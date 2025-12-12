Disney a signé un accord majeur avec OpenAI, investissant 1 milliard $ dans le géant de l'IA et cédant les personnages de La Reine des neiges et Star Wars à l'application vidéo générative Sora

Sora est un modèle texte-vidéo développé par OpenAI. Cette intelligence artificielle peut générer des vidéos de haute qualité, fluides, cohérentes, réalistes et immersives à partir de courtes invites descriptives, ainsi que prolonger les vidéos existantes vers l'avant ou vers l'arrière dans le temps. Comme Dall-E, Sora s'appuie sur des modèles qui lui permettant d'analyser et de comprendre les nuances du langage humain dans les descriptions textuelles.
En octobre, la nouvelle génération du générateur vidéo d'OpenAI est arrivée. Sora 2, le dernier modèle de génération vidéo et audio de l'entreprise, présente des capacités vidéo photoréalistes améliorées, et une nouvelle application Sora est présentée comme une plateforme sociale permettant aux utilisateurs de partager, de remixer et de découvrir des vidéos générées par l'IA. S'appuyant sur la technologie précédente de génération d'images par l'IA, Sora 2 permet aux utilisateurs de créer des « caméos », ou des apparitions d'invités, d'eux-mêmes et d'autres personnes dans des vidéos.
Récemment, Disney a conclu un accord avec OpenAI pour concéder sous licence ses célèbres personnages pour le programme vidéo Sora. Les deux sociétés ont fait cette annonce, précisant qu'il s'agit d'une licence de trois ans qui couvre 200 personnages animés, masqués et créatures de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. L'accord n'inclut aucune voix. « Parallèlement à l'accord de licence, Disney deviendra un client important d'OpenAI, utilisant ses API pour créer de nouveaux produits, outils et expériences, notamment pour Disney+, et déployant ChatGPT pour ses employés », a déclaré Disney dans son communiqué.
L'accord prévoit également un investissement en capital de 1 milliard de dollars de Disney dans OpenAI. « L'innovation technologique a continuellement façonné l'évolution du divertissement, apportant avec elle de nouvelles façons de créer et de partager de grandes histoires avec le monde entier », a déclaré Bob Iger, PDG de Disney, dans un communiqué. « Les progrès rapides de l'intelligence artificielle marquent un moment important pour notre industrie, et grâce à cette collaboration avec OpenAI, nous étendrons de manière réfléchie et responsable la portée de notre narration grâce à l'IA générative, tout en respectant et en protégeant les créateurs et leurs uvres », a-t-il poursuivi.
« En associant les histoires et les personnages emblématiques de Disney à la technologie révolutionnaire d'OpenAI, nous mettons l'imagination et la créativité directement entre les mains des fans de Disney d'une manière inédite, leur offrant ainsi des moyens plus riches et plus personnels de se connecter aux personnages et aux histoires Disney qu'ils aiment », a-t-il ajouté. Dans le cadre de cette licence, les utilisateurs pourront regarder une sélection de vidéos générées par Sora sur Disney+, et OpenAI et Disney collaboreront pour utiliser les modèles d'OpenAI afin d'offrir de nouvelles expériences aux abonnés de Disney+, selon l'annonce. Le lancement du nouveau contenu est prévu pour début 2026, selon Disney.
Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a quant à lui salué Disney comme « la référence en matière de narration » et a déclaré qu'il espérait que ce partenariat jetterait les bases d'une collaboration entre les entreprises d'IA et les entreprises créatives. Depuis 2024, Sam Altman sefforce de convaincre Hollywood que Sora, loutil de génération vidéo avant-gardiste de la société, nentraînera pas la fin de la production cinématographique traditionnelle, mais plutôt son amélioration. OpenAI avait notamment organisé des réunions avec les principaux studios, notamment Paramount, Universal et Warner Bros Discovery, afin de présenter sa technologie de génération vidéo Sora et de dissiper les craintes que le modèle d'intelligence artificielle ne nuise à l'industrie cinématographique.
Voici l'annonce d'OpenAI :
La Walt Disney Company et OpenAI concluent un accord historique pour intégrer les personnages emblématiques des différentes marques Disney à Sora
The Walt Disney Company et OpenAI ont conclu un accord pour que Disney devienne le premier partenaire majeur de licence de contenu sur Sora, la plateforme vidéo générative de courte durée d'OpenAI, réunissant ainsi ces leaders de la créativité et de l'innovation afin d'ouvrir de nouvelles possibilités en matière de narration imaginative.
Dans le cadre de ce nouvel accord de licence de trois ans, Sora sera en mesure de générer de courtes vidéos sociales à la demande des utilisateurs, qui pourront être visionnées et partagées par les fans, à partir d'un ensemble de plus de 200 personnages animés, masqués et créatures issus de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars, y compris des costumes, des accessoires, des véhicules et des environnements emblématiques. De plus, ChatGPT Images pourra transformer en quelques secondes quelques mots saisis par l'utilisateur en images entièrement générées, en puisant dans la même propriété intellectuelle. L'accord n'inclut pas les ressemblances physiques ou les voix des talents.
Parallèlement à l'accord de licence, Disney deviendra un client important d'OpenAI, utilisant ses API pour créer de nouveaux produits, outils et expériences, notamment pour Disney+, et déployant ChatGPT pour ses employés.
Dans le cadre de cet accord, Disney réalisera un investissement en capital de 1 milliard de dollars dans OpenAI et recevra des bons de souscription pour acheter des actions supplémentaires.
Dans le cadre de cet accord, Disney et OpenAI affirment leur engagement commun en faveur d'une utilisation responsable de l'IA qui protège la sécurité des utilisateurs et les droits des créateurs. Ensemble, les deux sociétés feront progresser une IA centrée sur l'humain qui respecte les industries créatives et élargit les possibilités en matière de narration.
La transaction est soumise à la négociation d'accords définitifs, aux autorisations requises de la société et du conseil d'administration, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles.
« L'innovation technologique a continuellement façonné l'évolution du divertissement, apportant avec elle de nouvelles façons de créer et de partager de grandes histoires avec le monde entier », a déclaré Robert A. Iger, PDG de The Walt Disney Company. « Les progrès rapides de l'intelligence artificielle marquent un moment important pour notre industrie, et grâce à cette collaboration avec OpenAI, nous étendrons de manière réfléchie et responsable la portée de notre narration grâce à l'IA générative, tout en respectant et en protégeant les créateurs et leurs uvres. En associant les histoires et les personnages emblématiques de Disney à la technologie révolutionnaire d'OpenAI, nous mettons l'imagination et la créativité directement entre les mains des fans de Disney d'une manière inédite, leur offrant ainsi des moyens plus riches et plus personnels de se connecter aux personnages et aux histoires Disney qu'ils aiment. »
« Disney est la référence mondiale en matière de narration, et nous sommes ravis de nous associer pour permettre à Sora et ChatGPT Images d'élargir la manière dont les gens créent et découvrent des contenus exceptionnels », a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI. « Cet accord montre comment les entreprises d'IA...
