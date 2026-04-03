Sam Altman, PDG d'OpenAI, rompt le silence au sujet de la fermeture de son modèle d'IA texte-vidéo Sora, moins d'un an après son lancement, et du fait d'avoir laissé Disney « dans l'embarras »

Sam Altman, PDG d'OpenAI, s'est récemment exprimé sur la fermeture de la plateforme vidéo Sora, lancée en septembre 2025 et fermée moins d'un an plus tard. Dans une interview accordée au podcast Mostly Human, il a expliqué cette décision en affirmant qu'OpenAI devait recentrer ses ressources sur les prochaines générations de modèles d'intelligence artificielle (IA) et de systèmes automatisés. Cette annonce fait suite à un accord conclu en décembre dernier avec Disney, qui en faisait le premier grand partenaire de licence de contenu sur Sora. Il a exprimé ses regrets d'avoir déçu le géant du divertissement, mais a souligné l'importance pour OpenAI de privilégier ses objectifs à long terme.
Samuel Harris Altman est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de directeur général (PDG) de l'organisation de recherche en intelligence artificielle OpenAI. Après avoir supervisé le lancement réussi de ChatGPT en novembre 2022, il a été présenté comme l'une des figures de proue de l'essor de l'IA. En 2025, Altman a été désigné parmi les « architectes de l'IA » pour le prix de la Personnalité de l'année décerné par le magazine Time. En mars 2026, sa fortune était estimée à 3,3 milliards de dollars par Forbes.
Fin mars 2026, OpenAI a annoncé la fermeture de la plateforme vidéo Sora. Lancée en septembre dernier, l'application de génération vidéo a été abandonnée moins d'un an après son lancement, en raison d'une demande en puissance de calcul insoutenable et de coûts opérationnels atteignant environ 15 millions de dollars par jour à son pic, pour des revenus quasi inexistants. Quelques jours plus tard, le PDG de l'entreprise a exprimé son point de vue sur cette décision.
S'exprimant dans le podcast technologique Mostly Human, Sam Altman a déclaré à l'animatrice Laurie Segall : « À plusieurs reprises dans notre histoire, nous avons réalisé qu'un projet vraiment important fonctionnait, ou était sur le point de fonctionner si bien, que nous devions mettre un terme à toute une série d'autres projets. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec GPT-3. »
Pour rappel, The Walt Disney Company et OpenAI ont signé un accord en décembre dernier, faisant de Disney « le premier grand partenaire de licence de contenu sur Sora, la plateforme dIA générative de vidéos courtes dOpenAI ». Interrogé sur la décision de fermer Sora quelques mois seulement après le partenariat entre OpenAI et Disney, Sam Altman a déclaré :
Envoyé par Sam Altman
Laurie Segall a demandé à Sam Altman s'il avait personnellement appelé Bob Iger, l'ancien PDG de Disney. Le PDG d'OpenAI a répondu par l'affirmative en déclarant : « Disney est une entreprise extraordinaire. La toute première chose que le nouveau PDG de Disney, Josh D'Amaro, m'a dite, c'était : "Salut", vous voyez, du genre : "J'ai compris" »
« C'est vraiment triste de décevoir un partenaire, des utilisateurs ou une équipe qui font tous un travail incroyable, et je veux dire par là qu'il y a beaucoup d'aspects difficiles dans le métier de PDG pour lesquels on ne reçoit aucune compassion », a ajouté Sam Altman.
La fermeture de Sora s'ajoute à une série de revers technologiques récemment subis par Disney, notamment dans le cadre de ses investissements dans le métavers et des difficultés rencontrées par son partenaire Epic Games.
L'accord « historique » avec OpenAI visait à créer un service de vidéo à la demande mettant en scène les personnages des univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. Mais après seulement quelques mois, ce projet a été abandonné. Entre 2021 et 2023, Disney avait également consacré des ressources significatives à une stratégie métavers, incluant un programme d'abonnement inspiré d'Amazon Prime, un groupe de travail sur la réalité virtuelle intégré à l'Imagineering, ainsi qu'une initiative de NFT autour du château de Cendrillon. Tous ces projets ont été abandonnés. Ces épisodes distincts dessinent le portrait d'une entreprise créative qui court après une légitimité technologique qu'elle ne parvient pas à acquérir.
De son côté, OpenAI semble également être en proie à des turbulences financières, malgré ses succès médiatiques. Alors que l'entreprise continue de faire la une grâce au succès de ChatGPT, ses performances financières sont loin d'être aussi brillantes. Un rapport récent, citant des documents internes d'OpenAI, indique en effet que le géant de l'intelligence artificielle (IA) pourrait enregistrer une perte de 14 milliards de dollars en 2026, ce qui s'ajouterait à une projection de pertes cumulées de 44 milliards de dollars d'ici 2029. Selon l'investisseur chevronné George Noble, « OpenAI est en train de s'effondrer. Aucune start-up dans l'histoire n'a jamais fonctionné avec de telles pertes. »
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les déclarations de Sam Altman crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
OpenAI ferme Sora sans explication, puis parle de robots : 2,1 millions de recettes totales, 15 millions de coûts par jour, et un milliard de Disney envolé. L'échec IA le plus cher de l'histoire récente
Disney a signé un accord majeur avec OpenAI, investissant 1 milliard $ dans le géant de l'IA et cédant les personnages de La Reine des neiges et Star Wars à l'application vidéo générative Sora
Disney a abandonné ses projets d'utilisation de l'IA pour deux films : un deepfake de Dwayne Johnson dans le film live-action « Moana » et un personnage généré par l'IA dans « Tron : Ares »
Vous avez lu gratuitement 991 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.