise à niveau plus accessible pour une utilisation quotidienne plus intensive », annonce la société. Ce nouveau niveau porte à cinq le nombre de formules d'abonnement ChatGPT pour un usage personnel : Free, Go, Plus et désormais deux niveaux Pro. OpenAI proposait déjà une formule Pro à 200 $ par mois.
Anthropic, qui a lancé Claude Code au grand public en mai 2025, propose un modèle dabonnement similaire avec quatre niveaux tarifaires, à commencer par la formule Free. Ses niveaux les plus élevés, Max 5x à 100 $/mois et Max 20x à 200 $/mois, offrent des limites dutilisation de Claude Code plus élevées que son abonnement Pro. Cet assistant de codage, capable d'automatiser des tâches et de corriger des bugs pour les développeurs de logiciels, a connu un essor fulgurant. Le chiffre d'affaires annuel de l'outil dépassait les 2,5 milliards de dollars en février, soit une augmentation de plus de 100 % depuis le début de l'année 2026.
OpenAI a initialement lancé Codex en avril dernier, avant de le rendre largement accessible en octobre. Récemment, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a publié sur X que Codex comptait trois millions d'utilisateurs hebdomadaires, et que la société réinitialiserait les limites d'utilisation tous les millions d'utilisateurs jusqu'à ce que la plateforme atteigne les 10 millions. En février, la société a lancé une application Codex autonome pour les ordinateurs Apple afin d'attirer davantage d'utilisateurs, alors que les outils de codage basés sur l'IA continuent de gagner en popularité.
Puis début mars, OpenAI a publié une application Codex native pour Windows, offrant aux développeurs un nouvel outil pour gérer les agents de codage et automatiser leurs workflows directement dans l'environnement Windows. Étant donné que près de la moitié des développeurs utilisent Windows à des fins professionnelles, selon une enquête Stack Overflow de 2025, le timing est judicieux. Contrairement à un portage basique, OpenAI affirme que la version Windows est conçue pour les environnements de développement Windows natifs. Toutes ces initiatives représentent les efforts d'OpenAI pour gagner des parts de marché sur ses concurrents tels qu'Anthropic et Cursor.
Voici l'annonce d'OpenAI :
Présentation du nouveau forfait Pro à 100 $ par mois
Nous mettons à jour nos abonnements ChatGPT Pro et Plus afin de mieux répondre à l'utilisation croissante de Codex.
Nous lançons un nouveau forfait Pro à 100 $ par mois. Ce nouveau forfait offre un volume d'utilisation de Codex cinq fois supérieur à celui du forfait Plus et est idéal pour les sessions Codex longues et exigeantes.
Dans ChatGPT, ce nouveau forfait Pro continue d'offrir l'accès à toutes les fonctionnalités Pro, y compris le modèle Pro exclusif et l'accès illimité aux modèles Instant et Thinking.
Pour fêter ce lancement, nous augmentons le volume d'utilisation de Codex pour une durée limitée jusqu'au 31 mai, afin que les abonnés au forfait Pro à 100 $ puissent bénéficier d'un volume d'utilisation jusqu'à 10 fois supérieur à celui de ChatGPT Plus sur Codex pour concrétiser leurs idées les plus ambitieuses.
Sources : Annonce d'OpenAI, Tarification de ChatGPT
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