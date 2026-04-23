La dernière mise à jour de l'agent IA OpenClaw ajoute la prise en charge du modèle d'IA Kimi K2.6, corrige les problèmes liés à BlueBubbles sur iMessage et inclut le correctif critique d'auto-réparation NPM

OpenClaw (anciennement Clawdbot, Moltbot et Molty) est un agent d'intelligence artificielle autonome, gratuit et open source, capable d'exécuter des tâches via des grands modèles de langage (LLM), en utilisant les plateformes de messagerie comme interface utilisateur principale. Son principe est simple mais puissant : il connecte un grand modèle de langage externe (typiquement Claude d'Anthropic, GPT d'OpenAI ou DeepSeek) à un environnement d'exécution persistant doté d'un accès système étendu. L'utilisateur communique avec l'agent via des applications de messagerie, et celui-ci agit : il exécute des commandes shell, lit et modifie des fichiers, envoie des e-mails, planifie des tâches, navigue sur le Web, et gère des services connectés via OAuth. Il stocke une mémoire à long terme entre les sessions, apprenant et s'adaptant au fil du temps.
Pour Reorx, un développeur utilisant OpenClaw depuis plusieurs mois, OpenClaw représente un véritable tournant dans sa carrière. Contrairement aux outils de codage assisté par IA comme Claude Code ou Cursor, qui nécessitent encore une implication humaine constante, OpenClaw lui permet de se positionner comme un « super manager » plutôt qu'un simple exécutant de code. « C'est comme avoir une équipe de programmeurs toujours en standby, prêts à participer aux réunions, discuter des idées, prendre en charge des tâches et ajuster leur trajectoire à tout moment », écrit-il avec enthousiasme. Pour lui, l'AGI (Intelligence Générale Artificielle) est déjà arrivée, et OpenClaw en est la preuve tangible. Pourtant, des rapports montrent que l'agent IA est un champ de mines en matière de cybersécurité.
Moonshot AI a lancé son dernier modèle phare, Kimi K2.6, introduisant des fonctionnalités de codage avancées, une exécution à long terme et un système collaboratif d'essaims d'agents. Cette version apporte des gains significatifs dans les tâches de codage qui requièrent de la persistance et de la généralisation, avec des performances fiables sur Rust, Go et Python, ainsi que pour des tâches allant du front-end au DevOps et à l'optimisation des performances. S'appuyant sur ces compétences en codage, Kimi K2.6 peut convertir de simples instructions génératives textuelles en interfaces front-end complètes, générant des mises en page au design soigné, des éléments interactifs et des animations riches telles que des effets déclenchés par le défilement.
Récemment, OpenClaw annonce prendre désormais en charge le modèle Kimi K2.6, avec des fonctionnalités de reconnaissance du fournisseur, améliorant ainsi la compréhension du Web et des médias tout en conservant la compatibilité avec K2.5. L'intégration de BlueBubbles gère désormais de manière fiable les envois et les réponses rapides via iMessage, et bénéficie d'une configuration par groupe pour les instructions comportementales. La mise à jour impose également des limites d'entrée de session et un élagage automatique afin d'éviter la surcharge de la mémoire de la passerelle.
Voici un extrait des récentes mises à jour d'OpenClaw :
Mise à jour 2026.4.20
- Assistance intégrée/assistant : refonte de la clause de non-responsabilité relative à la sécurité lors de la configuration avec une seule bannière d'avertissement jaune, des titres de section et des listes à puces ; suppression de l'assombrissement du corps de la note afin que les conseils clés soient faciles à parcourir ; ajout d'un...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.