La nouvelle version du générateur vidéo par IA d'OpenAI, Sora 2, peut créer des vidéos contenant du contenu protégé par des droits d'auteur, à moins que les détenteurs de ces droits ne choisissent l'option de refus "opt out". La start-up informera les agences artistiques et les studios de la procédure de refus et du produit. La nouvelle procédure exige que les studios de cinéma et autres détenteurs de propriété intellectuelle demandent explicitement à OpenAI de ne pas inclure leurs contenus protégés par le droit d'auteur dans les vidéos créées par Sora.
La nouvelle génération du générateur vidéo d'OpenAI est arrivée. OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui a pour objectif déclaré de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique».
Lancé en février 2024, Sora est un modèle texte-vidéo développé par OpenAI. Sora 2, le dernier modèle de génération vidéo et audio de l'entreprise, présente des capacités vidéo photoréalistes améliorées, et une nouvelle application Sora est présentée comme une plateforme sociale permettant aux utilisateurs de partager, de remixer et de découvrir des vidéos générées par l'IA. S'appuyant sur la technologie précédente de génération d'images par l'IA, Sora 2 permet aux utilisateurs de créer des « caméos », ou des apparitions d'invités, d'eux-mêmes et d'autres personnes dans des vidéos. Cette fonction exige des utilisateurs qu'ils fassent un enregistrement vidéo et audio unique d'eux-mêmes pour vérifier leur identité.
Avec la sortie de Sora 2, OpenAI a annoncé une application autonome. L'application, soutenue par Microsoft, sera lancée dans les prochains jours et comprendra des fonctionnalités telles qu'un flux vidéo vertical avec navigation par glissement, similaire à TikTok, et la possibilité de générer des vidéos d'une durée maximale de 10 secondes. La nouvelle version de Sora ne permettra pas aux utilisateurs de télécharger des photos ou des vidéos à partir d'albums mobiles ou d'autres applications. Cependant, elle inclura une fonctionnalité de vérification d'identité qui permettra aux utilisateurs d'authentifier leurs informations de portrait et d'intégrer leur image dans les vidéos générées.
La décision d'OpenAI de lancer Sora 2 intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les entreprises spécialisées dans l'IA et Hollywood. La société attend actuellement les déclarations des procureurs généraux de Californie et du Delaware pour confirmer qu'ils ne s'opposeront pas à la transition d'OpenAI vers une structure d'entreprise traditionnelle à but lucratif. Cette transition est cruciale pour OpenAI, car elle a informé certains investisseurs que si la transition structurelle n'était pas achevée d'ici la fin de l'année, ceux-ci pourraient demander le retrait d'une partie de leurs investissements engagés.
OpenAI a été critiqué par les professionnels de la création hollywoodiens, qui ont exigé que les entreprises d'IA obtiennent leur consentement et leur versent une compensation lorsqu'elles utilisent leurs uvres pour former des modèles ou générer des résultats basés sur leur contenu créatif. Au printemps de cette année, OpenAI et Google ont conjointement fait pression sur l'administration Trump pour que l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur pour former des modèles d'IA soit classée comme « usage loyal ». Cependant, cette initiative s'est heurtée à une forte opposition de la part des professionnels de la création hollywoodiens.
La sortie de Sora 2 intervient à un moment politique critique pour OpenAI. La société a conclu des accords avec certaines sociétés cinématographiques et télévisuelles afin d'interdire à ses outils de générer, sur demande, des contenus mettant en scène des personnages protégés par le droit d'auteur. Cependant, la nouvelle version de Sora n'utilisera pas d'images non autorisées de personnalités publiques lors de la génération de visuels.
OpenAI a mis en place des mécanismes de protection similaires à ceux de son outil de génération d'images, lancé en avril de cette année. Cet outil a rapidement donné lieu à une vague de mèmes imitant le style du célèbre studio d'animation japonais Studio Ghibli. Les concurrents d'OpenAI, tels que Google, se livrent également une concurrence acharnée pour attirer les utilisateurs en lançant sans cesse de nouveaux outils d'IA. Google a récemment intégré son générateur de vidéos Veo 3 à la célèbre plateforme YouTube, permettant ainsi aux utilisateurs d'incorporer la technologie vidéo IA dans la création de vidéos courtes
La nouvelle version de Sora n'acceptera pas les demandes d'exclusion de droits d'auteur « générales ». À la place, OpenAI a envoyé un lien à certaines agences, leur permettant, ainsi qu'à leurs clients, de signaler les violations après leur découverte. Varun Shetty, vice-président des partenariats médias chez OpenAI, a déclaré : « Si quelqu'un ne souhaite pas participer à cet écosystème, nous sommes prêts à collaborer avec lui ».
Dan Neely, PDG de Vermillio, une plateforme de licence et de protection de l'IA, a déclaré : « Pour de nombreux professionnels du secteur de l'IA, la décision d'OpenAI confirme des préoccupations de longue date et souligne une fois de plus la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection ». La sortie de Sora 2 sera suivie de près par les investisseurs et les professionnels de la finance, car elle représente une étape importante dans l'expansion d'OpenAI dans le domaine des technologies d'intelligence artificielle multimodales. La capacité de l'entreprise à naviguer dans le paysage complexe des droits de propriété intellectuelle et à maintenir des relations positives avec les créateurs de contenu sera essentielle à son succès.
