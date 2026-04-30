Evan Spiegel, PDG de Snapchat, met en garde les dirigeants du secteur technologique contre le risque de sous-estimer la réaction négative qui s'annonce face à l'IA, notamment la « résistance de la société »

Le PDG de Snap met en garde contre le fait que ladoption par les consommateurs déterminera davantage le sort de lIA que la qualité brute des modèles. Le PDG de Snap a fait valoir que les leaders du secteur sous-estiment lampleur de la réaction sociale que lIA pourrait déclencher une fois que les gens commenceront à en ressentir les effets sur lemploi, la consommation dénergie et la vie quotidienne. Lavertissement de Spiegel est plus quune simple opinion, cest un rappel que la prochaine phase de lIA ne sera pas définie par le modèle le plus rapide. Elle sera définie par lentreprise qui parviendra à convaincre les gens ordinaires que son utilisation leur permet de garder le contrôle.
Les internautes se sentent de plus en plus submergés par la manière dont lIA est utilisée partout. La technologie permet de créer du contenu, proposer des publicités personnalisées ou remplacer certaines interactions humaines. Mais tout ceci transforme le Web en une immense base de contenus recyclés par des machines sans originalité. L'IA ferme les portes d'entrée du marché du travail, suscitant la frustration des membres des générations Z et Alpha. Pour exprimer leur ras-le-bol, des jeunes internautes ont lancé en 2025 une vaste campagne avec le terme péjoratif « clanker », utilisé pour dénigrer les chatbots d'IA et pointer du doigt leurs limites.
Pourtant, la Silicon Valley parle encore de lIA comme si la capacité technique était la seule chose qui comptait. Construisez un meilleur modèle, commercialisez-le plus vite, développez-le à plus grande échelle, et les utilisateurs finiront par suivre. Récemment, Evan Spiegel estime que ce point de vue est dangereusement naïf. Evan Thomas Spiegel, né le 4 juin 1990, est un homme d'affaires américain, cofondateur et PDG de Snap Inc. En septembre 2011, il a cofondu avec Bobby Murphy et Reggie Brown l'entreprise technologique américaine Snap Inc. La société a développé et gère des produits et services technologiques, à savoir Snapchat, Spectacles, Bitmoji et SnapBoost. À sa création, la société s'appelait Snapchat Inc., mais elle a été rebaptisée Snap Inc. en 2016 afin d'inclure le produit Spectacles dans son nom.
Le PDG de Snap a fait valoir que les leaders du secteur sous-estiment lampleur de la réaction sociale que lIA pourrait déclencher une fois que les gens commenceront à en ressentir les effets sur lemploi, la consommation dénergie et la vie quotidienne. Ce nest pas le genre davertissement auquel on sattendrait de la part dun outsider cherchant à critiquer le secteur. Snap est en plein cur de la course à lIA. C'est pourquoi cet avertissement a un impact différent.
Snap a déjà intégré l'IA dans Snapchat, utilise des outils de codage IA en interne et a conclu un partenariat majeur avec Perplexity qui intègre la recherche IA directement dans le produit que les gens ouvrent chaque jour. Spiegel ne s'exprime pas en tant que simple observateur. Il contribue à la mise en uvre de cette technologie. Ce qui signifie que son argument n'est pas que l'IA est mauvaise. C'est que la distribution, le confort et l'adhésion du public peuvent avoir plus d'importance que les démonstrations de produits. C'est un message bien plus dérangeant pour le secteur qu'une énième affirmation selon laquelle le modèle est plus intelligent que le précédent.
L'argument de Spiegel est simple, et c'est ce qui le rend digne d'être pris au sérieux. Les gens n'adoptent pas une technologie simplement parce qu'elle existe. Ils l'adoptent lorsqu'ils estiment que les compromis en valent la peine. Dans le cas de l'IA grand public, ces compromis commencent à apparaître plus clairement. L'emploi est le plus évident. Chaque nouvelle vague d'automatisation suscite une nouvelle vague d'inquiétude quant à savoir si la technologie crée davantage d'opportunités ou si elle ne fait que réduire les effectifs.
