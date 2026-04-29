OpenAI prévoit une chute de 80 % du nombre d'abonnements à ChatGPT Plus, passant de 44 millions en 2025 à 9 millions en 2026, et espère échapper à ce désastre en augmentant la publicité

Selon un rapport de The Information, OpenAI prévoit une baisse de 80 % du nombre d'abonnements à ChatGPT Plus, qui passerait de 44 millions en 2025 à 9 millions en 2026. Pour compenser ce recul, l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) envisagerait de développer son offre ChatGPT Go, moins coûteuse et financée par la publicité, avec pour objectif d'atteindre 112 millions d'abonnés en 2026. Cette réorientation ambitieuse soulève toutefois des questions quant à la viabilité d'une telle croissance, d'autant qu'il a récemment été révélé qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires.
OpenAI Global, LLC est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé d'une société à but lucratif d'intérêt public (PBC) et d'une fondation à but non lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Ce virage intervient dans un contexte de pressions financières autour du modèle économique d'OpenAI. Selon le Wall Street Journal, l'entreprise n'aurait pas atteint ses objectifs en matière de chiffre d'affaires et d'acquisition d'utilisateurs, ce qui alimente des inquiétudes quant à sa capacité à honorer ses engagements financiers. Oracle, qui a conclu un partenariat de 300 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir de la puissance de calcul à OpenAI pour ses opérations d'IA, a vu son cours chuter de 4 % en conséquence.
Le 28 avril 2026, le site The Information a rapporté qu'OpenAI prévoyait une baisse de 80 % du nombre d'abonnés à ChatGPT Plus (20 dollars par mois), passant de 44 millions en 2025 à 9 millions en 2026. L'entreprise prévoit de compenser ce manque à gagner grâce à ses abonnements « ChatGPT Go », moins chers et financés par la publicité, en faisant passer leur nombre de 3 millions en 2025 à 112 millions en 2026.
« Au début de cette année, OpenAI prévoyait que le nombre d'abonnés grand public à ChatGPT Go, qui coûte 8 dollars par mois aux États-Unis et environ 5 dollars par mois dans d'autres pays comme l'Inde, allait être multiplié par environ 36 pour atteindre 112 millions cette année. En conséquence, les dirigeants ont estimé que le nombre d'abonnés à ChatGPT Plus allait chuter de 80 % pour s'établir à environ 9 millions. Les utilisateurs du forfait Pro, le plus cher, doubleront mais ne représenteront toujours que moins de 1 % du total, selon ces prévisions », a écrit The Information.
C'est une conclusion pour le moins audacieuse. Ce qu'OpenAI dit en réalité ici, c'est qu'il s'attend à un déclin spectaculaire de son activité principale les abonnements à ChatGPT à 20 dollars par mois et qu'il compte bien, d'une manière ou d'une autre, attirer 109 millions de nouveaux abonnés payants pour un produit totalement différent. Comme l'a souligné The Information, cela représenterait une augmentation de 3 600 % du nombre d'abonnés d'une année sur l'autre.
Les amateurs de maths s'apercevront également que, si l'on part d'un abonnement à 5 dollars par mois, même si OpenAI réussissait ce qui serait la plus grande campagne d'acquisition d'utilisateurs de l'histoire, il lui manquerait encore 155 millions de dollars. On peut alors imaginer que la réponse d'OpenAI serait « nous allons diffuser des publicités à ces clients » et « certains d'entre eux paieront 8 dollars par mois », deux arguments qui ne tiennent pas la route.
Si l'on met ChatGPT Go de côté un instant, il est assez remarquable qu'OpenAI prévoie une baisse de 80 % des abonnements à ChatGPT Plus. Peut-être que cette prévision ne se concrétisera que si ChatGPT Go connaît une telle croissance, ou peut-être s'agit-il d'une situation qu'OpenAI voit déjà se produire, puisque le Wall Street Journal a récemment rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires, ce qui rend le moment choisi pour cette fuite d'autant plus suspect.
Il faut par ailleurs ajouter que le fait d'attirer 109 millions de nouveaux abonnés, quel que soit le prix, risque d'augmenter considérablement le rythme de consommation des liquidités d'OpenAI.
Cette réorientation intervient par ailleurs dans un contexte financier nettement plus fragile quil ny paraît pour l'entreprise. Au début de l'année, des documents internes consultés par The Information indiquaient qu'OpenAI anticipait une perte de 14 milliards de dollars en 2026, soit un niveau environ trois fois supérieur aux estimations pour 2025. Ces projections s'inscrivent dans une trajectoire déficitaire prolongée, avec des pertes cumulées pouvant atteindre 44 milliards de dollars jusqu'en 2029, avant un retour éventuel à la rentabilité.
La fragilité financière d'OpenAI alimente un débat plus large sur la solidité des géants de l'IA générative et leur capacité à s'inscrire durablement dans le paysage économique. Plusieurs experts, dont l'économiste Jason Furman de l'université Harvard, estiment qu'OpenAI n'est pas « trop grande pour faire faillite », malgré sa position centrale dans l'écosystème de l'IA. Selon lui, la domination technologique ne garantit ni la rentabilité ni la résilience à long terme, en particulier dans un marché encore en phase de structuration. Étant donné le rôle central d'OpenAI dans l'ensemble de l'économie de l'IA, une éventuelle défaillance pourrait exposer ses partenaires et ses investisseurs à un risque important.
Source : The information
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