Google vous veut et déploie de nouveaux outils pour Gemini qui vous permettent d'importer vos mémoires, votre contexte personnel et l'historique de vos conversations depuis d'autres applications d'IA

Google déploie de nouveaux outils pour Gemini qui permettent aux utilisateurs d'importer leurs souvenirs, leur contexte personnel et l'historique de leurs conversations depuis d'autres applications d'IA telles que ChatGPT et Claude. Ces fonctionnalités de migration sont conçues pour aider les utilisateurs à passer à Gemini sans perdre leurs préférences, leurs informations clés ou leurs conversations antérieures. En plus de l'importation de la mémoire, Gemini permet désormais aux utilisateurs d'importer l'intégralité de leur historique de discussion depuis d'autres assistants IA.
Février dernier, Google a testé une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de Gemini d'importer l'historique de leurs conversations à partir d'autres chatbots IA. Selon Google, les utilisateurs de Gemini pourront importer leurs conversations à partir de ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot et bien d'autres. La nouvelle option « Importer les chats IA » aurait été repérée dans le menu des pièces jointes de Gemini. Elle permettrait aux utilisateurs de transférer leurs chats tout en conservant toutes les informations et tous les médias partagés dans ces conversations. Cette fonctionnalité semble conçue pour aider les utilisateurs à passer des plateformes de chatbot concurrentes à l'assistant IA de Google.
Récemment, Google déploie de nouveaux outils pour Gemini qui permettent aux utilisateurs d'importer leurs souvenirs, leur contexte personnel et l'historique de leurs conversations depuis d'autres applications d'IA telles que ChatGPT et Claude. Ces fonctionnalités de migration sont conçues pour aider les utilisateurs à passer à Gemini sans perdre leurs préférences, leurs informations clés ou leurs conversations antérieures. Cette mise à jour introduit une fonctionnalité d'importation de données qui transfère les préférences, les relations et le contexte personnel directement dans Gemini.
Une fois ces données importées, Gemini reconnaît et utilise les mêmes informations clés précédemment partagées avec d'autres applications, ce qui simplifie le processus de configuration et évite de devoir repartir de zéro. Suite à l'introduction de l'importation de données, Google a détaillé un processus de migration clair. Les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres de Gemini, utiliser une invite suggérée pour rassembler un résumé de leurs préférences provenant d'une autre application d'IA, puis copier ce résumé dans Gemini. La plateforme analyse et enregistre ces informations en toute sécurité, garantissant une personnalisation immédiate lors des futurs chats.
En plus de l'importation de la mémoire, Gemini permet désormais aux utilisateurs d'importer l'intégralité de leur historique de discussion depuis d'autres assistants IA. En téléchargeant un fichier ZIP contenant leurs conversations passées, les utilisateurs peuvent rechercher ou reprendre des fils de discussion antérieurs au sein de Gemini, ce qui permet une transition fluide et préserve un contexte précieux.
Cette annonce s'inscrit dans la stratégie plus structurelle que narrative de Google. Alors que la compétition autour de lintelligence artificielle générative est souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avance à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle dIA unifié, le groupe semble aujourdhui récolter les fruits de stratégie. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA. C'est en tout cas l'avis de certains spécialistes comme Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ».
Voici l'annonce de Google :
Faites le changement : transférez vos souvenirs IA et votre historique de discussion vers Gemini
Nous pensons que l'assistant IA le plus utile est celui qui vous est personnel et qui comprend vos préférences et vos conversations passées. Mais si vous souhaitez essayer une autre option, repartir à zéro avec un assistant qui ne vous connaît pas peut sembler intimidant.
C'est pourquoi nous lançons de nouveaux outils de migration faciles à utiliser pour tous les comptes grand public, vous permettant d'importer facilement vos souvenirs, votre contexte et votre historique de discussion depuis d'autres applications IA directement dans Gemini.
Apprenez à Gemini ce qui compte
Disponible dès aujourdhui, notre nouvelle fonctionnalité dimportation de souvenirs permet de transférer facilement vos préférences clés, vos relations et votre contexte personnel directement dans Gemini. Une fois ces souvenirs importés, Gemini comprendra les mêmes informations clés que vous avez partagées avec dautres applications, comme vos centres dintérêt, le nom de votre frère ou de votre sur, ou encore lendroit où vous avez grandi. Au lieu de repartir de zéro, vous pouvez rapidement mettre Gemini au courant de ce qui compte le plus pour vous.
Pour transférer vos souvenirs depuis d'autres applications d'IA vers Gemini, rendez-vous simplement dans vos Paramètres et sélectionnez la nouvelle option d'importation. Une invite vous sera proposée à copier-coller dans votre application d'IA actuelle. Une fois que votre autre application aura généré un résumé de vos préférences, il vous suffira de copier cette réponse et de la coller dans Gemini. Gemini analysera instantanément les informations et enregistrera ces détails en toute sécurité dans votre contexte Gemini, prêts à être utilisés lors de votre prochaine conversation.
Importez l'intégralité de votre historique de conversation
L'intelligence personnelle de Gemini offre un niveau d'utilité inédit en intégrant à ses réponses des informations pertinentes issues de votre Gmail, de vos Photos, de votre historique de recherche et de vos anciennes conversations Gemini lorsque vous avez autorisé l'accès à ces applications. Cela va au-delà des faits essentiels ; cela peut inclure des détails d'une conversation antérieure où vous compariez des hôtels pour un prochain voyage à Barcelone, aidant ainsi Gemini à élaborer un itinéraire fluide et personnalisé autour du quartier que vous avez finalement choisi. C'est pourquoi, en plus de l'importation de la mémoire, nous introduisons également la possibilité d'importer l'intégralité de votre historique de discussion. Pour refléter cette évolution, nous renommons également notre fonctionnalité « discussions passées » en « mémoire », un changement que vous verrez se déployer dans l'application au cours des prochaines semaines.
Il vous suffit de télécharger un fichier ZIP contenant l'historique de vos conversations provenant d'autres fournisseurs d'IA pour reprendre là où vous vous étiez arrêté. Vous pouvez rechercher vos fils de conversation passés et continuer à les développer directement dans Gemini.
Le passage à Gemini est rapide, simple et sécurisé. L'importation de la mémoire et de l'historique des discussions commence à être déployée dès aujourd'hui sur votre page Paramètres.
Source : Annonce de Google
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