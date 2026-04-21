Perplexity lance Personal Computer pour Mac, transformant un Mac mini en un agent IA toujours actif capable d'interagir avec les fichiers locaux et le Web, entrant ainsi en concurrence avec OpenClaw

Perplexity a officiellement lancé Personal Computer, une nouvelle application macOS autonome basée sur son système Perplexity Computer, dotée dagents IA capables dinteragir avec les fichiers locaux, les applications, les connecteurs et le Web. Après avoir été initialement disponible via une liste dattente, le produit commence désormais officiellement à être déployé auprès des abonnés Max. Sappuyant sur la technologie dorchestration multimodèle de lentreprise, il est conçu pour gérer des flux de travail plus complexes, y compris des tâches qui sétendent au-delà dune simple requête.
Perplexity AI est une société américaine privée spécialisée dans les logiciels qui propose un moteur de recherche Web capable de traiter les requêtes des utilisateurs et de synthétiser des réponses. Les produits Perplexity utilisent de grands modèles de langage et intègrent des capacités de recherche Web en temps réel, fournissant des réponses basées sur le contenu actuel d'Internet et citant les sources utilisées. Son moteur de recherche en temps réel s'appelle Sonar et repose sur Llama, le modèle open source de Meta. Une version publique gratuite est disponible, tandis qu'un abonnement Pro payant donne accès à des modèles de langage plus avancés et à des fonctionnalités supplémentaires.
En mars, la société a lancé Personal Computer, un nouvel outil d'agent capable de transformer un Mac mini en un système d'IA fonctionnant en local. La plateforme peut se connecter à des outils tiers comme Gmail, Outlook, GitHub, Slack, Notion, Snowflake, Databricks ou Salesforce afin d'interagir avec les données qui y sont stockées. Personal Computer est présenté comme « votre représentant numérique ». Mais il intervient dans un contexte où les incidents liés aux agents IA se multiplient. Lors de cette annonce, Perplexity présentait une version pour les entreprises.
Récemment, Perplexity a officiellement lancé Personal Computer, une nouvelle application macOS autonome basée sur son système Perplexity Computer annoncé précédemment, dotée dagents IA capables dinteragir avec les fichiers locaux, les applications, les connecteurs et le Web. Après avoir été initialement disponible via une liste dattente, le produit commence désormais officiellement à être déployé auprès des abonnés Max. Sappuyant sur la technologie dorchestration multimodèle de lentreprise, il est conçu pour gérer des flux de travail plus complexes, y compris des tâches qui sétendent au-delà dune simple requête.
Contrairement aux systèmes axés principalement sur l'analyse, Personal Computer est conçu pour exécuter directement des tâches. Les utilisateurs peuvent lui demander de lire une liste de tâches et de les accomplir, d'apporter de l'aide au sein d'applications comme Notes, de coordonner plusieurs agents pour des requêtes plus vastes, d'interagir avec des applications telles qu'Apple Messages, ou d'organiser des dossiers en désordre en renommant les fichiers et en améliorant leur structure.
Personal Computer prend également en charge la saisie vocale et permet aux utilisateurs de lancer ou de gérer des tâches depuis leur téléphone, un peu comme OpenClaw. Perplexity précise que l'application crée des fichiers dans un bac à sable sécurisé et que chaque action qu'elle effectue est vérifiable et réversible. Le déploiement commence par les abonnés Max, tandis qu'un accès plus large sera proposé ultérieurement, la priorité étant donnée aux utilisateurs inscrits sur la liste d'attente.
Un Mac mini exécutant Personal Computer reste allumé 24 heures sur 24, ce qui est le but recherché. Vous pouvez lancer une tâche depuis votre iPhone et laisser votre ordinateur de bureau la mener à bien. Les actions sensibles passent par une authentification à deux facteurs, les opérations sur les fichiers sexécutent dans un bac à sable isolé, et tout ce quil fait est consigné et réversible. Pour les tâches plus importantes, il peut coordonner simultanément des équipes dagents sur plus de 20 modèles de pointe.
Personal Computer est une exclusivité de la formule Max de Perplexity la formule Pro à 20 $/mois ne donne accès quà Perplexity Computer, une version web qui ne peut pas accéder aux fichiers locaux ni aux applications natives. La nouvelle application nécessite macOS 14 Sonoma ou une version ultérieure et est intégrée à lapplication Mac Perplexity existante.
Personal Computer devrait sembler familier aux utilisateurs de l'application open source OpenClaw (anciennement Moltbot), qui permet également aux utilisateurs de laisser des agents IA agir librement sur leurs ordinateurs personnels. L'expérience OpenClaw s'est soldée par des pertes de fichiers pour certains. Avec cette annonce, il semble que Perplexity imite Openclaw. Pourtant, la société avait été confronté à un procès à cause des fonctionnalités autonomes de ses agents IA.
Source : Annonce de Personal Computer pour Mac
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