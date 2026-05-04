L'application Google Gemini permet désormais de générer des fichiers PDF, Word, Excel et Google Docs, réduisant le besoin de copier, coller ou reformater manuellement le contenu d'une application à l'autre

L'application Gemini de Google permet désormais aux utilisateurs de créer des fichiers téléchargeables et partageables directement à partir d'une fenêtre de chat, ce qui réduit le besoin de copier, coller ou reformater manuellement le contenu d'une application à l'autre. Les textes, brouillons, résumés et idées peuvent désormais être transformés en fichiers structurés au sein même de Gemini.
Le lancement de cette fonctionnalité fait suite à l'annonce de Gemini 3.1 Flash-Lite, le dernier modèle d'IA de Google, conçu pour être le plus rapide et le plus rentable de la série Gemini 3. Selon l'entreprise, cette nouvelle version est destinée aux développeurs qui ont besoin de traiter d'importantes quantités de données de manière rentable.
« Il est désormais encore plus facile de transformer vos meilleures idées en fichiers téléchargeables et prêts à être partagés. Sur simple demande, Gemini peut désormais créer des fichiers PDF, Microsoft Word et Excel, Google Docs, Sheets, Slides et bien d'autres formats directement dans votre chat. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'une idée à un fichier complet sans jamais quitter l'application Gemini », a indiqué Google sur son site.
Au lieu de copier, coller et reformater, cette mise à jour permet de transférer facilement le travail des utilisateurs vers différentes applications. Ils pourront ainsi exporter leur proposition de budget vers un fichier Microsoft Excel (.xlsx), organiser des idées éparses sous forme de brouillon à puces ou synthétiser une longue collaboration en un fichier PDF ou Microsoft Word (.docx) d'une seule page.
Cette fonctionnalité prend en charge les formats courants tels que :
- Fichiers Google Workspace (Docs, Sheets et Slides)
- Fichiers PDF (.pdf)
- Microsoft Word (.docx)
- Microsoft Excel (.xlsx)
- Format CSV (.csv)
- Format LaTeX (.tex)
- Format texte brut (.txt)
- Format RTF (.rtf)
- Format Markdown (.md)
Les fichiers générés peuvent être téléchargés directement sur l'appareil ou exportés vers Google Drive afin d'être modifiés et partagés dans Google Workspace. Gemini permet de générer un fichier par instruction générative. Il n'existe par ailleurs aucun paramètre d'administration pour cette fonctionnalité. Tous les utilisateurs finaux, quel que soit leur âge, ayant accès à l'application Gemini, pourront générer des fichiers.
Cette fonctionnalité est disponible dans le monde entier pour tous les clients Google Workspace, les abonnés à Workspace Individual et les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel et connectés à l'application Gemini. Elle est accessible en indiquant le type de fichier souhaité dans l'interface de chat.
Cette avancée intervient alors que la concurrence dans le domaine de l'IA générative atteint un niveau de maturité stratégique. Trois ans après avoir été pris au dépourvu par ChatGPT, certains chercheurs et benchmarks suggèrent que Google dispose désormais des atouts nécessaires pour détrôner OpenAI et ses concurrents.
Des chercheurs et des personnalités influentes du secteur, comme Geoffrey Hinton, estiment en effet que l'approche plus discrète mais fondée sur des améliorations continues de Google pourrait lui permettre de s'imposer durablement. Dans un paysage dominé par des cycles d'innovation rapides, cette stratégie conforte la position de Gemini en tant que concurrent de premier plan, voire de prétendant crédible au leadership.
Sources : Google (1, 2)
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