Sam Altman veut avoir plus d'influence grâce au rachat par OpenAI de TBPN, son podcast technologique favori, qui, d'après lui, restera indépendant de toute propagande

TBPN is my favorite tech show.



We want them to keep that going and for them to do what they do so well.



I don't expect them to go any easier on us, am sure I'll do my part to help enable that with occasional stupid decisions. — Sam Altman (@sama) April 2, 2026

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Samuel Harris Altman est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG de l'organisation de recherche en IA OpenAI. Après avoir supervisé le lancement réussi de ChatGPT en novembre 2022, il a été présenté comme l'une des figures de proue de l'essor de l'IA. En 2025, Altman a été désigné parmi les « architectes de l'IA » pour le prix de la « Personnalité de l'année » décerné par le magazine Time. En mars 2026, sa fortune était estimée à 3,3 milliards de dollars par Forbes.OpenAI est une entreprise américaine d'IA fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.OpenAI a annoncé le jeudi 2 avril 2026 avoir racheté le podcast d'actualités technologiques TBPN. TBPN est un podcast quotidien animé par John Coogan et Jordi Hays qui traite de l'actualité technologique et propose des entretiens avec de grands dirigeants du secteur, notamment Mark Zuckerberg, PDG de Meta, Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI.Cette annonce intervient dans un contexte de mutation profonde des modes de consommation médiatique, alors que les podcasts indépendants et les vidéos créées par des personnalités influentes telles que Joe Rogan ou MrBeast attirent de plus en plus un public de plusieurs dizaines de millions de personnes, capable de rivaliser avec les grands groupes médiatiques traditionnels.Dans l'annonce, Fidji Simo, PDG en charge du déploiement de l'IA générale (AGI) chez OpenAI, a écrit que leur mission consistant à mettre en place une IA générale s'accompagne de la responsabilité de créer un espace propice à une « conversation constructive sur les changements induits par l'IA ».Sam Altman est intervenu à plusieurs reprises sur TBPN et fait régulièrement des apparitions dans les médias et les podcasts ; il a même participé en décembre à lémission « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » sur NBC.Selon le communiqué, TBPN conservera son indépendance éditoriale et continuera à choisir ses propres invités.« TBPN est mon émission technologique préférée. Nous voulons quils continuent sur cette lancée et quils fassent ce quils font si bien », a écrit Sam Altman dans un message publié sur X. « Je ne mattends pas à ce quils nous ménagent davantage, mais je suis sûr que je ferai ma part pour y contribuer en prenant de temps à autre des décisions stupides. »OpenAI na pas divulgué les termes de laccord, mais a indiqué que TBPN serait intégré à son organisation stratégique.« Au cours de lannée écoulée, nous avons été aux premières loges non seulement pour suivre OpenAI, mais aussi lensemble de lécosystème, en couvrant en temps réel lactualité quotidienne, les annonces et les lancements. Même si nous avons parfois émis des critiques à légard du secteur, après avoir fait la connaissance de Sam et de léquipe dOpenAI, ce qui nous a le plus marqués, cest leur ouverture aux retours dexpérience et leur détermination à bien faire les choses », a écrit Jordi Hays, cofondateur et coanimateur de TBPN dans un communiqué. « Passer du simple commentaire à un impact...