OpenAI introduit officiellement les publicités dans ChatGPT et annonce un abonnement « Go » moins cher dans le monde entier, les publicités ne devraient avoir aucune incidence sur les réponses du chatbot

OpenAI passe enfin à l'action et va bientôt commencer à introduire des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs américains bénéficiant de l'abonnement gratuit et de son nouvel abonnement moins cher à 8 dollars, ChatGPT Go. ChatGPT Go devrait étendre la mémoire et la fenêtre contextuelle de ChatGPT au-delà du forfait gratuit, mais OpenAI n'a pas divulgué les limites exactes. Les publicités devraient apparaître sous forme de produits ou services sponsorisés clairement identifiés sous les conversations, et OpenAI affirme qu'elles n'auront aucune incidence sur les réponses du chatbot.
OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
Plusieurs rapports suggèrent qu'OpenAI poursuit son projet d'ajouter des publicités à ChatGPT, mais l'expérience sera dans un premier temps limitée à ses employés. Début janvier 2026, le PDG des applications d'OpenAI, Fidji Simo, aurait déclaré aux employés qu'OpenAI envisageait d'intégrer des publicités dans une version interne de ChatGPT. « À mesure que ChatGPT devient plus performant et plus largement utilisé, nous cherchons des moyens de continuer à offrir davantage d'intelligence à tout le monde. Dans ce cadre, nous étudions à quoi pourraient ressembler les publicités dans notre produit. », a déclaré un porte-parole d'OpenAI
Récemment, un rapport a révélé qu'OpenAI passe enfin à l'action et va bientôt commencer à introduire des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs américains bénéficiant de l'abonnement gratuit et de son nouvel abonnement moins cher à 8 dollars, ChatGPT Go. Go a d'abord été lancé à titre expérimental en Inde en août dernier, puis a été étendu à d'autres pays. OpenAI le développe désormais à plus grande échelle, le positionnant comme une option intermédiaire entre le forfait gratuit et le forfait Plus à 20 dollars par mois.
ChatGPT Go s'adresse aux personnes qui souhaitent avoir un meilleur accès au modèle rapide GPT 5.2 Instant d'OpenAI, offrant des limites 10 fois plus élevées que le niveau gratuit pour les messages, les téléchargements de fichiers et la génération d'images, bien qu'OpenAI n'ait pas communiqué les limites quotidiennes exactes pour les téléchargements ou les images. À titre de comparaison, les utilisateurs gratuits bénéficient actuellement de 10 messages GPT 5.2 toutes les cinq heures avant de passer à un modèle plus petit, tandis que les utilisateurs Plus bénéficient de 160 messages GPT 5.2 toutes les trois heures. Go devrait également étendre la mémoire et la fenêtre contextuelle de ChatGPT au-delà du forfait gratuit, mais OpenAI n'a pas divulgué les limites exactes.
Plus important encore, les publicités devraient apparaître sous forme de produits ou services sponsorisés clairement identifiés sous les conversations, et OpenAI affirme qu'elles n'auront aucune incidence sur les réponses du chatbot. La société affirme que les publicités n'apparaîtront pas lorsque les utilisateurs discuteront de sujets sensibles tels que la santé, l'état mental ou la politique actuelle, et qu'elles ne seront pas montrées aux personnes de moins de 18 ans. Les utilisateurs pourront désactiver la personnalisation des publicités, effacer les données utilisées pour le contenu sponsorisé et rejeter les publicités, tandis que les niveaux Plus et supérieurs resteront sans publicité.
Publicités dans ChatGPT : l'inspiration « Instagram » du PDG Sam Altman
OpenAI a annoncé qu'elle commencerait à tester les publicités dans ChatGPT dans les semaines à venir, marquant ainsi un changement dans le modèle économique de la start-up, qui cherche à monétiser son immense base d'utilisateurs gratuits et à couvrir les coûts croissants de l'infrastructure IA. Le PDG Sam Altman a déclaré que les publicités seraient introduites spécifiquement pour les utilisateurs du niveau Free et du nouveau plan ChatGPT Go, un abonnement à 8 dollars par mois lancé aux États-Unis. Il est à noter que les abonnés aux niveaux supérieurs Plus (20 dollars par mois), Pro (200 dollars par mois) et Enterprise resteront exempts de publicité.
