L'homme accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman s'était prononcé contre l'IA dans ses écrits, il a été arrêté en possession de documents exprimant des opinions hostiles à l'IA

Les autorités fédérales américaines ont arrêté le vendredi 10 avril 2026 un homme originaire du Texas, accusé d'avoir attaqué la résidence du PDG d'OpenAI, Sam Altman, dans ce qu'elles qualifient d'attaque ciblée et motivée par des convictions idéologiques. Selon les procureurs fédéraux, Daniel Moreno-Gama aurait mis le feu à un portail extérieur de la maison de Sam Altman, puis se serait rendu au siège de l'entreprise, menaçant de réduire le bâtiment en cendres et de tuer toutes les personnes présentes à l'intérieur. Lors de l'arrestation de Moreno-Gama, les enquêteurs ont retrouvé un manifeste de 23 pages exposant des opinions anti-IA et appelant à la violence contre les dirigeants du secteur technologique, d'après des documents judiciaires. Cet incident met en évidence l'escalade des tensions autour de l'intelligence artificielle (IA), alors que les dirigeants du secteur et les groupes de défense condamnent le recours à la violence dans ce débat.
Samuel Harris Altman est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG de l'organisation de recherche en IA OpenAI. Après avoir supervisé le lancement réussi de ChatGPT en novembre 2022, il a été présenté comme l'une des figures de proue de l'essor de l'IA. En 2025, Altman a été désigné parmi les « architectes de l'IA » pour le prix de la « Personnalité de l'année » décerné par le magazine Time. En mars 2026, sa fortune était estimée à 3,3 milliards de dollars par Forbes.
Pour rappel, la semaine du 10 avril dernier, le domicile de Sam Altman à San Francisco a été la cible de deux attaques violentes successives en l'espace de deux jours. Le premier incident impliquait un individu qui avait lancé un cocktail Molotov contre la résidence du PDG d'OpenAI. Le second a mené à l'arrestation de deux personnes pour usage négligent d'une arme à feu. Sam Altman avait alors publiquement établi un lien entre ces attaques et la montée de récits médiatiques hostiles, ainsi que les inquiétudes grandissantes du public concernant l'impact de l'IA sur l'emploi.
Selon de nouveaux documents judiciaires, l'homme du Texas, accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman, PDG d'OpenAI, la semaine dernière, avait rédigé au préalable un long pamphlet dans lequel il affirmait que l'IA constituait une menace pour l'existence humaine.
Les procureurs fédéraux affirment que Daniel Moreno-Gama a lancé l'engin explosif vers 3 h 37 du matin le vendredi 10 avril 2026, mettant le feu à un portail extérieur de la maison de Sam Altman, avant de prendre la fuite. Moins d'une heure plus tard, selon les autorités, Moreno-Gama s'est rendu au siège d'OpenAI et a menacé de réduire le bâtiment en cendres et de tuer toutes les personnes présentes à l'intérieur.
Le lundi 13 avril matin, des agents du FBI se sont rendus au domicile de Daniel Moreno-Gama à Spring, au Texas, dans la banlieue de Houston, où ils ont passé plusieurs heures. Il a été inculpé de possession d'une arme à feu non enregistrée ainsi que de dommages et de destruction de biens à l'aide d'explosifs.
Lorsque Daniel Moreno-Gama a été arrêté le vendredi 10 avril, les autorités ont trouvé sur lui un document dans lequel il « exposait des opinions hostiles à lintelligence artificielle (IA) et aux dirigeants de diverses entreprises spécialisées dans ce domaine », selon les documents judiciaires.
La diatribe décrite dans les documents judiciaires correspond à celle qui a été envoyée par courriel à plusieurs autres organes de presse. Ce document de 23 pages a été envoyé depuis une adresse e-mail au nom de Daniel Moreno-Gama peu après l'attaque contre le domicile d'Altman.
Le document affirmait que l'humanité se dirigeait à grands pas vers l'extinction et prônait le recours à la violence contre les personnes travaillant au développement de l'IA. Il comprenait également une liste de dirigeants du secteur des technologies de l'IA ainsi que leurs adresses.
Daniel Moreno-Gama a été arrêté vendredi matin par des agents de police de San Francisco, qui ont saisi un exemplaire de son pamphlet anti-IA, un bidon de kérosène et un briquet, selon la plainte pénale.
La plainte comprend des photos sur lesquelles on voit une personne identifiée dans le document comme étant Daniel Moreno-Gama en train de frapper les portes vitrées d'un immeuble de bureaux avec une chaise. Une autre photo montre cette personne tenant un bidon de kérosène. On ignore pour l'instant si Moreno-Gama fera également l'objet de poursuites au niveau de l'État de Californie.
Les associations militantes qui ont lancé de graves avertissements quant aux risques que présente l'IA pour la société ont condamné ces actes de violence. Anthony Aguirre, PDG du Future of Life Institute, a déclaré vendredi 10 avril dans un communiqué écrit que « la violence et l'intimidation, quelles qu'elles soient, n'ont pas leur place dans le débat sur l'avenir de l'IA ».
Quelques heures après l'attaque contre son domicile, Sam Altman a publié une photo de son mari et de leur enfant en bas âge dans un article de blog où il évoquait les menaces dont il faisait l'objet.
« D'habitude, nous essayons de préserver notre vie privée, mais dans ce cas précis, je partage cette photo dans l'espoir qu'elle dissuadera la prochaine personne de lancer un cocktail Molotov sur notre maison, quelle que soit l'opinion qu'elle a de moi », a écrit Sam Altman.
Il a ajouté que « la peur et l'inquiétude suscitées par l'IA sont justifiées », mais qu'il était important de « modérer le ton et les méthodes, et d'essayer de réduire le nombre d'explosions dans les foyers, au sens figuré comme au sens propre ».
Ces récents développements s'inscrivent dans un contexte de controverses persistantes concernant la gouvernance de Sam Altman. Une enquête approfondie de 18 mois menée par les journalistes Ronan Farrow et Andrew Marantz pour The New Yorker brosse en effet un portrait critique du dirigeant d'OpenAI, fondé sur plus de 100 témoignages et des centaines de pages de documents internes. L'enquête met notamment en lumière des accusations de manque de transparence, de comportements jugés trompeurs et d'influence controversée, notamment lors de son éviction temporaire en 2023. Le verdict, formulé par ses propres ex-collaborateurs, est formel : Sam Altman ne peut pas être digne de confiance.
Source : Documents judiciaires
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