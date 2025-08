Disney a abandonné ses projets d'utilisation de l'IA pour deux films : un deepfake de Dwayne Johnson dans le film live-action « Moana » et un personnage généré par l'IA dans « Tron : Ares »



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 496 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les films seront-ils bientôt générés dans leur entièreté par IA ? Oui, selon l'acteur et investisseur technologique Ashton Kutcher qui avait estimé que ce sera le cas après avoir passé Sora d'OpenAI au test. Ashton Kutcher considère Sora, l'outil de vidéo générative d'OpenAI, comme l'avenir de la réalisation de films. "", a déclaré Ashton Kutcher au sujet de la plateforme en 2024.Il a ajouté : "".Cependant, dans un geste qui souligne les tensions croissantes entre l'innovation technologique et la perception du public à Hollywood, Walt Disney Co. a abandonné ses projets d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans deux projets très médiatisés. Selon un rapport de Deadline, la société a abandonné une version deepfake de Dwayne Johnson pour le remake en prise de vues réelles de « Moana » et un personnage généré par l'IA pour « Tron : Ares ».Cette décision intervient dans le cadre d'un débat plus large au sein de l'industrie sur le rôle de l'IA dans les processus créatifs, soulignant la sensibilité de Disney à d'éventuelles réactions négatives. Le projet « Moana » consistait à utiliser la technologie deepfake pour superposer le visage de Johnson sur un double corporel, un concept approuvé par l'acteur lui-même. Cependant, après de longues consultations juridiques, les dirigeants de Disney ont conclu que les risques l'emportaient sur les avantages, notamment en ce qui concerne la publicité et les questions éthiques.Des sources proches du dossier, comme le détaille l'article de Deadline, indiquent que l'équipe juridique de Disney s'est penchée sur les questions des droits à l'image et de la propriété. La technologie, fournie par le spécialiste du deepfake Metaphysic, promettait une intégration transparente, mais soulevait des questions sur le consentement et les implications à long terme pour les droits des artistes.Pour « Tron : Ares », le projet consistait à créer un personnage de soldat entièrement généré par l'IA, marquant ainsi une avancée audacieuse dans le domaine de l'IA générative pour les effets visuels. Cependant, des préoccupations similaires concernant l'accueil du public et les poursuites judiciaires potentielles ont conduit à son annulation, reflétant une tendance observée dans d'autres studios qui s'aventurent dans les eaux inconnues de l'IA.Ce recul n'est pas isolé ; un rapport de Gizmodo fait écho au fait que les expériences de Disney se sont heurtées à des obstacles majeurs en raison des ramifications juridiques et de la crainte de réactions négatives. Les initiés de l'industrie notent que si l'IA offre des avantages en termes de coûts, en réduisant potentiellement le besoin de reprises ou d'images de synthèse (CGI) importantes, le spectre du remplacement des acteurs et des artistes par des robots plane.Un avantage que James Cameron, le réalisateur oscarisé de films comme Avatar, Terminator et Titanic, avait déjà abordé dans un podcast animé par Andrew Bosworth, directeur technique du géant technologique Meta. James Cameron s'est montré optimiste quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative dans les effets spéciaux et se déclarant incertain quant à la question de savoir si les studios, les géants de la technologie et les législateurs devraient se concentrer sur la réglementation des intrants des modèles d'IA ou des extrants. Il avait notamment déclaré que l'IA pourrait réduire de moitié les coûts des effets visuels et sauver les films à gros budget. L'opinion publique, amplifiée sur des plateformes telles que X, s'est clairement prononcée contre l'IA dans le domaine du divertissement, avec des publications critiquant son utilisation comme étant « ignoble » et douteuse sur le plan éthique. La décision de Disney s'inscrit dans une approche prudente, en particulier après les récentes grèves de la SAG-AFTRA qui ont abordé la question de la protection de l'IA dans les contrats.Pourtant certains rapports ont révélé qu' Hollywood a déjà discrètement intégré ces outils dans ses processus créatifs . De plus en plus de studios, de producteurs et de sociétés d’effets spéciaux s’appuient sur des IA génératives pour accélérer, optimiser, voire transformer certaines étapes de la production. Une usage qui permet de gagner un temps considérable et de réduire les budgets sur certaines productions. Toutefois, dans de nombreux cas, les spectateurs, et parfois même les équipes, ne sont pas informés de l’intervention de l’IA.En faisant marche arrière, Disney évite la « mauvaise publicité » qui pourrait ternir son image de marque familiale, comme le souligne l'article de Deadline. Les dirigeants exploreraient actuellement l'IA dans des domaines moins controversés, tels que les outils de préproduction, mais éviteraient toute utilisation à l'écran qui pourrait susciter des critiques. La comparaison avec d'autres projets, tels que les éléments assistés par l'IA dans les récents films Marvel, suggère que Disney teste prudemment les limites. Cependant, avec « Moana » prévu pour 2026 et « Tron : Ares » en 2025, la société privilégie les méthodes traditionnelles afin de préserver l'intégrité créative.Cet épisode illustre un moment charnière pour Hollywood, où l'attrait technologique rencontre la responsabilité dans le monde réel. À mesure que l'IA évolue, les studios comme Disney doivent naviguer dans un champ de mines composé de réglementations, d'exigences syndicales et d'attentes du public. Les initiés prédisent que si l'intégration complète de l'IA est inévitable, les hésitations actuelles pourraient retarder son adoption généralisée de plusieurs années.En fin de compte, l'abandon de ces projets par Disney marque un tournant stratégique, mettant l'accent sur la créativité humaine plutôt que sur les raccourcis algorithmiques afin de préserver sa position sur le marché et sa réputation dans une ère de changements rapides.: Rapport de DeadlinePensez-vous que cette décision de Disney est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?