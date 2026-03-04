Anthropic permet désormais aux utilisateurs d'importer leurs préférences et leur contexte depuis d'autres fournisseurs d'intelligence artificielle vers Claude. Cette mise à jour permet aux personnes qui ont passé du temps à former une autre IA de transférer ce contexte, de sorte que commencer avec Claude sera aussi familier que de continuer avec leur ancien fournisseur. D'un simple copier-coller, Claude met à jour sa mémoire et est capable de reprendre là où l'utilisateur s'était arrêté ailleurs. Le processus commence par la copie d'une invite spécialement conçue dans une conversation avec le précédent fournisseur d'IA.
Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Claude est une série de grands modèles de langage développés par Anthropic. C'est aussi le nom de l'agent conversationnel (chatbot) utilisant ce modèle pour dialoguer avec les utilisateurs. Claude peut analyser des images et différents types de fichiers, et faire des recherches sur internet. Claude est particulièrement connu pour ses performances en programmation informatique, et est intégré dans Claude Code, un agent autonome en ligne de commande.
Anthropic permet désormais aux utilisateurs d'importer leurs préférences et leur contexte depuis d'autres fournisseurs d'intelligence artificielle vers Claude. Cette mise à jour permet aux personnes qui ont passé du temps à former une autre IA de transférer ce contexte, de sorte que commencer avec Claude sera aussi familier que de continuer avec leur ancien fournisseur.
D'un simple copier-coller, Claude met à jour sa mémoire et est capable de reprendre là où l'utilisateur s'était arrêté ailleurs. Le processus commence par la copie d'une invite spécialement conçue dans une conversation avec le précédent fournisseur d'IA. Les utilisateurs transfèrent ensuite le contexte généré dans les paramètres de mémoire de Claude, ce qui rend le changement rapide et simple.
À la suite de ce processus d'importation, Claude continue d'apprendre les préférences de l'utilisateur au fil des conversations futures. Il maintient également la séparation entre les contextes des projets, garantissant ainsi que les détails de projets non liés ne se mélangent pas. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de consulter et de modifier toutes les informations dont Claude se souvient, ce qui renforce la transparence et le contrôle.
Ces fonctionnalités de mémoire et d'importation sont disponibles pour tous les utilisateurs disposant d'un abonnement payant à Claude. Cela aide ceux qui envisagent de passer d'une autre plateforme et maintient la continuité dans leurs interactions avec l'IA.
Passez à Claude sans tout recommencer
Vous avez passé des mois à enseigner à une autre IA votre façon de travailler. Ce contexte ne devrait pas disparaître simplement parce que vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau. Claude peut importer ce qui compte, afin que votre première conversation ressemble à votre centième.
Transférez vos préférences et votre contexte depuis d'autres fournisseurs d'IA vers Claude. En un seul copier-coller, Claude met à jour sa mémoire et reprend là où vous vous étiez arrêté.
Étape 1 : Copiez et collez l'instruction générative fournie dans une conversation avec n'importe quel fournisseur d'IA. Elle est spécialement conçue pour vous aider à rassembler tout votre contexte dans une seule conversation.
- En Anglais :
I'm moving to another service and need to export my data. List every memory you have stored about me, as well as any context you've learned about me from past conversations. Output everything in a single code block so I can easily copy it. Format each entry as: [date saved, if available] - memory content. Make sure to cover all of the following preserve my words verbatim where possible: Instructions I've given you about how to respond (tone, format, style, 'always do X', 'never do Y'). Personal details: name, location, job, family, interests. Projects, goals, and recurring topics. Tools, languages, and frameworks I use. Preferences and corrections I've made to your behavior. Any other stored context not covered above. Do not summarize, group, or omit any entries. After the code block, confirm whether that is the complete set or if any remain.
Je passe à un autre service et j'ai besoin d'exporter mes données. Liste toutes les mémoires que tu as stockées à mon sujet, ainsi que tout contexte que tu as appris à mon sujet lors de conversations passées. Affiche tout dans un seul bloc de code afin que je puisse facilement le copier. Formate chaque entrée comme suit : [date d'enregistrement, si disponible] - contenu de la mémoire. Veillez à couvrir tous les éléments suivants conservez mes mots tels quels dans la mesure du possible : les instructions que je vous ai données sur la manière de répondre (ton, format, style, « toujours faire X », « ne jamais faire Y »). Informations personnelles : nom, lieu, emploi, famille, centres d'intérêt. Projets, objectifs et sujets récurrents. Outils, langages et cadres que j'utilise. Préférences et corrections que j'ai apportées à votre comportement. Tout autre contexte stocké non couvert ci-dessus. Ne résumez, ne regroupez et n'omettez aucune entrée. Après le bloc de code, confirmez s'il s'agit de l'ensemble complet ou s'il en reste.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Avec cette fonctionnalité, Claude apprend vos préférences au fil des conversations, garde le contexte des projets séparé afin que rien ne se mélange, et vous permet de voir et de modifier tout ce dont il se souvient.
Cette annonce intervient dans un contexte où Claude détrône ChatGPT sur l'App Store et Play Store. En refusant de céder aux exigences militaires américaines sur l'usage de son IA, Anthropic a perdu un contrat fédéral mais déclenché un mouvement populaire sans précédent. En moins de 48 heures, Claude est passé de la 131e à la première place des applications gratuites les plus téléchargées sur l'App Store américain. Derrière cet électrochoc commercial se cache une question de fond : peut-on, aujourd'hui, faire de l'éthique une arme concurrentielle dans la guerre des modèles d'IA ?
Source : Annonce d'Anthropic
Et vous ?
Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les désinstallations de ChatGPT d'OpenAI ont bondi de 295 % après l'accord avec le ministère américain de la Guerre, tandis que les téléchargements de Claude d'Anthropic ont augmenté de 51 %
Google souhaite que vous abandonniez ChatGPT pour migrer vers Gemini, et teste une fonctionnalité permettant d'importer l'historique de conversations depuis d'autres chatbots IA vers Gemini
L'utilisation de l'IA au travail a augmenté, avec un taux d'utilisation de 77 % dans le secteur technologique, qui est le plus susceptible d'utiliser l'IA dans le cadre de ses activités, selon Gallup
Vous avez lu gratuitement 926 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.