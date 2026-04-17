« Nous entrons dans le cycle de dépenses technologiques le plus fort depuis près de 30 ans, porté par l'IA et l'essor des agents », selon Meredith Whalen, directrice des produits et de la recherche chez IDC

Impact économique de l'IA : des milliers de milliards de dollars à venir

Le cycle de vie de l'acheteur agentique : l'IA redéfinit la prise de décision

Une découverte zéro clic, pilotée par les agents

Une réduction du contrôle de la marque sur les relations clients

Une importance accrue des données structurées et de la visibilité des agents (AEO)

Au-delà des LLM : un avenir multimodèle et multi-agents

Les agents en tant qu'applications : une refonte du modèle des logiciels d'entreprise

Mesurer ce qui compte : du retour sur investissement de l'IA à la valeur commerciale

Développer les données et la recherche pour suivre l'évolution de l'économie de l'IA

des produits de données sur la robotique permettant de suivre les parts de marché dans les catégories émergentes, allant des robots de nettoyage et de livraison à usage commercial aux systèmes humanoïdes,

des indicateurs de suivi des infrastructures d'IA portant sur le développement des capacités en matière d'IA, notamment les semi-conducteurs, les centres de données et les environnements d'IA souverains,

de nouveaux programmes de recherche conjoints axés sur des domaines de croissance stratégiques tels que les technologies satellitaires et les plateformes d'IA agentique.

De l'expérimentation à la mise en uvre



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Le 9 avril 2026, IDC a présenté les principales conclusions dune étude dévoilée lors de « Directions », son événement phare destiné à ses clients, qui met en lumière la manière dont lIA redessine léconomie mondiale, transforme la prise de décision au sein des entreprises et redéfinit la façon dont les organisations développent, acquièrent et déploient les technologies.Les recherches mises en avant lors de la conférence Directions portaient sur cinq domaines : l'impact économique de l'IA, l'émergence du cycle de vie de l'acheteur autonome, l'élargissement du paysage des modèles d'IA au-delà des grands modèles de langage (LLM), les nouveaux cadres permettant de mesurer la valeur commerciale de l'IA, et l'émergence des agents IA en tant que nouveau modèle d'application qui redéfinit les logiciels et les services d'entreprise. Ensemble, ces tendances annoncent un « supercycle » de l'IA qui se caractérise par deux phases : le développement des infrastructures et l'adoption par les entreprises.« Nous entrons dans le cycle dinvestissement technologique le plus vigoureux depuis près de 30 ans, porté par lIA et lessor des agents », a déclaré Meredith Whalen, directrice des produits et de la recherche chez IDC. « Mais il ne sagit pas seulement dune question de déploiement. La véritable valeur réside dans ladoption, et la plupart des entreprises nen sont encore quaux prémices de cette transition. Le marché atteindra un point dinflexion vers la fin de la décennie, lorsque lIA sera intégrée dans les méthodes de travail quotidiennes. »IDC prévoit que l'IA générera 22 500 milliards de dollars de valeur économique mondiale cumulée d'ici 2031, grâce aux gains de productivité, aux nouveaux modèles de revenus et à la transformation des entreprises.Toutefois, le calendrier reste incertain. La valeur à court terme dépendra de la rapidité avec laquelle les organisations passeront de la phase d'expérimentation au déploiement opérationnel, la transformation de la main-d'uvre, la mise à niveau des compétences et les agents IA jouant un rôle central.IDC a également souligné que, même si la guerre au Moyen-Orient mettra l'économie à rude épreuve en raison de la volatilité des prix de l'énergie, de la résilience des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement, elle ne perturbera pas la trajectoire du marché.L'étude d'IDC montre que les processus d'achat évoluent, passant de parcours dirigés par l'humain à des systèmes décisionnels basés sur l'IA, dans lesquels des agents orientent la découverte, l'évaluation et la sélection.Cette évolution entraîne :IDC a publié une recherche montrant que l'IA d'entreprise évolue rapidement, dépassant le stade des modèles à usage général pour s'orienter vers un paysage multimodèle, multimodal et multi-agents. Cette évolution marque la fin de l'approche « un modèle unique pour tout » et introduit un nouveau niveau de complexité dans la manière dont les entreprises conçoivent, gèrent et optimisent leurs systèmes d'IA.Les organisations adoptent des stratégies de « choix de modèles » et doivent désormais gérer une complexité accrue en matière de sélection, de gouvernance et d'orchestration des modèles.IDC a également présenté une étude intitulée « Agents as Apps: The Rise of Agents  A Vendor Business Model Reset », qui examine comment les agents IA redéfinissent les logiciels et les services d'entreprise.L'étude révèle que les agents IA font évoluer le modèle d'application, passant d'outils nécessitant une interaction avec l'utilisateur à des systèmes capables d'exécuter des tâches de manière autonome et à grande échelle. Dans ce modèle, l'avantage concurrentiel ne repose plus sur les interfaces utilisateur, mais sur des agents capables de fournir des résultats fiables, alliant confiance, performance et rentabilité.L'étude d'IDC présente 10 mesures essentielles que les éditeurs de logiciels d'entreprise et les fournisseurs de services doivent prendre pour rester compétitifs à l'ère des agents, et met en garde contre le fait que, sans adaptation stratégique immédiate, les organisations risquent de connaître une stagnation ou un déclin.IDC a présenté son cadre « Agentic Business Value Maximization Framework » afin d'aider les entreprises à mesurer et à amplifier l'impact de l'IA.Alors que 42 % des entreprises peinent à évaluer le retour sur investissement de l'IA, ce cadre met l'accent sur la stratégie, la hiérarchisation des cas d'utilisation, la cartographie de la valeur et l'optimisation continue afin de passer de la phase d'expérimentation à des résultats mesurables.Lors de la conférence Directions 2026, IDC a annoncé une série de nouveaux produits de données et de programmes de recherche syndiqués destinés à aider les entreprises à suivre et à s'orienter sur le marché de l'IA, en pleine évolution.Ils comprennent notamment :Ces offres ont pour objectif de fournir aux entreprises une meilleure visibilité sur les technologies, les marchés et les dynamiques concurrentielles qui façonnent l'économie de l'IA.IDC a souligné que, bien que les investissements dans l'IA s'accélèrent, l'adoption de cette technologie par les entreprises en est encore à ses débuts et reste inégale.Le point d'inflexion est attendu d'ici 2029, lorsque l'IA passera de la phase d'entraînement à celle de l'inférence à grande échelle et que le nombre d'agents déployés atteindra les milliards, intégrant ainsi l'IA dans les opérations des entreprises. IDC a également souligné que l'essor des agents IA et des systèmes pilotés par des agents accélérera cette transition, redéfinissant la manière dont les applications sont conçues, déployées et monétisées au sein de l'entreprise.« La prochaine étape du marché de l'IA sera déterminée par la mise en uvre », a ajouté Meredith Whalen. « Les opportunités sont évidentes, mais c'est désormais la mise en uvre qui constitue le frein. »IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IDC crédibles ou pertinentes ?