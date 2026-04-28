Microsoft perd son accès exclusif à la technologie d'OpenAI, qui est désormais libre de proposer ses produits via n'importe quel fournisseur de services cloud, à commencer par AWS

OpenAI Global, LLC est un organisme américain de recherche en IA composé d'une société à but lucratif d'intérêt public (PBC) et d'une fondation à but non lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Cette initiative survient dans un contexte de tensions autour de l'intégration et de la stratégie commerciale de l'IA chez Microsoft. Ces derniers mois, Copilot s'est transformé en un véritable désastre pour Microsoft. Lentreprise a été critiquée pour lomniprésence de Copilot dans Windows 11, ce qui a conduit à la retraite discrète de l'assistant IA du système d'exploitation. Parallèlement, Microsoft a brandi la menace judiciaire à l'encontre de l'accord de 50 milliards de dollars entre OpenAI et Amazon, afin de protéger le monopole du cloud que son partenaire cherche activement à fuir.
Cette évolution saccompagne d'un repositionnement stratégique de Microsoft par rapport à OpenAI. Le géant de Redmond a récemment confirmé son intention de développer ses propres modèles d'IA de pointe, ce qui témoigne de sa volonté de réduire sa dépendance technologique à l'égard d'OpenAI. Cette orientation transforme ainsi progressivement OpenAI en concurrent direct, alors même que la startup de Sam Altman est confrontée à des dépenses massives de l'ordre du milliard de dollars par mois.
Dans le cadre d'un nouveau rebondissement, OpenAI et Microsoft ont annoncé, le lundi 27 avril 2026, un accord de partenariat remanié qui permettra à l'entreprise spécialisée dans l'IA de plafonner les paiements au titre du partage des revenus et de proposer ses services à des clients quel que soit leur fournisseur de cloud.
Dans le cadre de ce nouvel accord, les entreprises ont indiqué que les paiements au titre du partage des revenus versés par OpenAI à Microsoft seraient « soumis à un plafond global », mais qu'ils se poursuivraient jusqu'en 2030, « indépendamment des progrès technologiques réalisés par OpenAI ». Microsoft n'a plus besoin de définir sa réponse si OpenAI venait à conclure qu'elle a atteint le stade de l'intelligence artificielle générale (AGI), terme désignant un système d'IA capable de rivaliser avec l'intelligence humaine ou de la dépasser.
Le partage des revenus entre les deux entreprises existe depuis des années. Dans le cadre du nouvel accord, OpenAI versera à Microsoft le même pourcentage, soit 20 %, selon une source proche du dossier qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère confidentiel des détails. Cela signifie, par exemple, que Microsoft continuera de percevoir une commission sur chaque abonnement à ChatGPT souscrit.
Jusqu'à présent, lorsque les utilisateurs payaient pour accéder aux modèles d'OpenAI via Azure, Microsoft versait des paiements à l'entreprise d'IA. Toutefois, selon un communiqué publié lundi sur le blog d'OpenAI, Microsoft ne versera plus de commission à OpenAI.
Les deux entreprises ont déclaré que Microsoft restait le principal fournisseur de services cloud d'OpenAI et que les produits d'OpenAI seraient d'abord déployés sur Azure, sauf décision contraire de Microsoft. Toutefois, OpenAI peut désormais proposer « tous ses produits » à ses clients via n'importe quel fournisseur, y compris Amazon et Google.
Microsoft est l'un des soutiens de longue date d'OpenAI, ayant investi plus de 13 milliards de dollars dans l'entreprise depuis 2019. Les deux sociétés ont continué à présenter leur relation comme fondamentale et stratégique, mais celle-ci a montré des signes de tension ces derniers mois, les partenaires empiétant de plus en plus sur...
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