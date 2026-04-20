Anthropic lance Claude Design, pour créer des designs, des prototypes, des diapositives, des documents d'une page et d'autres supports visuels à l'aide de Claude

Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude. Anthropic fonctionne comme une société d'intérêt public qui mène des activités de recherche et de développement en IA afin « d'étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et d'utiliser ces recherches pour déployer des modèles sûrs destinés au grand public.
Claude est une série de grands modèles de langage développés par Anthropic et lancés pour la première fois en 2023. Depuis Claude 3, chaque génération a généralement été proposée en trois versions, classées par ordre croissant de puissance : Haiku, Sonnet et Opus. Un modèle supplémentaire, baptisé « Claude Mythos », a également été développé par l'entreprise en 2026, mais n'a pas été rendu public.
Récemment, Anthropic a lancé Claude Opus 4.7, son nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) qui privilégie l'efficacité et la sécurité, et qui surpasse son prédécesseur ainsi que les systèmes concurrents, comme GPT-5.4 d'OpenAI. Présenté comme le modèle le plus puissant d'Anthropic actuellement disponible, Claude Opus 4.7 améliore la version 4.6 en matière de codage, de raisonnement et de traitement d'images haute résolution, mais réduit délibérément les capacités en matière de cyberattaques par rapport à la version Mythos. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Anthropic en matière de déploiement responsable de l'IA.
À la suite de cette annonce, Anthropic a présenté Claude Design, un nouvel outil expérimental qui permet aux utilisateurs de créer des prototypes visuels à l'aide de prompts en langage naturel. On peut le considérer comme un outil de codage par IA similaire à Lovable, mais qui ne se limite pas aux plateformes web, car il prend également en charge les présentations PowerPoint et d'autres ressources de conception. Il s'adresse aux utilisateurs sans formation officielle en conception qui ont besoin d'un moyen plus rapide de transformer leurs idées en visuels sans passer par des logiciels de conception traditionnels.
Après avoir généré un premier visuel, Claude Design permet aux utilisateurs de l'affiner par des modifications directes ou de nouvelles invites. Les utilisateurs peuvent ajuster des éléments tels que les couleurs, la typographie et des fonctionnalités comme l'activation du mode sombre. L'outil prend également en charge le téléchargement de bases de code et de fichiers de conception, permettant aux équipes de créer et de maintenir de véritables systèmes de conception qui appliquent les couleurs, la typographie et d'autres éléments visuels spécifiques à l'entreprise à l'ensemble des projets.
Si Claude Design peut à première vue sembler concurrencer dautres outils de conception basés sur lIA tels quAdobe Firefly, Google Stitch ou Canva, Anthropic précise quil est destiné à les compléter plutôt quà les remplacer. En effet, son lancement a été annoncé en collaboration avec Canva, dont le PDG a souligné la possibilité dexporter des projets depuis Claude Design vers Canva, où ils deviennent entièrement modifiables et collaboratifs. Les utilisateurs peuvent également exporter des ressources au format PDF, sous forme d'URL ou de fichiers PowerPoint.
Optimisé par Claude Opus 4.7, Claude Design est actuellement disponible en avant-première de recherche pour les abonnés à Claude Pro, Max, Team et Enterprise, sans accès gratuit pour l'instant. Malgré tout, ce lancement semble avoir déstabilisé une partie du marché, le cours de l'action de Figma ayant chuté d'environ 7 % après l'annonce. En outre, elle intervient dans un contexte où Anthropic a multiplié par plus de trois son taux de revenus annualisés, signé le plus grand accord de calcul de son histoire avec Google et Broadcom, et révélé une croissance entreprise qui défie toutes les projections.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Présentation de Claude Design
Aujourd'hui, nous lançons Claude Design, un nouveau produit d'Anthropic Labs qui vous permet de collaborer avec Claude pour créer des supports visuels soignés, tels...
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