« Nous commençons à tester des publicités dans les niveaux ChatGPT gratuit et Go (nouvelle option à 8 dollars par mois) », a écrit Altman sur X (anciennement Twitter), ajoutant que la société « n'acceptera pas d'argent pour influencer les réponses fournies par ChatGPT et que vos conversations resteront privées et ne seront pas divulguées aux annonceurs ». « Il est clair pour nous que beaucoup de gens veulent utiliser l'IA sans payer, nous espérons donc qu'un modèle commercial comme celui-ci pourra fonctionner », a ajouté Altman.
Altman, qui a toujours exprimé son aversion pour la publicité traditionnelle sur Internet, visant même Google, a signalé un changement de perspective. Il a établi un parallèle avec l'application de partage de photos de Meta, déclarant : « Un exemple de publicités que j'aime se trouve sur Instagram, où j'ai trouvé des choses qui me plaisent et que je n'aurais jamais découvertes autrement. Nous allons essayer de rendre les publicités encore plus utiles pour les utilisateurs. »
OpenAI affirme avoir mis en place plusieurs « garde-fous » pour la phase de test initiale, afin de maintenir la confiance des utilisateurs. Les publicités apparaîtront au bas d'une réponse, clairement identifiées comme « sponsorisées » et visuellement séparées de la réponse organique de l'IA ; elles seront déclenchées par la conversation en cours et les annonceurs ne pourront pas payer pour influencer le texte réel de la réponse du chatbot.
Pour garantir la sécurité, OpenAI met en place des exclusions de contenu strictes. Les publicités ne seront pas montrées aux utilisateurs de moins de 18 ans, et le système bloquera les publicités apparaissant à proximité de sujets « sensibles ou réglementés », notamment la politique, la santé et la santé mentale. « Nous tirerons les leçons des commentaires et affinerons la manière dont les publicités s'affichent au fil du temps, mais notre engagement à donner la priorité aux utilisateurs et à maintenir leur confiance ne changera pas », a déclaré OpenAI dans un communiqué vendredi.
Altman n'appréciait pas auparavant l'idée d'intégrer des publicités dans ChatGPT. Dans un podcast avec Lex Freidman en 2024, il a déclaré qu'il « détestait en quelque sorte les publicités, simplement par choix esthétique ». Pourtant, situation d'OpenAI ne le laisse pas forcément le choix. Selon un rapport qui révèle les comptes de Microsoft : en trois mois, OpenAI aurait perdu environ 11,5 à 12 milliards de dollars. Sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes (proportion de capital détenu), le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards $ de pertes pour OpenAI sur le trimestre.
Qui plus est, certaines données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement jusquà 32,5 %. Sur cette base, le déficit trimestriel dOpenAI dépasserait alors 12 milliards de dollars. Pour prendre la mesure de ce gouffre, il faut le comparer aux revenus dOpenAI. Sur lensemble du premier semestre 2025, OpenAI aurait généré seulement 4,3 milliards $ de revenus daprès des documents internes certes en forte hausse sur un an, mais sans commune mesure avec les pertes actuelles. Autrement dit, en un seul trimestre, OpenAI a dépensé près de trois fois ce quelle a facturé en six mois.
Une situation qui a poussé économiste reconnue a déclaré qu'OpenAI est loin dêtre « trop grande pour échouer ». Au contraire, elle concentrerait plusieurs vulnérabilités structurelles qui rappellent que, même dans lIA, les lois économiques restent implacables. Selon son analyse, les entreprises utilisent OpenAI parce quelle est performante, accessible et largement adoptée, non parce quelle est irremplaçable. Dautres modèles, dautres laboratoires et dautres approches existent déjà ou émergent rapidement. En cas de choc majeur, le marché ne seffondrerait pas ; il se reconfigurerait autour dalternatives, quitte à accepter une phase transitoire de dégradation des performances.
Source : OpenAI