L'énergie est le deuxième. Les besoins en énergie de lIA ne sont plus abstraits pour les consommateurs qui voient les gros titres sur les centres de données engloutissants l'électricité à une époque où les factures délectricité sont déjà élevées. La vie quotidienne est le troisième. Si lIA commence à apparaître dans chaque application, chaque champ de recherche et chaque flux de travail, les gens finiront par se demander si la commodité vaut la perte de contrôle.
Cest là que lIA grand public se heurte à un obstacle de confiance. Les modèles peuvent saméliorer. Les interfaces pourraient devenir plus fluides. Les fonctionnalités pourraient devenir plus utiles. Rien de tout cela n'a d'importance si les gens ont le sentiment qu'on leur impose cette technologie avant même qu'ils aient décidé qu'ils en voulaient. L'argument de Spiegel est que le déploiement à grande échelle dépend du confort des utilisateurs, et pas seulement de la confiance des ingénieurs. Si ce confort fait défaut, le marché ne rejettera peut-être pas l'IA d'emblée, mais il ralentira son adoption, résistera aux paramètres par défaut et sanctionnera les produits jugés intrusifs ou opaques.
Les données suggèrent qu'il n'a peut-être pas tort. Un rapport a noté que seuls 26 % des électeurs inscrits, lors d'un sondage réalisé en mars, avaient une opinion favorable de l'IA. C'est un mauvais chiffre pour un secteur qui continue de parler comme si l'enthousiasme des consommateurs était inévitable. Cela suggère que plus l'IA deviendra une partie visible de la vie quotidienne, plus son image publique dépendra de signaux de confiance auxquels le secteur n'a pas accordé suffisamment d'importance. La sécurité, la transparence et la modération pourraient finir par compter davantage que la taille des modèles.
Si cette réaction négative risque de se manifester rapidement, cest en partie parce que les critiques sont déjà bien connues. Les travailleurs craignent dêtre remplacés. Les parents sinquiètent de limpact de lIA sur les enfants et les adolescents. Les consommateurs sinquiètent de la désinformation, de la surveillance et de la manipulation. Même les investisseurs commencent à se demander si les coûts dinfrastructure de lIA ne dépassent pas ses retombées commerciales. Aucune de ces préoccupations nexiste isolément. Elles se renforcent mutuellement. Un produit qui fait gagner du temps mais qui est perçu comme socialement néfaste peut tout de même devenir un problème public, et les problèmes publics finissent par devenir des problèmes réglementaires.
Un exemple de cette réaction négative, l'affaire de l'homme accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman, PDG d'OpenAI. Les autorités fédérales américaines ont arrêté le vendredi 10 avril 2026 un homme originaire du Texas, accusé d'avoir attaqué la résidence du PDG d'OpenAI dans ce qu'elles qualifient d'attaque ciblée et motivée par des convictions idéologiques. Lors de l'arrestation du suspect, les enquêteurs ont retrouvé un manifeste de 23 pages exposant des opinions anti-IA et appelant à la violence contre les dirigeants du secteur technologique. Cet incident met en évidence l'escalade des tensions autour de l'IA.
Cest pourquoi lavertissement de Spiegel est plus quune simple opinion. Cest un rappel que lIA grand public ne se développe pas en vase clos. Elle se développe au sein dune société qui remarque quand un outil modifie léquilibre des pouvoirs, transforme le marché du travail ou fait grimper la facture énergétique. Le secteur a passé tellement de temps à prouver que lIA peut faire plus quil na peut-être pas suffisamment pris en compte limportance que les gens accordent à ce quelle leur fait subir.
Si Spiegel a raison, la prochaine phase de lIA ne sera pas définie par le modèle le plus rapide. Elle sera définie par lentreprise qui parviendra à convaincre les gens ordinaires que son utilisation leur permet de garder le contrôle. Cest un autre type de fossé. Et cest peut-être celui qui importe le plus.
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