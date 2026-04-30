Le modèle d'IA français Mistral Medium 3.5, qui surpasse Claude Sonnet 4.5, est désormais disponible en tant que modèle ouvert, et Mistral Vibe prend désormais en charge le cloud computing

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Mistral AI est une entreprise française fondée en avril 2023, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative. Elle développe de grands modèles de langages open source et propriétaires. Elle a été cofondée par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Durant sa première année d'existence, elle réalise trois levées de fonds successives, d'un montant total de plus d'un milliard d'euros. Sa dernière levée en septembre 2025 la valorise à plus de onze milliards d'euros. Mistral est considérée comme l'un des leaders européens de l'intelligence artificielle.Jusqu'à présent, les agents de codage fonctionnaient principalement sur votre ordinateur portable. Mistral AI annonce transférer cela dans le cloud, où ils s'exécutent de manière autonome et en parallèle, et vous avertissent lorsqu'ils ont terminé. Vous pouvez les lancer depuis l'interface CLI de Mistral Vibe ou directement dans Le Chat, ce qui vous permet de déléguer une tâche de codage sans quitter la conversation.Tout cela est rendu possible par Mistral Medium 3.5, actuellement en préversion publique, le nouveau modèle par défaut dans Mistral Vibe et Le Chat, conçu pour fonctionner pendant de longues périodes sur des tâches de codage et de productivité. Le nouveau mode Work dans Le Chat (préversion) étend cette fonctionnalité avec un agent puissant pour les tâches complexes en plusieurs étapes, telles que la recherche, l'analyse et les actions inter-outils.Voici les points forts de l'annonce de Mistral AI :- Mistral Medium 3.5, un nouveau modèle phare qui fusionne l'exécution d'instructions, le raisonnement et le codage en un seul modèle dense de 128 milliards de paramètres. Publié sous forme de poids ouverts, sous une licence MIT modifiée.- De solides performances en conditions réelles avec une taille permettant une exécution en auto-hébergement sur seulement quatre GPU.- Agents distants Mistral Vibe pour le codage asynchrone : les sessions s'exécutent dans le cloud, peuvent être lancées depuis la CLI ou Le Chat, et une session CLI locale peut être téléportée vers le cloud.- Lancez des tâches de codage Mistral Vibe dans Le Chat. Les sessions s'exécutent sur le même runtime distant et se poursuivent même lorsque vous vous absentez.- Le mode de Work dans Le Chat s'exécute sur un nouvel agent, alimenté par Mistral Medium 3.5, qui traite des tâches en plusieurs étapes, en appelant des outils en parallèle jusqu'à ce que le travail soit terminé.Mistral Medium 3.5 est le premier modèle fusionné phare de Mistral AI, disponible en préversion publique. Il s'agit d'un modèle dense de 128 milliards de paramètres avec une fenêtre de contexte de 256 000, capable de suivre des instructions, de raisonner et de coder à l'aide d'un seul ensemble de poids. Il affiche d'excellentes performances en conditions réelles, avec une auto-hébergement possible sur seulement quatre GPU. L'effort de raisonnement est désormais configurable par requête, ce qui permet au même modèle de répondre à un message instantané ou d'exécuter une tâche complexe. L'équipe de Mistral AI a entraîné l'encodeur de vision à partir de zéro pour qu'il gère des tailles d'images et des formats variables.Mistral Medium 3.5 obtient un score de 77,6 % sur SWE-Bench Verified, devançant Devstral 2 et des modèles tels que Qwen3.5 397B A17B. Il dispose également de solides capacités d'agent et obtient un score de 91,4 sur τ³-Telecom.Le modèle a été conçu pour des tâches à long terme, appelant de manière fiable plusieurs outils et produisant des résultats structurés que le code en aval peut exploiter. C'est ce modèle qui a rendu possible la mise en production des agents cloud asynchrones dans Vibe. Mistral Medium 3.5 devient le modèle par défaut dans Le Chat. Il remplace également Devstral 2 dans notre agent de codage, Vibe CLI.À partir d'aujourd'hui, les sessions de codage peuvent traiter des tâches longues pendant votre absence. Plusieurs peuvent s'exécuter en parallèle, et vous ne constituez plus le goulot d'étranglement à chaque étape effectuée par l'agent.Vous pouvez démarrer les agents cloud depuis la CLI Mistral Vibe ou depuis Le Chat. Pendant leur exécution, vous pouvez inspecter ce que fait l'agent, avec des comparaisons de fichiers, des appels d'outils, des états d'avancement et des questions qui apparaissent au...