En investissant 1,3 milliard deuros, le géant néerlandais ASML devient le premier actionnaire de la startup française Mistral AI, pour une valorisation totale de 11,7 milliards d'euros

La société d'IA Mistral évaluée à 11,7 milliards d'euros alors que le géant des puces ASML prend une participation majeure. ASML a injecté 1,3 milliard d'euros dans le tour de table de 1,7 milliard d'euros de Mistral AI en tant qu'investisseur principal. Le géant néerlandais des puces électroniques a acquis une participation de 11 % dans la société française sur une base entièrement diluée. Ce tour de table, qui avait déjà été annoncé par Reuters, fait plus que doubler la valorisation de Mistral, qui s'élevait à 5,8 milliards d'euros l'année dernière.
Mistral AI, une entreprise française qui vend des produits d'intelligence artificielle (IA), a levé plus de 600 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de série B mené par General Catalyst en juin 2024. Fondée en avril 2023 par d'anciens employés de Meta Platforms et de Google DeepMind, la startup avait alors été évaluée à un niveau impressionnant de 5,8 milliards d'euros, un an seulement après sa création.
Récemment, Mistral AI a atteint une valorisation de 11,7 milliards d'euros lors d'un tour de table de série C qui a vu le fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASML prendre une participation majoritaire dans la société française. ASML a injecté 1,3 milliard d'euros dans le tour de table de 1,7 milliard d'euros de Mistral AI en tant qu'investisseur principal, acquérant une participation de 11 % dans la société française sur une base entièrement diluée. Parmi les autres participants à ce tour de table figuraient les investisseurs existants Nvidia, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures et Lightspeed.
Ce tour de table, qui avait déjà été annoncé par Reuters, fait plus que doubler la valorisation de 5,8 milliards d'euros obtenue par Mistral lors d'un tour de table de 600 millions d'euros l'année dernière, alors que des sommes colossales continuent d'affluer vers le secteur en plein essor de l'IA. Ce tour de table fait d'ASML l'un des principaux actionnaires de Mistral. ASML produit des équipements permettant à de grandes entreprises telles que Samsung, Intel et Apple de fabriquer des puces avancées essentielles à leurs produits. Roger Dassen, directeur financier d'ASML, siègera au comité stratégique de Mistral dans le cadre de l'investissement de la société.
Mistral, l'une des start-ups technologiques les plus compétitives d'Europe et largement considérée comme une rivale régionale de l'OpenAI de Sam Altman, a développé de grands modèles de langage qui constituent la base des applications d'IA, telles que les chatbots. Les entreprises d'IA ont souvent besoin d'investissements considérables dans les infrastructures pour soutenir ce développement.
Au début de l'été, Arthur Mensch, PDG de Mistral, a déclaré que la société lançait son premier modèle de raisonnement, présenté comme « excellent en mathématiques [et] excellent en codage », afin de concurrencer OpenAI et la société chinoise DeepSeek. Il reste cependant un écart important à combler, la vente secondaire d'actions d'OpenAI pour 10,3 milliards de dollars ayant porté la valorisation de l'entreprise à 500 milliards de dollars, soit près de 36 fois celle de Mistral.
Mistral AI est une entreprise qui a choisi l'axe de l'open source dans son développement de l'IA. Son PDG avait prédit en mars dernier que lIA pourrait entraîner une croissance à deux chiffres du PIB de chaque pays. Accompagné du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, les deux ont convenu que chaque pays devait trouver une stratégie nationale en matière d'IA et développer ses propres capacités dans ce domaine. Si les avantages de l'IA sont indéniables, les implications pour l'économie mondiale ne sont pas aussi simples et directes qu'on pourrait le croire.
L'investissement et la prise de participation d'ASML, que la société néerlandaise a qualifié de « partenariat unique en son genre », fournissent à Mistral des outils essentiels pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Silicon Valley, à un moment où l'Union européenne encourage son mouvement en faveur de l'IA à voler de ses propres ailes et fait face aux mesures commerciales protectionnistes de l'administration du président américain Donald Trump.
Cette annonce intervient alors que Mistral AI a récemment enrichi Le Chat de plus de 20 connecteurs sécurisés basés sur MCP, permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches, de résumer et d'agir sur toute une gamme d'outils d'entreprise, notamment Databricks, Snowflake, GitHub, Atlassian, Asana, Outlook, Box, Stripe, Zapier, etc. En plus des connecteurs pour les plateformes largement utilisées, les utilisateurs peuvent désormais connecter Le Chat à n'importe quel serveur MCP distant de leur choix, même s'il ne figure pas dans le répertoire des connecteurs. Mistral AI lance également la fonctionnalité Memories en version bêta.
